«Ахмат» нашёл тренера в Бразилии? Кто такой Милтон Мендес

Кого назначат на пост главного тренера «Ахмата»: называем кандидатов Кто, если не Рахимов? Выбор небольшой, но он есть.

Кто возглавит «Ахмат» после отставки Олега Кононова? Среди потенциальных главных тренеров команды из Грозного самая неожиданная фигура – 52-летний бразильский специалист Милтон Мендес. О нём в России не знают ничего. Но учитывая, что «Ахмат» в этом сезоне собрал большую группу игроков из Бразилии, слухи об интересе к уроженцу далёкой Крисиумы кажутся правдоподобными. Знакомимся с Мендесом.

Милтон Мендес был профессиональным футболистом, играл на позициях защитника и полузащитника. Начал карьеру в клубе «Васко да Гама» в 1984 году, однако довольно быстро покинул родину и перебрался в Португалию, где выступал на протяжении 15 лет. До звезды бразилец не дотянул, а лучшим для него стал период в «Униао» с Мадейры.

Даже в жуткую жару он надевал костюм. Для него каждая игра была сродни официальному вечеру. Сам тренер подчёркивал, что привёз в Бразилию европейский взгляд на футбол.

Важная деталь в профайле Мендеса – он не чисто бразильский тренер. Хорошее знакомство с европейским футболом и тот факт, что Милтон учился в Португалии, которая славится своими специалистами, можно считать его плюсом. Там он получил тренерскую лицензию Pro и начал свою карьеру во главе команды «Машику». Заработал звание тренера-открытия сезона во втором дивизионе чемпионата Португалии. Потом Мендес ненадолго вернулся в Бразилию, а в 2007 году получил приглашение от бывшего наставника сборной Бразилии и «Фиорентины» Себастьяна Лазарони войти в его штаб. После одного сезона в «Маритиму» бразильский дуэт уехал в Катар. Там Милтон застрял на пять лет.

Катарский контракт позволил неплохо заработать, но работать главным тренером на серьёзном уровне Мендес, по сути, начал с 2014-го. Тогда о нём вспомнили в Бразилии. В начале года Милтон возглавил «Парану» из Серии B, однако уже в марте, за месяц до старта чемпионата, покинул её. «Парана» страдала из-за жутких финансовых проблем, а игроки, не получавшие зарплату несколько месяцев, угрожали бойкотировать тренировки и матчи. Мендес хотел даже выделить на команду 25 тысяч долларов из собственного кармана, тем не менее, после разговора с руководством понял, что и эта мера не решит всех проблем. Предпочёл уйти, а не мучиться.

Чтобы не терять квалификацию, амбициозный специалист на полгода стал, по сути, «железнодорожником». Он принял команду «Ферровиария», с которой выиграл второй дивизион чемпионата штата Сан-Паулу. Милтона признали лучшим тренером турнира. Шаг назад помог сделать два вперёд: перед стартом сезона-2015 его пригласил выступающий в Серии А «Атлетико Паранаэнсе».

— Я очень счастлив быть здесь, – признался Мендес на своей презентации в роли тренера элиты. – Исполнилась моя мечта! Я очень требовательный наставник. Для меня исключительно важна дисциплина, считаю, без неё ничего не добиться. Люблю объединять людей, причём не только на поле, но и за его пределами.

Чтобы не терять квалификацию, амбициозный специалист на полгода стал, по сути, «железнодорожником». Он принял команду «Ферровиария», с которой выиграл второй дивизион чемпионата штата Сан-Паулу.

Журналисты в те дни особенно обращали внимание на стремление Милтона следить за имиджем. Даже в жуткую жару он надевал костюм. Для него каждая игра была сродни официальному вечеру. Сам тренер подчёркивал, что привёз в Бразилию европейский взгляд на футбол. Рассказывал про тех, у которых учился.

— Мне очень нравятся Жозе Моуринью и Луи ван Гал, – называл имена своих кумиров бразилец. – Это представители разных школ, но они оба обладают способностью тактически менять игру своих команд. Мне также по душе, как распоряжаются мячом, атакуют в Англии и Шотландии. Всё происходит на максимальных скоростях. Я стараюсь ставить такой же стиль.

Инстаграм Милтона Мендеса

Команда Мендеса хорошо начала чемпионат: одержала пять побед в шести турах. Однако затем «Атлетико Паранаэнсе» стал играть с большими перепадами. Безвыигрышные серии сменялись успешными, а в сентябре Милтона уволили после четырёх поражений кряду. Занимать 11 место не входило в планы боссов клуба.

Всего через месяц бразильский тренер «всплыл» в Японии, возглавив «Касиву Рейсол». Но уже в марте 2016-го покинул и этот клуб. В первых трёх турах чемпионата «Касива» добилась лишь одной ничьи при двух поражениях, впрочем, сам Мендес заявил, что просит отставки не по причине профессиональных сложностей, а из-за проблем со здоровьем у кого-то из близких.

Несмотря на «семейные обстоятельства», Милтон спустя всего лишь две недели становится главным тренером «Санта-Круз». Эта команда по итогам предыдущего сезона завоевала путёвку в Серию А, так что Мендес получил второй шанс в элите. На презентации руководители «Санта-Круз» объявляют о подписании контракта с «одним из самых перспективных тренеров Бразилии».

По мнению местных журналистов, причиной неудачи Милтона стал среди прочего его взрывной характер. Он не сумел найти общего языка с рядом футболистов, а по окончании матча с «Понте-Претой» мог спровоцировать драку с бывшим игроком «Васко да Гама» Родриго.

Новый главный принимается за дело засучив рукава и быстро оправдывает надежды. Через месяц с небольшим «Санта-Круз» выигрывает чемпионат штата Пернамбукану и завоёвывает Кубок Северо-востока. Самого Мендеса признают лучшим тренером чемпионата штата. В его профайле появляются сразу три ценных строчки, заработанные в общем-то в роли «пожарника». Кажется, Милтон нашёл свою команду, тон в которой задаёт бывший голеадор «Вольфсбурга» 37-летний Графите. В мае «Санта-Круз» неплохо начинает чемпионат (две победы, две ничьи), а вот затем терпит восемь поражений в девяти турах. Этот спад подкосил «трёхцветных». В августе «самому перспективному тренеру» указывают на дверь, но его отставка уже не спасает «Санта-Круз» от вылета.

Тем временем из Серии В в Серию А возвращается «Васко да Гама», где Мендес когда-то делал первые шаги как футболист. В марте 2017-го, за пару месяцев до старта чемпионата в клубе из Рио-де-Жанейро решают сменить тренера и находят Милтона. Назначение Мендеса, который использует в основном схему 4-2-3-1, опять имеет быстрый эффект: «Васко да Гама» в середине апреля выигрывает Кубок Рио, благодаря в том числе голу экс-форварда сборной Бразилии Луиса Фабиано. История повторяется точь-в-точь. Сперва следуют две победы в трёх турах Серии А, а потом крайне неровное выступление. В августе случается пятиматчевая безвыигрышная серия – тренер попадает под огонь критики. Фанаты приезжают в аэропорт, где очень жёстко встречают команду, а особенно достаётся Милтону. После его увольнения «Васко да Гама» поднимается с 17-го на 8-е место.

Видео конфликта Мендеса и Родриго на Youtube

В Бразилии с наставниками не церемонятся, так что Мендес спокойно воспринял очередное увольнение. По мнению местных журналистов, причиной неудачи Милтона стал среди прочего его взрывной характер. Он не сумел найти общего языка с рядом футболистов, а по окончании матча с «Понте-Претой» мог спровоцировать драку с бывшим игроком «Васко да Гама» Родриго (тем самым, что выступал когда-то за киевское «Динамо»). Центральный защитник едва не выместил обиду на Мендесе, при котором покинул клуб из Рио-де-Жанейро. Рассерженный тренер подал заявление на игрока в полицейский участок, а Родриго сразу после новости об увольнении Милтона из «Васко да Гама» выложил в соцсети провокационное видео со смехом.

Сегодня Мендес опять сидит без работы и, видимо, активно следит за РФПЛ. «У меня есть желание и конкретная возможность вернуться к работе в Европе. И мне очень приятно, что в услугах бразильских тренеров вновь заинтересованы там», – говорит Милтон по поводу переговоров с «Ахматом». Вот только есть ли у этого специалиста знания и опыт, которыми он готов обогатить футбольную Россию?