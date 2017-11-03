Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф

Октябрь 2017-го в Петербурге не задался. Не настолько, конечно, как 100 лет назад, но всё же. Ни одного солнечного дня. Два домашних поражения «Зенита», включая эпические 0:3 с «Локомотивом», и упущенное лидерство в чемпионате.

— Да не очкуй, черный октябрь закончился, дальше пойдёт, как надо, — убеждал один болельщик «Зенита» другого в самолёте Стокгольм – Тронхейм, которым добирался к месту проведения матча и я. – Тем более, Лига Европы – наш турнир. Полуфинал как минимум – вот увидишь…

Любопытно, что похожие диалоги я слышал у фанатов «Зенита» и год назад. Тогда у Луческу не клеилось в чемпионате, но вовсю пёрло в Лиге Европы. Однако кончилось быстро, и отнюдь не в полуфинале. Конечно, аналогии не совсем уместны – у «Зенита» Манчини куда больше шансов доказать, что октябрьский провал – просто болезнь роста или временный спад. Но лучше обходиться без бравады. Из группы-то «Зенит» почти вышел ещё до матча с «Русенборгом», а победа в Норвегии должна была «узаконить» этот факт. Но вот что будет весной – об этом думать пока явно рано.

Что касается «Русенборга», то для хозяев это был чуть ли не главный матч осени. Чемпионат в Норвегии уже почти закончился, и там от титула их отделяет всего 1 очко. Но в Лиге Европы всё плохо: побеждай или вылетай (ну или почти наверняка вылетай). Так что страсть и бешеный напор спокойных и нордических норвежцев легко объяснить. Как и огненное файер-шоу перед началом встречи. Тронхейм – настолько скучный и спокойный северный город с плохим климатом (местные называют его «вечной осенью») и высокой статистикой самоубийств, что футбол тут – хоть какая-то отдушина и выход эмоций.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кстати, помимо ветреной и промозглой погоды с Петербургом Тронхейм роднит ещё кое-что. Бакланы. Старейший пригород портового города называется Bakklandet. Так что указатели с Крестовского острова смотрелись бы здесь весьма уместно.

Фото: Михаил Тяпков, «Чемпионат»

Ну и сами птицы, конечно, город стороной не облетают. Специально поинтересовался у одного из работников стадиона, не разрушают ли они крыши трибун.

— Ха, их здесь не так много! Обычно чайки залетают на поле, но не более того.

Но главный троллинг в стране троллей, как оказалось, был не в названии района, а на поле. «Русенборг», получивший в Питере безальтернативные 1:3 (а могло быть и крупнее), играл против лидера группы с позиции силы. Такого не позволял себе даже «Локомотив». И что самое удивительно – играл весьма успешно.

Бендтнер и Хелланн пристреливались, а Хелланн и «простреливался» — в шикарной быстрой атаке. Её вроде бы сорвал фолом Смольников, но набежавший норвежец не стал довольствоваться штрафным, а прострелил в полупустую штрафную. На счастье «Зенита» Маммана успел вернуться назад и в падении прервать потенциально голевую передачу.

Во втором тайме «Зенит» отрезками ещё сильнее проседал сзади. Да и в атаке не впечатлял. Хотя Роберто Манчини вроде бы внёс немало корректив в тактику и даже вернул Кокорина на острие. Но то, что сломалось в механизме «Зенита» в октябре, никак не хотело работать заново.

В такие моменты должен включаться характер. И его команда показала. Пропустив с пенальти в середине второго тайма и едва не получив ещё один (спасителем вновь выступил Маммана, исполнивший кульбит, который сегодня принято называть «финтом Уткина»), «Зенит» всё-таки не смирился и не стал откладывать выход из группы до домашней встречи с «Вардаром». Это, пожалуй, единственное, за что стоит похвалить сине-бело-голубых сегодня. Ну и за очко в таблицу коэффициентов.

На последней минуте основного времени Дзюба замкнул подачу, но боковой, немного подумав, поднял флажок. А на последней даже не минуте, а секунде добавленного с прострела Ригони Кокорин забил уже чистый гол. Забавно: он, наконец, отличился, как только был возвращён Манчини на острие, но при этом именно в концовке встречи с выходом Дзюбы Саша снова оказался инсайдом. Впрочем, это сейчас неважно. Главное, что «Зенит» спас казавшуюся безнадёжной игру и досрочно вышел в плей-офф. Первым из российских клубов.