«Локо» против «Шерифа»: минус три очка, Гилерме и Эдер. Но Сёмин спокоен

«Локо» теперь имеет шансы не выйти из группы Лиги Европы и перед дерби с ЦСКА лишается основного вратаря.

«Локомотив» — лидер чемпионата России, в последнем матче разгромивший многомилионный «Зенит» с игроками сборной Аргентины в составе. Неудивительно, что домашний матч в Лиге Европы против соперника намного ниже классом команда Сёмина начала с позиции силы.

«Локо» много атаковал, и уже на 26-й минуте счёт был открыт. Лучший игрок октября в РФПЛ Алексей Миранчук красиво обыграл соперника, выдержал паузу и отдал пас Фарфану, который не без помощи вратаря «Шерифа» отправил мяч в сетку. Тогда казалось, что «железнодорожники» должны довести матч до победы без нервов.

Но уверенно играть одним составом в двух турнирах почти без перерыва невозможно — это показывает опыт ЦСКА. По сравнению с удачным матчем в Питере главный тренер «Локо» сделал всего одну замену: вместо Михалика на поле появился Тарасов.

Фарфан Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Не хочется ничего менять, когда всё идёт хорошо, — объяснил после матча Сёмин. — Главная причина поражения — после предыдущего матча команда недовосстановилась. Никого даже отметить нельзя. Все сыграли ниже своего уровня.

Первым тревожным знаком для «Локо» стала микротравма Фарфана, который упал на газон в центре поля. К счастью, с форвардом всё было в порядке, но вскоре возникла намного более серьёзная проблема. Гилерме, который набрал очень неплохую форму в последних матчах, свалился на поле и сразу попросил замену. Позже выяснилось, что у русского бразильца растяжение передней поверхности бедра, так что в воскресном дерби против ЦСКА он вряд ли сыграет.

Место в воротах занял самый сухой вратарь России Никита Медведев. И пропустил спустя 8 минут после выхода на поле, не закрыв ближний угол. Пробил его Зигей Бадибанга, которого медиа уже отправляют в московское «Динамо».



— Вообще-то второй вратарь «Локо» очень хороший, дважды не дал мне забить! — восклицает бельгийский форвард на флеш-интервью, пока его друзья проходят через смешанную зону с колонкой в руках, где звучит победный рэп. — Дайте ему время, я желаю ему удачи. «Динамо»? Я счастлив в «Шерифе», так что не думаю о переходе в какой-либо другой клуб.

Видео можно посмотреть по данной ссылке.

Повод для радости у легионеров из «Шерифа» точно есть. Во втором тайме футболисты «Локомотива» не создали ни одного опасного момента, если не считать таковым удар Баринова через себя, зато игроки из приднестровской команды постоянно подходили к воротам Медведева. На 58-й минуте Йосип Брежовец ударил из-за штрафной, мяч не коснулся никого и залетел почти по центру, а молодой вратарь дёрнулся уже тогда, когда он был в воротах.

«Локо» пошёл в навал, Сёмин выпустил Эдера, но и здесь «железнодорожников» ждала неудача. Португалец явно плохо размялся перед выходом на замену и в безобидной ситуации дёрнул заднюю поверхность бедра. В итоге герой финала Евро ничем на поле не запомнился и досрочно ушёл в раздевалку, оставив свою команду вдесятером. Тренер «Локомотива» даже отправил в штрафную соперника защитника Кверквелию, но ни один навес так и не дошёл до головы грузина.

— Теперь нужно побеждать в следующих двух матчах Лиги Европы, хотя будет очень непросто, — констатирует Сёмин. Его команда с пятью очками только третья, отставая от «Копенгагена» и «Шерифа» на балл. — А о матче с ЦСКА я подумаю завтра. Во-первых, мы морально сильны. Во-вторых, проведём ротацию, сделаем замены.

— На дерби болельщиков позовёте? — последний вопрос тренеру задаёт девушка из клубной пресс-службы.

— На ЦСКА их звать не надо. «Армейцы» сами весь стадион забьют, — вздыхает Сёмин. Несмотря на все проблемы с составом, игрой и посещаемостью, он всё ещё лидер РФПЛ.