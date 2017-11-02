Три топ-клуба проваливаются в Лиге чемпионов

Три команды, которые в прошлом сезоне играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Две из них – в полуфинале. Вы могли предположить, что после четырёх туров ЛЧ они останутся без единой победы на троих? Да, «Монако», «Боруссия» и «Атлетико» ни разу не выиграли в 12 матчах… И пожалуй, это единственное, что их объединяет. Кризис у всех проявляется по-разному.

«Атлетико»: Робин Гуд на пенсии

Лет пять назад, когда Диего Симеоне только разгонялся в «Атлетико», команду было модно сравнивать с Робин Гудом. В смысле, что мадридцы тоже грабили богатых (правда, не отдавали очки бедным). И Симеоне сделал всё, чтобы эта метафора надолго сохранила актуальность.

«Барселону» никто не мог остановить. До «Атлетико» Команда Диего Симеоне держится своего стиля – и снова добивается результата футболом, который многих раздражает.

За пять лет «Атлетико» выиграл чемпионат и Кубок Испании и дважды вышел в финал Лиги чемпионов – каждый раз по ходу каждого из турниров опережая клубы, которые были явными фаворитами. При этом команда не сравнилась с «Реалом» и «Барсой» ни в стоимости состава, ни в конкурентоспособности на трансферном рынке. Систематически показывать результаты выше ожидаемых – значит систематически выжимать из команды максимум. Залогом успехов клуба стало умение противопоставить себя остальному миру. «Атлетико» часто разыгрывает андердога даже в матчах с менее богатыми командами.



Удивительно не то, что «Атлетико» перестало хватать эмоций. Удивительно, что их хватало так долго. И совершенно закономерно, что спад случился как раз после запрета на трансферы.



Костяк команды давно не менялся: в первом проигранном «Реалу» финале ЛЧ на поле выходили Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Габи и Коке, в следующем финале к ним добавились Савич, Сауль и Гризманн. Проблема этого костяка в том, что новички в лучшем случае позволяли не терять качество после ухода лидеров (Куртуа/Облак, Фалькао/Коста/Гризманн), но это происходило благодаря прогрессу под руководством Симеоне. А не потому что новые игроки сразу выводили команду на новый уровень – этого не было.



«Атлетико» немного законсервировался на одном уровне. С одной стороны, прыгая выше головы (если сравнивать составы в ЛЧ), с другой – никак не закрепившись на новом уровне топовыми трансферами. Каждой осенью приходилось начинать с того же места, где команда была год назад. И тут ФИФА наложила запрет на трансферы. Худшего момента не придумаешь. И «Атлетико» превратился в подводную лодку, где ограниченное число людей не меняется годами. Эмоциональный стиль Симеоне, который всегда добавлял импульс, похоже, больше не работает. Бороться и толкаться эти парни готовы по-прежнему, но так даже «Карабах» не обыграть. Все прекрасно знают, что «Атлетико» не умеет разрывать глубокую оборону, – и применяют знания на практике.

«Монако»: до выпускного ещё далеко

В прошлом сезоне «Монако» выпустил крупную партию школьников-медалистов. И заработал на них под 200 млн евро – не считая Мбаппе. Теперь Леонарду Жардим работает с очередным пополнением из детского сада – простите, из академии «Монако», конечно, – и воспитывает будущую золотую молодёжь.

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Вы, конечно, помните тот стремительный и дисциплинированный «Монако», который всех разрывал в прошлом сезоне? Так вот, та команда строилась примерно до декабря. И даже Мбаппе далеко не бил рекорды результативности осенью. Сейчас команда серьёзно обновилась – и стала ещё моложе. Против «Бешикташа» с первых минут на поле вышли пять игроков младше 23 лет. Тилеманс, Лопеш, Жорже, Кейта, Лемар. Из них год назад в плей-офф ЛЧ за команду играл только Лемар. В общем, опыта не хватает критически.

Неудачу в еврокубках для такой молодой команды отчасти компенсирует домашний чемпионат. «Монако» пару раз тряхнуло на старте (0:4 от «Ниццы» чего стоят), но клуб спокойно пережил это и держится на втором месте. Лопеш и Кейта прогрессируют и регулярно забивают. В Лиге чемпионов мог бы помочь опыт Стевана Йоветича, но черногорец не вписался в командный игровой стиль. Уже не в первый раз в карьере, кстати. Травма Фалькао и один неудачный трансфер дорого обходятся строящейся команде.

«Боруссия»: что бы голландцы ни строили, получается «Аякс»

Поражение от «Реала» должно было стать звонком для тренера. Не в каждом матче можно ставить самоубийственно рискованный высокий прессинг. Против фаворитов можно играть поскромнее. Тем более что смелая тактика только облегчает Зидану задачу – в позиционных атаках у него трудности.

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Но Петер Бош проигнорировал урок. И тут оказалось, что ловить заигрывающихся дортмундцев в прессинг-ловушки и разрывать защиту хотят и могут практически все.



Очень символично: в первых пяти турах Бундеслиги «Дортмунд» не пропустил ни одного мяча, а в следующих пяти – ни разу не сыграл на ноль. Примером «Реала» воспользовался «Лейпциг», который забил три и выиграл в гостях, и дисциплинированный «Ганновер», который забил четыре и выиграл дома. Чем хуже АПОЭЛ?

Конечно, две ничьи с киприотами – результат в том числе невезения. Бош заявил, что «такого соперника надо было обыгрывать». «Боруссия» владела мячом под 80% времени, нанесла 30 ударов по воротам и должна была забивать раза три. Но разве нереализованное превосходство и пропущенный в контратаке гол случаются впервые? АПОЭЛ просто ждал и, что характерно, дождался обреза, после которого шесть игроков «Боруссии» будут отрезаны. Дортмундцы при неплохом качестве игры в течение большей части игрового времени стабильно не забивают в голевых ситуациях и стабильно привозят в защите. Ну и что, что по владению мячом они не уступают «Баварии»? «Аякс» при Боше тоже много владел мячом.



Неприятность в том, что «Аякс» был слишком хрупким, чтобы противостоять большим командам вроде «МЮ», и слишком заигрывался, чтобы противостоять глубоко обороняющимся командам, вроде, ну, «Ростова», например. От «Боруссии» можно было ждать большего. Но что если Петер Бош умеет делать только что-то одно и оно ужасно похоже на «Аякс»?