«В концовке «Севилья» поплыла». Испанская пресса – о поражении «Спартака»

Между строк каждой из газет, вышедших сегодня в Андалусии, читается облегчение. После унизительного поражения в Москве севильцы наконец-то смогли выдохнуть. Несмотря на то что большую часть матча «Севилья» полностью доминировала на поле и забила дважды, напряжение ощущалось до последних мгновений матча.

Единственное издание, вынесшее матч «Севильи» со «Спартаком» на первую полосу, — местная газета Estadio Deportivo. «Бериццо» подобрал ключ» — гласит заголовок на первой странице.



На сайте издания – другой заголовок: «Улыбки вернулись на лица севильцев». «Севилья» выучила урок, который ей преподали в Москве, и избежала серьёзных ошибок, — делает главный вывод автор материала. – Во втором тайме «Спартаку» уже нечего было терять, и гости пошли вперёд, оставляя свободные пространства позади. Этим и воспользовались хозяева, увеличив отрыв. Но, увы, призраки первого матча так и не оставили «Севилью»: Зе Луиш подобрал мяч, отскочивший от Серхио Рико, и забил. Хозяева тут же взялись протестовать, усмотрев у Глушакова игру рукой. Страданиям «Севильи» нет конца. Но, к счастью, в ответной игре уже был виден прогресс».



«Севилья» снова мучается» — ещё один заголовок на страницах испанского AS. На первой полосе мадридского издания, как и положено, страдания другой команды – мадридского «Реала», потерпевшего поражение от «Тоттенхэма» на «Уэмбли».

«Прошлым вечером Нервьону не раз пришлось сдерживать эмоции. В последние годы в еврокубках «Севилья» чередует вечера величия и шампанского в Лиге Европы с вечерами горькой микстуры и сумасшествия в Лиге чемпионов. Всё, что получается в одном турнире, оборачивается крахом в другом. Так что да, когда Зе Луиш забил гол после фола одноклубника, «Севилье» пришлось проглотить ложку микстуры», — пишет издание.



«В концовке «Севилья» поплыла. Гол «Спартака» обезоружил атаку хозяев и добавил в игру нервозности. В итоге к концу игры «Севилья» уже не подавала признаков жизни. Но победу сохранила, и это главное – особенно после предыдущих унижений от «Спартака» и «Валенсии», — заключает автор.

Заголовок в El Mundo Deportivo – «Севилья» вернулась на «Писхуан», чтобы дать бой». Ещё один материал, спрятанный в недрах общественно-политической газеты La Vanguardia – «Севилья» реагирует». На сайте издания повторяется заголовок про повод улыбнуться. «Испанская команда стала сильнее и не позволила «Спартаку» играть так, как ему вздумается», — констатирует автор заметки.

Мадридское издание Marca разбавляет серьёзность встречи весёлой рубрикой — герои и антигерои матча в смайликах. В составе «Спартака» газета выделяет Квинси Промеса – увы, в качестве антигероя. Или даже не героя вовсе: «инкогнито матча» — такой ярлык повесили на голландца.



«Футболист, раздевший «Севилью» догола в Москве, прошёлся по «Писхуану» на цыпочках. Пару раз чиркнул по мячу и не проявил такой креативности в передачах, какую мы увидели в первой игре», — такой вердикт вынесли Промесу.

Заглавие главного материала про «Севилью» гласит: «Нервион воскрещает мертвеца».



«Ещё пару дней назад Эдуардо Бериццо едва ли не висел в списке разыскиваемых преступников – теперь он может дышать спокойно и восстановить свой пульс. Разумеется, ему ещё над многим предстоит поработать, но эта победа была нужна «Севилье» как никогда. Да и сегодня «Спартак» — уже не тот огр, который сбил её с ног в Москве», — пишет Marca.

В заголовке местного андалусийского издания El Diario de Sevilla – теннисная аналогия: «Севилья» спасла матчбол». «Севилья» забывает Москву» — поддерживает позитивные настроения общественно-политическое издание El Mundo. В заметке в этой газете говорится, что «Спартак» пытался отвечать хозяевам, но все его старания «утонули между красно-белыми зарядами испанских болельщиков». Действительно, поддержать в этом матче на стадионе «Спартак» было почти некому из-за закрытия гостевой трибуны.

Многочисленная армия болельщиков москвичей, прибывшая в Севилью в надежде, что испанцы сжалятся и пустят их на арену, увы, так и не попала на стадион. Но зато российский десант поддержал спартаковцев на матче молодёжных команд. И там страсти были не менее бурные, чем во встрече основы.



Испанскую Marca позабавило поведение спартаковских игроков, которые, сравняв счёт во втором тайме, бросились на газон, изображая, будто у них свело мышцы.



«Сравняв, гости во что бы то ни стало хотели сохранить ничью… Так что решили устроить представление, чтобы потянуть время. Проблема только в том, что они не были достаточно убедительны. Пять полевых игроков и голкипер внезапно рухнули на газон и начали корчиться в муках. Постыдное зрелище стало одним из самых обсуждаемых моментов игрового дня», — пишет Marca, забывая при этом про действия игроков «Севильи», которые занимались тем же самым несколькими минутами ранее, когда счёт был ещё в их пользу. Отличие лишь в том, что спартаковцы, очевидно, решили просто посмеяться над соперником, картинно изображавшим страдания. Местная пресса, увы, иронии не поняла.