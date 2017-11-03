«Надо переключаться на домашние дела». Как Кокорин снова начал забивать

Кокорин не забивал за «Зенит» ровно месяц – со времён матча с «Анжи». Кто-то говорил: всё дело в том, что Манчини стал ставить его на фланг. Верно, но после этого Кокорин успел забить пару голов. А в безголевых матчах ему случалось играть на острие. Кто-то выдвигал версию, что дело в закончившемся эмоциональном запале (начался он после рождения ребёнка). Кто-то привычно строил конспирологические теории о конфликтах.

Всё в прошлом – после мрачного октября в исполнении «Зенита» Кокорин снова забил. Пока этого не хватает для победы. Но ничья с «Русенборгом» ценнее иных побед. Выход в плей-офф Лиги Европы – это решение одной из главных осенних задач. А значит можно сосредоточиться на второй – по возвращению себе лидерства в чемпионате. Но с такой игрой, как против «Русенборга», это будет непросто.

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадёжный матч.

— Тот случай, когда ничья как победа? – первый вопрос Кокорину после матча в Тронхейме.

— Да нет, конечно. Хорошо, что забили в конце, но ничья – неважный результат для нас. Хорошо только то, что она позволила выйти в плей-офф. Дальше ещё будет вопрос, с какого места мы туда попадём. Ну и надо переключаться на домашние дела, на чемпионат России.

— За счёт чего удалось отыграться, когда весь стадион уже праздновал победу «Русенборга»?

— Ну на это мы точно не обращали внимания. Играли до конца. У нас было много нападающих, мы ничего не теряли, поэтому большими силами шли вперёд, и это принесло результат.

— Незасчитанный гол подстегнул?

— Да не в нём дело. Игра тяжело давалось, но понимали, что проигрываем не по делу, скажем так. Хотели сравнять как можно скорее, получилось это только в самом конце.

— Какие эмоции от долгожданного гола? Ваша безголевая серия затянулась.

— Смазанные ощущения, если честно. Есть проблемы, которые мы стараемся решить скорее, чтобы полностью сосредоточиться на чемпионате России и начать снова побеждать там.

— Игровые проблемы?

— Нет, проблемы со здоровьем, например, ещё что-то. В последнее время тяжело нам всё давалось.

— Вернувшись на острие, стали комфортнее себя ощущать?

— Без разницы на самом деле, где играть. Главное, чтобы все здоровы были, а то повреждения начались у ребят. Если все будут в порядке, то и проблем у нас не будет.

— Но безголевая серия ваша пришлась именно на период, когда Манчини стал ставить вас на фланг.

— Сегодня я хоть и начал в центре нападения, но в концовке перешёл на фланг. И забил в концовке формально именно как левый инсайд, хотя по сути – именно с позиции центрального форварда. Так что тут трудно уловить закономерность.

О преодолении октябрьского кризиса игры и результатов говорил и капитан «Зенита».

— В «Зените» всё в порядке, — заверил Кришито, — у каждой команды случаются спады, вот и с нами это произошло. Уверен, этот матч и спасённая благодаря голу Кокорина ничья пойдут нам на пользу.

— Но игру не назовёшь качественной.

— Мы на правильном пути, всё придёт. Уверен, что победы скоро вернутся к «Зениту» и мы станем чемпионами. А пока мы в плей-офф Лиги Европы, и это хорошая новость.

Улучшать игру пообещал Кристиан Нобоа. Он в последнее время плотно присел на скамейку запасных. Если считать игру с «Русенборгом» предоставленным Манчини шансом, то воспользоваться им эквадорец толком не смог. Впрочем, что с ним, что без него организация в атаке у «Зенита» хромает уже с месяц.

— Мы хотим играть лучше, но сегодня у нас не получилась игра в полной мере. Мы ещё до матча знали, что нас устраивает как минимум ничья. Но хотели победить. Но так получилось, что пришлось спасать хотя бы ничью, что мы и сделали. Хороший пас Ригони, гол Кокорина – и мы получили очень важные очки. Конечно, нам надо и дальше улучшать нашу игру. В первую очередь – в чемпионате.