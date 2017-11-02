Дзюба забил всего 1 мяч за 5,5 месяцев. Но это не главная проблема «Зенита»

Главная проблема «Зенита», которую Манчини не может решить Тактический разбор 15-го тура. В главных героях – Манчини, Головин, «Рубин» и ваш любимец Погребняк.

Первый и последний раз в этом сезоне Артём Дзюба забивал 14 сентября в Скопье. Впрочем, «Вардару» в тот вечер мог забить любой, а в чемпионате России мощный нападающий молчит с мая. Более того, весь календарный год получается у него не самым лучшим — всего семь голов с февраля по ноябрь (15 мячей на аналогичном отрезке в 2016 году). Артём никак не может выбить себе место в стартовом составе нового «Зенита», но его голевая засуха — лишь один из симптомов, но не главная проблема в атаке команда из Санкт-Петербурга прямо сейчас.



Давайте по порядку.

Что там у Дзюбы с личной статистикой помимо голов?

Понятно, что в случае с Дзюбой нужно брать статистику не за матч (полных он провёл всего шесть), а в среднем за 90 проведённых минут. Возможно, это покажется удивительным, но у Артёма ровно такие же цифры, что и в прошлом сезоне РФПЛ — те же 2,2 удара/90, те же 1,3-1,4 острых передач/90, те же 0,6-0,7 удачных обводок/90 — разве что в дриблинг Дзюба теперь идёт чуть чаще. Таким образом, нельзя говорить о том, что Дзюба сдулся — скорее, он пока не адаптирован к тому, что требует тренер. И здесь важно спросить:

Манчини и мощные нападающие — это вообще работает?

В том и дело, что не всегда и точно не сразу. В 2011 году «Манчестер Сити» отдал большие деньги (спустя шесть лет сумма в 32 млн евро кажется смешной) за Эдина Джеко, но место в составе Роберто Манчини нашёл ему далеко не сразу. Свой первый мяч в чемпионате Англии босниец забил лишь спустя три с половиной месяца после дебюта, а тепловая карта действий Джеко включала в себя в основном бег в зоне разминки для запасных. Английские журналисты писали, что Манчини не всегда справляется с нелёгким характером Эдина — в этом тоже есть некая параллель с Дзюбой.



Тем не менее, Джеко терпел и своего шанса дождался. Манчини повторял, что нужно делать больше навесов в сторону своего таргетмена, и такая тактика начала оправдывать себя. Босниец стал главным действующим лицом мощного старта чемпионского сезона «Сити», а в легендарной встрече с «Куинз Парк Рейнджерс» сравнял счёт на второй компенсированной к матчу минуте. Так трансфер Джеко оказался моментально окупившимся.



Таким образом, Дзюбе нужно терпеть и не снижать к себе требований — если «Зенит» не начнёт трясти, Манчини найдёт место в составе для мощного нападающего.

Самый важный игрок этого «Зенита». Не Кокорин и не Ригони Впервые за долгое время болельщики из Петербурга могут быть абсолютно спокойны за центр поля. Благодаря Матиасу Краневиттеру.

Но «Зенит» стал мало забивать в целом. Проблемы системные?

Давайте шёпотом скажем, что они похожи на системные. То, что в начале сезона работало здорово, сейчас стало получаться хуже по ряду причин. Игра команд Манчини часто строилась на открытии коридоров под передачи — креативные полузащитники и крайние нападающие должны были следовать постоянной схеме «пас — движение в свободную зону — приём мяча — пас — движение в свободную зону». Так освобождались коридоры для ударов из открытых позиций, чего не происходит сейчас.



Частично это объясняется спадом формы Себастьяна Дриусси. Летом аргентинец в идеальной форме приехал из родного чемпионата, где продолжался сезон. Он сразу стал тем футболистом, который движением создавал зоны для Александра Кокорина — столько королевских открытых ударов нападающие в чемпионате России обычно не получают. Кокорин такими подарками пользовался, всё у «Зенита» складывалось здорово.



Но было понятно, что Дриусси ещё предстоит спад формы, а Дзюба освобождает зоны чуть хуже — он может вытянуть одного центрального защитника, но против «Зенита» часто играют в три. Ригони пока не играет стабильно, и Кокорин немного закис — в пяти октябрьских матчах лучший на данный российский бомбардир забил всего однажды.

Точно так же схема с освобождением коридоров работает (сейчас — плохо работает) у Манчини и на флангах. Давид Силва через две стенки с партнёрами мог пробежать с левого фланга атаки «Сити» на правый, сместить всю оборону соперника справа налево, вытянуть левого защитника и покатить в свободную зону под открытый навес на Пабло Сабалету, который отправлял мяч к дальней штанге (конечно, к дальней — защита ведь перекошена к ближней!). Там и оказывалась голова Джеко, там может оказываться голова и Дзюбы, но пока «Зенит» не лучшим образом освобождает коридоры. Паниковать не стоит: про то, что «Сити» нужно улучшать этот компонент игры Роберто Манчини говорил едва ли не на каждой пресс-конференции сезона, который в итоге стал чемпионским.

«Манчини в «Зените» — пустая трата времени». Балотелли как топ-эксперт Марио знает толк в трате времени.

Так, а теперь давай цифры для наглядности!

Легко. Смотрите, сейчас объясню, почему «Зенит» стал меньше забивать.



Условимся, что октябрь получился для команды ужасным и разобьём статистику ударов по месяцам. Август — 58,9% от всех ударов наносятся из штрафной; сентябрь — 71,9%; октябрь — 71,2%. Судя по этой статистике, провал должен был случиться в августе, а не в октябре, но вот другие цифры. Август — 21,5 острых передач в среднем за матч; сентябрь — 20,2; октябрь — 16,2.

Вот оно! При сохранении того же объёма ударов из штрафной у «Зенита» западает статистика обостряющих пасов. Это говорит об одном: движение мяча и игроков без мяча работает хуже, и нападающим приходится пытаться на индивидуальном мастерстве пролезть к воротам. Не самый выигрышный вариант, особенно когда против тебя играют в три центральных защитника или с очень низкой опорной зоной, как это было у «Локомотива».

Как решать проблему?

А вот здесь универсального решения нет. Из увиденного в зенитовском сезоне мне кажется, что проблема скорее не в нападающих, а в полузащите, и её перестроение — ключ к успешному выходу из мини-кризиса. Дело в том, что «Зенит» в центре временами слишком зависит от Леандро Паредеса, на которого возлагается миссия по продвижению мяча в открывшиеся коридоры. Между тем, лучший на мой субъективный взгляд тайм по качеству игры в сезоне «Зенит» провёл в Краснодаре, когда Паредес остался в запасе, и тройка Краневиттер-Кузяев-Ерохин взяла на себя объём его действий. Получилось отлично, и это был тот матч, когда коридоры здорово освобождались и на флангах — вспомните гол Полоза после подключения Сабалеты-Ивановича.



При этом с выходом на поле Паредеса в той игре «Зенит» едва не потерял контроль над ситуацией. Нет вопросов, Леандро — отличный плеймейкер, но, возможно, выстроение полузащиты для большей эффективности атаки Роберто Манчини придётся пересмотреть.