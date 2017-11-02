Как Головин оказался в шорт-листе «Барселоны». Испанцы рассказали

В четверг утром испанская Marca опубликовала заметку под названием «Барселона» прочёсывает европейский рынок». Мы не придали бы ей особого значения – по мере приближения зимнего трансферного окна количество подобного рода текстов будет расти, – если бы не одно «но». Точнее, одна фамилия среди прочих: Головин.

Согласно информации каталонского корреспондента газеты Хави Эрнандеса, тёзки и однофамильца легендарного хавбека «блауграна», среди 33 тысяч зрителей вторничного матча «Базель» — ЦСКА находился один особенный гость, а именно технический секретарь «Барселоны» Роберт Фернандес. Как нетрудно догадаться, «Санкт-Якобс Парк» он посетил не из праздного любопытства, а с конкретной целью – воочию увидеть двух кандидатов на усиление сине-гранатовых – защитника швейцарской команды Мануэля Аканджи и хавбека «армейцев» Александра Головина. Пройти мимо такой информации мы, разумеется, не могли, обратившись за разъяснениями к автору материала.



— Широкой публике Головин у нас не знаком, — признался Хави. — Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании. По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в «Барселоне» сообщают, что клуб действительно заинтересовался им. Роберт Фернандес много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях «Барсы» — Головине и Аканджи. Но надо понимать, что в сферу интересов сине-гранатовых входит масса игроков. Например, Майер и Горецка им тоже нравятся. Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером. Это один из вариантов, не приоритетный.

Руководителю международного отдела популярной газеты по долгу службы положено знать больше о ведущих исполнителях иностранных сборных – тем более о национальной команде страны-хозяйки ближайшего чемпионата мира. Хуан Кастро не обманул ожиданий.

— На мой взгляд, по своему профилю Александр подходит «Барсе», «Арсеналу» и любой другой команде, строящей свою игру на контроле мяча и обилии передач, — рассуждает он. — Россиянин хорошо владеет обеими ногами, обладает неплохим ударом и пасом. Всё это делает Головина очень интересным кандидатом для «Барсы». Одна проблема: русские игроки последние годы не достигали успеха в Испании. Менталитет футболистов из России отличается от менталитета тех же аргентинцев, и это затрудняет их адаптацию в нашей стране. Тем не менее не вижу ничего невозможного в этом переходе. Посмотрим, как будут развиваться события.



По словам коллеги Эрнандеса, активизировать поиск исполнителей созидательного жанра вице-чемпионов Испании вынудил комплекс факторов: а) туманные перспективы трансфера Коутиньо из «Ливерпуля»; б) затянувшаяся адаптация в Каталонии турецкого легионера Арда Турана; в) возраст Андреса Иньесты (по окончании сезона гениальному диспетчеру стукнет 34 – ещё не критический порог, но близко к этому).



— Коутиньо остаётся главной целью «Барселоны», — утверждает Хави. – Но этот вариант имеет свои изъяны. Во-первых, дороговизна. Во-вторых, приход бразильца может нарушить зарплатный баланс в клубе. Головин – более экономичная альтернатива Коутиньо (€ 8 млн по версии портала transfermarkt.de. – Прим. авт.), но и более рискованная. Русские никогда не добивались признания в «Барсе», да и в Испании успешных примеров единицы.

Головин: в «Спартаке» мне сказали то же самое, что и Кокорину Александр Головин – о победах ЦСКА над «Янг Бойз» и «Спартаком», интересе к себе «Боруссии» и «Арсенала», трансферах «Зенита» и ЧМ-2018.

У футбольного менеджера Дмитрия Селюка, близкого к руководству каталонского клуба, своё видение ситуации.



— Не надо забивать Головину голову, — призвал агент в беседе с моим коллегой Никитой Кузиным. — То им «Арсенал» интересуется, то «Барселона». Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберётся и играет за свою команду. У ЦСКА сейчас есть шанс выйти из группы в Лиге чемпионов. Пожелаю ему и всей команде удачи.

Если «Барселона» или другой топ-клуб захотят приобрести Головина, они сразу обратятся в ЦСКА. Это нормальная практика – просматривать игроков в еврокубках. В «Базеле» тоже есть футболисты, достойные внимания. Смотрят не на конкретного игрока, а на всю команду. Может, Головин не понравится, но понравится условно Игнашевич. Не посмотрят на его возраст и возьмут – всякое бывает.

Головин против «Базеля»:



— 90 минут;

— 88% точность передач (выше только у В.Березуцкого — 94 процента);

— 3 отбора;

— 1 совершённый фол, 2 — заработанных;

— 6,8 от Whoscored.com.