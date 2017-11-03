Эвра пробил с левой… в голову фанату «Марселя». Главное — в обзоре дня

Эвра ударил фаната «Марселя» ногой в голову и был удалён до начала матча

Защитник «Марселя» Патрис Эвра получил красную карточку до начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш».



Журналист издания L'Equipe сообщил в «Твиттере», что во время разминки в адрес Патриса звучали оскорбительные кричалки от своих же болельщиков. Он в течение получаса терпел, но затем подошёл к кромке поля. Стороны обменялись словесными выпадами, после чего футболист ударил одного из болельщиков ногой в голову.

Эвра — первый футболист в истории, удалённый до стартового свистка матча Лиги Европы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.

«Локомотив» проиграл «Шерифу» и опустился на третье место в группе Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в Москве проиграл молдавскому «Шерифу» — 1:2.



На 26-й минуте Джефферсон Фарфан вывел «железнодорожников» вперёд. В конце первого тайма Зигей Бадибанга счёт сравнял, а на 58-й минуте Йосип Брежовец забил победный мяч. «Локомотив» потерпел первое поражение в Лиге Европы, а «Шериф» одержал первую победу.



Ещё в первом тайме «Локомотив» из-за травмы лишился голкипера Гилерме, а концовку встречи проводил в меньшинстве, так как нападающий Эдер получил повреждение.



В другом матче группы F датский «Копенгаген» на своём поле разгромил со счётом 3:0 чешский «Фастав».



Таким образом, «Локомотив» опустился в группе с первого места на третье. «Копенгаген» и «Шериф» опережают российский клуб на одно очко.



Турнирное положение в группе F: 1. «Копенгаген» — 6 очков; 2. «Шериф» — 6; 3. «Локомотив» — 5; 4. «Фастав» — 2.

Голы можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

«Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 4-го тура группы L Лиги Европы «Зенит» в Тронхейме сыграл вничью с «Русенборгом» — 1:1.



На 54-й минуте Миха Мевля нарушил правила в своей штрафной и норвежская команда получила право на пенальти, который реализовал Никлас Бендтнер. Отыгралась петербургская команда в компенсированное время — счёт сравнял Александр Кокорин.



«Реал Сосьедад» в Испании со счётом 3:0 разгромил македонский «Вардар».

Месси едет в Краснодар

Компания «Телеспорт», которая занимается организацией товарищеских матчей Россия – Аргентина в Москве на стадионе «Лужники» и Аргентина – Нигерия в Краснодаре на стадионе «Краснодар», сообщила, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прилетит в Краснодар.

Форвард «Барселоны» прибудет в Краснодар вместе с командой, а его участие в матче с нигерийцами, который состоится 14 ноября, будет зависеть от решения главного тренера.



Ранее в нигерийской прессе появилась информация, что Месси не полетит на игру против Нигерии, а примет участие лишь в игре против сборной России (11 ноября).

«Локомотив» отказался выполнять решение ФИФА по Биличу и подал иск в CAS

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» отказался выполнять решение палаты по разрешению споров ФИФА, которая присудила компенсацию бывшему наставнику столичного клуба Славену Биличу, и подал иск в CAS. «Локомотив» пытался назначить на это дело в качестве арбитра со своей стороны директора «Зенита» Павла Пивоварова, но после возражений стороны Билича тот взял самоотвод.



Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что за досрочное расторжение контракта с Биличем никакой компенсации клуб платить не будет, однако компенсация была, и довольна существенная – несколько миллионов евро. Сейчас спор по компенсации возник из-за курсовой разницы. «Локомотив» пытается доказать, что должен платить в рублях, хотя сумма компенсации была зафиксирована в евро. Сумма требований Билича — около € 300 тыс. Расходы «Локо» на CAS составят не меньше € 60 тыс.