50 лучших молодых футболистов 2007 года. Где они теперь

В ноябре 2007 года авторитетный журнал WorldSoccer составил список из 50 лучших самых перспективных футболистов мира, которые должны были стать звёздами. Получилось далеко не у всех.

(картинка)

Кто стал звездой

Гарет Бэйл

В 18 Бэйл только перешёл в «Тоттенхэм» и стал медленно подтягиваться к основе. В качестве левого защитника. Это уже потом будут хет-трик «Интеру», 100 млн от «Реала» и победы в Лиге чемпионов. Умели бы в WorldSoccer заглядывать в будущее, наверняка определили бы Гарета чуть повыше шестого места.

16 звёзд, которые, увы, не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали.

Гарет Бэйл Фото: Reuters

Серхио Агуэро

Недавно Серхио стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». И если бы не травмы, наколотил бы куда больше. Ладно, Агуэро хоть попал в десятку рейтинга. Хотя как не обратить внимание на парня, который уже забивал за основу «Атлетико» и дебютировал в сборной Аргентины?

Серхио Агуэро Фото: Reuters

Анхель Ди Мария

Ещё один аргентинец, которого по праву отметили. В «Бенфике» по-настоящему Анхель зажжёт только через пару лет, но уже тогда потенциал Ди Марии был виден невооружённым взглядом. Как этот парень вырезал мячи внешней стороной стопы, не умел никто в его возрасте. Разве что Рикарду Куарежма.

http://pictures.reuters.com/C.aspx?

Фото: Reuters

Карим Бензема

Юнец ворвался в стартовый состав «Лиона» и наколотил 8 мячей за сезон. Странно, как при таком раскладе Карим оказался лишь на 15-м месте в рейтинге. В любом случае время всё расставило на свои места. Несмотря на не самую высокую результативность, Бензема сейчас – один из самых полезных игроков в атаке «Реала».

Фото: Reuters

Месут Озил

В список 50 лучших Озил в те незапамятные времена, когда за чемпионство в Бундеслиге боролись «Штутгарт» и «Шальке». Игравший за гельзенкирхенцев Месут провёл первый сезон в качестве игрока основы и уже тогда впечатлял своей зрелой игрой. Потом был переход в «Вердер», два мощных сезона в Бремене, яркая игра на ЧМ-2010 и переезд в Мадрид. Ну, вы всё прекрасно сами знаете.

Озил хочет получать £ 350 тысяч в неделю. Почему шантаж не пройдёт Как полузащитник «Арсенала» и сборной Германии рискует испортить свою карьеру.

Фото: Reuters

Алексис Санчес

В 18 лет Алексис рвал чемпионат Аргентины в составе «Ривер Плейт». Крепко сбитый реактивный паренёк обладал поставленным ударом и классной техникой, что привлекло внимание итальянского «Удинезе». В Серии А за несколько сезонов Санчес вырос в европейскую звезду и заслужил предложение от «Барселоны».

Фото: Reuters

Тони Кроос

В том году Кроос метался между первой и второй командами «Баварии». Невероятно по-футбольному умный Тони постепенно подбирался к основе команды звёзд, что не осталось незамеченным футбольными экспертами. Потом будет аренда в «Байер», где Кроос покажет, что готов выступать на высочайшем уровне, а затем – переход в «Реал» за смешные 25 млн евро и звание одного из сильнейших полузащитников Европы.

Фото: Reuters

Хуан Мата

В 19 лет Мата оказался не нужен «Реалу» и отправился покорять «Валенсию», где вырастет в полноценную звезду. Уже тогда работавший тренером Рональд Куман усадил на скамейку ветерана Ангуло, дав шанс молодому Мате. И тот не подвёл, составив шикарную связку с Вильей и Сильвой, а в 23 года принёс клубу солидные деньги, отправившись покорять Туманный Альбион.

Иван Ракитич

Карьера Ивана развивалась не так стремительно, как у вышеупомянутых героев. Он завоёвывал место в составе «Шальке», боролся с трудностями адаптации в «Севилье» и только в 26 лет получил шанс выступать за настоящий топ-клуб самого высокого уровня. В «Барселоне» Ракитич – не лидер, но игрок основы, который уже три года приносит пользу сине-гранатовым.

Фото: Reuters

Кто провалился

Садик Адамс

Ничего о нём не знаете? Оно и неудивительно. Садик Адамс, скоростной ганский форвард, попал в академию «Атлетико» в 17 лет, но ни разу не появлялся даже в заявке первой команды. Зато успел пожить в одном Интернате с Давидом Де Хеа, которого тогда в список 50 лучших даже не включили. Помотавшись по чемпионатам Туниса, Омана, Сербии и Саудовской Аравии Садик вернулся на родину. Так себе карьера для первого в рейтинге самых талантливых игроков мира.

Херардо Бруна

«Мадридский Месси». Да, очередной. Херардо жёг в «молодёжке» «Ливерпуля», но фото в футболке мерсисайдцев – лучшее, что было в его карьере. Потом были аренды в «Блэкпул», «Уэску», игры за клуб шестого английского дивизиона и отъезд за океан, где сейчас Бруна играет за канадскую «Оттава Фьюри».



Маколей Крисантус

Как не включить в список футболиста, ставшего лучшим бомбардиром юношеского чемпионата мира? Но, как показывает история, подвиги на молодёжном уровне не всегда гарантируют успех в профессиональном футболе. После ЧМ за Крисантусом гонялись, «МЮ», «Барса», «Реал», «Милан», «Интер», «Арсенал», «Челси» и ещё с пяток топ-клубов. Быстрей всех оказался «Гамбург», где даже гений ван дер Варта не помог нигерийцу забивать. Не пригодившись даже команде Сегунды С, в 27 Крисантус стал свободным агентом.



Думитру Копиль

В тот год за румынского паренька, которого величали не иначе как «новым Хаджи» боролись «Селтик» и «Ливерпуль». Копиль решил не торопить события и перешёл в шотландский «Хартс». Но даже переезд родителей не помог ему адаптироваться в новой стране. Помотавшись по арендам в Литву и Румынию, где в 27 лет играет за некий «Шоими Липова».



Нур Хадриа

Высокий и щуплый Хадриа впечатлял своей техникой и видением поля. Но только на уровне чемпионата Туниса. За серьёзные команды поиграть ему так и не удалось. Так что если вам знакома его фамилия, то вы либо выходец из северной Африки, либо абсолютный футбольный гик.



Керлон

Ему давал большие авансы Мартин Йол, в 20 его подписывал «Интер», только вот большую карьеру невероятно талантливому бразильцу Керлону построить так и не удалось. История банальная – аренды, уровень каждой новой команды всё ниже и ниже, и как итог – полупрофессиональный клуб из бразильской Серии D, за который 29-летний Керлон пылит и вспоминает славные времена юности.



Лулинья

В молодёжных командах его называли «новым Робиньо». Сколько таких уже было. Выделявшийся невероятной техникой атакующий полузащитник забил более 300 голов на юношеском уровне, за первую команду «Коринтианса» — 0. Смотавшись в аренду в Португалию, вернулся обратно, стал чемпионом штата Сан-Паулу, а последний год провёл в Южной Корее.

Фото: Reuters

Саполь Мани

Сложно сказать, за какие заслуги Мани попал в список самых перспективных футболистов мира, ведь за пределами родного Того он не играл. Никакого взрыва в карьере полузащитника не последовало – несколько сезонов в чемпионатах Ливии, Алжира и Молдавии, а теперь статус свободного агента. В 26 лет.

Рансфорд Осеи

Это’О называл его одним из самых талантливых футболистов страны. Похоже, Самуэль немного ошибся. Как и составители рейтинга в WorldSoccer. Один сезон в «Твенте» — пик карьеры Осеи. После этого были чемпионаты ЮАР, Ганы и Финляндии, где он играл за клуб «Санта Клаус». В 26 лет Рансфорд – свободный агент, и реанимирует его карьеру разве что рождественское чудо.



Андреа Руссотто

Один из самых талантливых игроков Италии Руссотто рассказывал, что ещё в юношеском возрасте, когда он был лидером молодёжных сборных, агентство GEA предложило ему свои услуги с условием, что если он не согласится поставить подпись, его не возьмёт ни один клуб Серии А. Андреа отказался и уехал в Швейцарию. Там и потерялся, хотя несколько раз выбирался в аренду в команды с Апеннин. В 29 лет играет за «Катанию» в Серии С.

Фото: Reuters

Серхио Техера

Когда WorldSoccer включал Техеру в список 50 лучших молодых игроков мира, он был игроком «Челси» и одним из самых перспективных игроков Испании. Прошло 10 лет, Техера выступает за скромный «Химнасти» и лишь вспоминает, как упустил свои шансы в «Челси», «Мальорке» и «Эспаньоле».

Кто поиграл у нас

Исмаил Айссати

Айссати занял второе место за неплохой сезон в ПСВ и статус одного из самых перспективных игроков Эредивизии. Крутая стартовая скорость и неплохая техника помогали Исмаилу строить радужные перспективы насчёт дальнейшей карьеры. Но прыгнуть выше «Аякса» у него не получилось. В 25 лет Исмаил заехал в Россию, но 8 матчей за «Терек» оказалось достаточно, чтобы понять, что даже в РФПЛ надолго он не задержится. Название его нынешнего клуба можете даже не пытаться выговорить – «Балыкесиреспор».

Фото: Reuters

Гильерме

В России бразильский нападающий оказался спустя два года после попадания в список WorldSoccer. Тогда он забивал в каждой второй игре за «Крузейро», но после переезда в киевское «Динамо» отличаться регулярно у него не получалось. За игровой практикой Гильерме отправился в ЦСКА, где выступал неплохо – 10 голов в 20 играх. Однако о сумме выкупа клубам договориться так и не удалось, и форвард отправился на родину, где и играет до сих пор.

Гильерме: скоро холода? Вот и прекрасно! Придя из киевского "Динамо" на флажке дозаявочной кампании, бразильский форвард Гильерме в первых же матчах начал оправдывать ожидания армейских болельщиков.

Марек Сухи

Один из немногих игроков защиты, оказавшихся в топ-50. Сухи и правда впечатлял зрелой игрой за пражскую «Славию», но заиграть на более серьёзном уровне так и не смог. Несмотря на крутой старт в «Спартаке», Марек так и не стал лидером защиты красно-белых на долгие годы, хотя талант позволял. Дзагоев уверен, что чех до сих пор по-спартаковски помогает ЦСКА.

Съели?! ЦСКА оказался «Базелю» не по зубам ЦСКА выигрывает второй выездной матч Лиги чемпионов подряд. Вы верили?!