Брат-2. Антон Миранчук теперь тоже ключевой игрок «Локомотива»

Вам должно хватить аргументов, чтобы понять, почему старомодный тренер из каменного века не зря тренирует «Локомотив»: вот таблица, вот выстроенный контратакующий рисунок команды, вот Джефферсон Фарфан, бегущий благодарить тренера после «бомбочки» «Зениту». Нужен ещё один штрих – для понимания, как строился этот «Локо». Зимой, сами того не желая, клуб могли покинуть братья Миранчуки. Пока игроки мирно ждали разрешения конфликта, «Локомотив» и агенты пытались выжать свою выгоду, а Илье Геркусу на всякий пожарный приставили личного телохранителя – теперь он говорит, что понимает сложность влияния агентского мира.

Юрий Палыч Сёмин – единственный, кто в мутной истории с контрактами Миранчуков вёл себя прозрачно с первого дня. «Локомотив» тренировался в Испании, Сёмин притирался к Фарфану, которого поначалу называл Форланом, а Алексей Миранчук стабильно получал практику в контрольных матчах. У Сёмина спрашивали почему, и он ясно отвечал: «Я тренер и не занимаюсь политикой. Моё дело – видеть и оценивать футболиста в работе с ним. И если Лёша выглядит лучше другого игрока на этой позиции, а я его не ставлю и подыгрываю то одним, то вторым, тогда грош мне как тренеру цена». Антон Миранчук залечивал травму, но оставался с командой в Испании – тоже чувствовал доверие.



Сёмин взялся за воспитание молодёжи, просил остаться в команде, и его слово оказалось главным. Алексей Миранчук переподписал контракт и стал тащить атаку «Локомотива». Антон Миранчук полгода притирался к основе «железнодорожников», но летом отвоевал место в основе. И уже не отпускает.

Картина Миры. Перестаньте критиковать Алексея Миранчука Отбросьте деньги, контрактные войны, к которым Алексей Миранчук не причастен, и подумайте, кто ещё в нашей сборной-2018 сыграет, как он.

***



Антон и Алексей Миранчуки очень похожи, как и должно быть с близнецами, но различать их уже научились. Разные причёски, разные марки бутс… они с детства отличаются именно внешними атрибутами. «Нас не одевали одинаково, когда смотрю старые фотографии – всегда по-разному одеты, – вспоминает Антон. – Правда, когда папа приезжал из командировки, я просыпался ночью и выбирал себе всё лучшее, а Лёше что оставалось, то оставалось. Так что я хитрый». Характеры, как говорит Антон, тоже разные, но вкусы в стиле одежды, в музыке – одинаковые.



В молодёжной команде «Локомотива» их тоже ставили примерно наравне. Антона считали более талантливым, за состав 1995 года он чаще играл в основе, но Алексею больше повезло при переходе во взрослый футбол – его, ещё 17-летнего, прицепил к составу и выпустил в Премьер-Лиге Славен Билич. Антон остался пыхтеть в молодёжной команде, съездил за игровой практикой в Таллин, а с Юрием Сёминым познакомился только после возвращения в «Локомотив». Юрий Палыч стал первым, кто полноценно собрал в основе братьев Миранчуков.



Антон мог раскрыться ещё весной, но на зимних сборах «Локомотива» получил неприятную травму. Потом восстановился, стал получать игровое время, прыгать с позиции на позицию, вышел в Екатеринбурге после кровавой драки в кубковом финале. Имея жёлтую карточку, решил нырнуть. «Не хватило артистизма», – потом смеялся Антон. Дежавю: приехав в Эстонию, Миранчук тоже получил травму на одной из первых тренировок, а когда вылечился, схватил красную карточку во втором матче «Левадии».



Но урока хватило. В «Локомотиве» он так больше не подводил.



***



Если весной «Локомотив» пробьётся в Лигу чемпионов (хотя бы туда – уже это будет для красно-зелёных успехом), то бешеные 4:3 в Тушино стоит считать главной точкой сезона. Там «Локо» прошёл самоидентификацию, сделал себе лицензию на постоянный грабёж фаворитов и легко освоил контратакующий рисунок игры. Там же себя нашёл и Антон Миранчук. Юрий Сёмин не сразу понял, как вписать второго Миранчука в систему «Локомотива». За счёт Антона Палыч менял схему с 3-4-2-1 на 4-2-3-1, бросал больше сил в атаку и завоевал семь очков в начале сезона, но сам Миранчук много работал на неудобной позиции – в опорной зоне, рядом с Денисовым.



«Локомотив» легко вскрывал центр поля чемпиона, даже проигрывая 0:2, и Сёмину нужен был ещё один игрок, готовый гнать мяч вперёд. Так тренер нашёл идеальное решение проблем, которое потом трансформируется в главную тактику сезона: схема 4-2-3-1, где опорную зону выжигает Денисов, а атакующая четвёрка собирает за ним мячи и резко бежит вперёд. Где именно будут располагаться Антон Миранчук, Алексей, Ману Фернандеш и Джефферсон Фарфан, неважно – каждый может сыграть любую роль в атаке. Главное – разбежаться.

Антон стал главным по развитию контратак «Локомотива», и три голевые комбинации начались с него. Дважды он разгонялся через центр, пасовал на левый край на ход Фернандешу и Фарфану, после чего они выкатывали мяч на дальнюю штангу. Когда «железнодорожники» забили ключевой гол в матче, Миранчук вскрыл середину поля «Спартака» в одиночку, выиграв стык у Дениса Глушакова, и очень вовремя почувствовал, когда нужно отдать передачу.

На следующий день Антон Миранчук приехал в Черкизово жарить мясо вместе с братом. Через неделю – выдал пяткой голевую передачу на Алексея, а потом с показной обидой сказал: «Брат после гола ничего не сказал, гад. Но я ему это припомню!». В том матче, с «Уралом», Сёмин попытался уместить Антона в центре поля, рядом с Игорем Денисовым, но Миранчук несколько раз слишком высоко выдёргивался в прессинг и оставлял опорную зону на растерзание уральцам. К голу тоже привела его персональная ошибка: он слишком высоко встречал чужую атаку, хотя в его зоне караулил Эрик Бикфалви.

Теперь, если оставить за скобками матч Лиги Европы в Копенгагене, Сёмин не отходит от расстановки 4-2-3-1. А в атакующей четвёрке может меняться наконечник, но Ману Фернандеш и братья остаются неизменно. На скорости и свободном пространстве они страшны.



***



В матче с «Зенитом» Антон Миранчук ещё раз объяснял, чем он так хорош. Его главное качество – умная игра в контратаках. Он грамотно рвёт рывками свободные зоны, находит пространство для приёма мяча и ускорения, выдерживает правильный тайминг и вовремя выбирает правильное решение, не передерживая мяч. Для понимания его роли и анатомии контратак «Локомотива» важен первый гол. Когда Игнатьев обеспечивает выход из обороны на силовом дриблинге, атакующая четвёрка разбегается – но Фернандеш уходит левее, Алексей Миранчук правее, стягивая за собой опорника «Зенита», а Антон Миранчук остаётся один в пустом центре.

Потом – ускоряется и выдаёт своевременный пас вразрез на Фарфана.

Спустя пять минут Антон окажется уже на правом фланге, выдаст новый разрезающий пас на Игнатьева – так и атакует «Локомотив». Миранчук, как и брат, как и Фернандеш, не привязан к конкретной позиции, разница лишь в игровых акцентах. Алексей Миранчук больше занимается приёмом передач из глубины и последним пасом, Фернандеш – тем же, отходя в глубину, а Антон Миранчук – разгоном на свободном пространстве. Другими словами, если Алексей отвечает за последний пас, то Антон – за предпоследний. Атакующая активность Антона на уровне с другими лидерами «Локомотива», а Impect-статистика (8,4 отрезанных защитника за 90 минут) – лучше, чем у Квинси Промеса иАлана Дзагоева. Зато хромает реализация: Антон не забил ни разу после 24 ударов, причём имел 3 явных голевых момента. Для сравнения – у Алексея Миранчука 5 явных моментов и 4 гола после них.



Без мяча Антон Миранчук тоже стал лучше выбирать позицию (уж точно лучше, чем в стартовой части сезона на позиции центрального хавбека). В Санкт-Петербурге оба опорника, Денисов и Михалик, ситуативно смещались к левому краю, и в предыдущих матчах «Локомотива» при таких смещениях центральная зона оставалась пустой. Против «Зенита» её заполнял Миранчук, хотя его основная позиция при обороне – фланг полузащиты в расстановке 4-4-2 (или 5-4-1, в зависимости от выбранного плана на матч). Важно, что главную фланговую остроту «Зенит» создавал с края, которому помогал Ману Фернандеш, а не Миранчук.

Главное футбольное отличие Антона Миранчука от брата – он мощнее физически и извлекает пользу из своей массы. Когда «Локомотив» выгрызал очки в Ростове-на-Дону, Миранчук часто брал игру на себя силовым дриблингом, банально пробегая мимо соперников без обводки и хитрых финтов. Там же он участвовал в финишном навале «железнодорожников» и боролся за верховой мяч, после которого забил португалец Эдер. Ещё сильнее Антон Миранчук показывал силу, когда «Локомотив» играл с «Уралом»: при подачах с угловых он даже без прыжка, за счёт выбора позиции и корпуса, находил ударные позиции и бил по воротам. При этом в больших матчах сила Миранчука в единоборствах теряется – с «Зенитом», например, выиграл всего 8% борьбы. Возможно, силовые качества Антона надоумили Сёмина попробовать игрока рядом с Денисовым, но отказ от эксперимента пошёл на пользу всем – и Антону, и командной структуре.



***

В интервью с Антоном Миранчуком сквозит восхищение людьми, настойчиво шагающими к своей цели. Год назад, ещё играя в эстонской «Левадии», Антон рассказывал, как его восхищает Майкл Джордан: «Я всегда смотрю про него, читаю интервью». Летом он вдохновился фильмом про Тупака Шакура: «Там не только про золото, женщин и райскую жизнь. Там очень большая мотивирующая часть: не сдавайся, иди до конца, встречай оппонента лицом к лицу…».



В этом году Антон Миранчук сам очень настойчиво движется к своим целям. Первая – попасть на чемпионат мира. Станислав Черчесов намекает, что это реально: из состава сборной России, наспех сотканного на сентябрьский матч с «Динамо», остались немногие, но Антон Миранчук получает второй подряд вызов.



Про вторую цель Антон Миранчук не говорит, да и все игроки «Локомотива» предпочитают молчать. Но с каждым матчем, в котором «Локо» нокаутирует очередного фаворита, эта цель всё реальнее.