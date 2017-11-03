Патрис Эвра бьёт болельщика ногой по голове. Что интересного в Лиге Европы

Пока «Локомотив» и «Зенит» искали эмоции, утраченные в матче между собой, остальные участники Лиги Европы провели несколько интересных матчей. Вот главное, о чём нужно знать по итогам четвёртого тура.

«Эвертон» по-прежнему на дне

Увольнение Роналда Кумана не дало эмоционального всплеска, а нового тренера пока так и не нашли. Временно исполняющий обязанности Дэвид Ансуорт начал с двух поражений – от «Челси» и «Лестера» — и приехал во Францию.



«Лион» не дожал соперника в первом тайме, а во втором заметно сдал. Показалось, что хозяева готовы сыграть вничью, тем более что Брюно Женезио снял с поля лидера команды, Набиля Фекира. Но «Эвертон» просто подарил «Лиону» гол. Через несколько минут на кураже Депай придумал ещё один гол для Уссема Ауа. Всё стало ясно. В концовке развалившийся «Эвертон» пропустил ещё раз и остался на дне группы.

Отметим, что Набиль Фекир, который блестяще проводит сезон в чемпионате (13 голов и ассистов в 10 матчах), в Лиге Европы не определяет игру «Лиона». В четырёх матчах у него один гол и ни одной голевой передачи. Команда хорошо идёт в группе и без него.



«Эвертон» в очередной раз взбодрился после перерыва (это уже было в матче с «Челси»), но этого в очередной раз не хватило. Тренера по-прежнему ищут. Это трудная задача для команды, которая потратила летом 150 млн на трансферы, но так и не смогла заменить ушедшего центрфорварда. Роналд Куман недавно сказал, что «Эвертон» плохо играл, потому что в последний момент отказался от трансфера Оливье Жиру, а команде нужен мощный форвард. Звучит немного нелепо – у Кумана был миллион проблем, но насчёт центрфорварда он абсолютно прав.



Но главная неприятность «Эвертона» — не поражение. В конце первого тайма защитник Куко Мартина упал так неудачно, что ему медицинская бригада оказывала ему помощь больше пяти минут. Потом игрока унесли на носилках с фиксатором шеи. Ждём новостей.

ФОТО http://pictures.reuters.com/archive/SOCCER-EUROPA-LYO-EVE--RC13BAD0F8F0.html

«Милан»: не на дне, но на нуле

Матч с АЕК – шестой за месяц, в котором «Милан» не сумел забить. Бодрая победа над «Кьево» осталась единственной в октябре. Применительно к Лиге Европы это ничего не значит: команда Винченцо Монтеллы пока лидирует в группе и отрыв от третьей «Аустрии» составляет четыре очка. Как раз с ней играть в следующем туре. Дома. В гостях «Милан» разнёс австрийцев 5:1, но то был другой «Милан» — неплохо перемещающий мяч низом, быстрый, с разыгравшимся Андре Силвой на острие. Сейчас от него мало что осталось. В гостевой игре с АЕК Монтелла может быть доволен ничьей. Его игроки монотонно перекатывали мяч по полю, время от времени пропуская контратаки. Болельщикам такой сценарий уже снится в кошмарах.

«Динамо» К: первые на выход

12 групп, 48 команд, и именно «Динамо» хронологически первым обеспечило выход в плей-офф Лиги Европы. Домашний матч с «Янг Бойз» две недели назад – единственный в четырёх турах, где они потеряли очки. В гостях они оказались сильнее. Выход гарантирован, для гарантии первого места нужно в следующем туре набрать хотя бы одно очко в Албании со «Скендербеу».

«Арсенал»: молодёжь Венгера тоже вышла досрочно

«Арсенал» не смог обыграть «Црвену Звезду» дома. Впрочем, до матча всем своим видом лондонцы давали понять, что не очень-то и хотелось. В старте появились одновременно Мэтт Мэйси, Джо Уиллок, Рис Нелсон, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, на замену вышел Эдварда Нкетиа. Все эти люди пытались доминировать, но явное территориальное преимущество конвертировать в голы не смогли.



Арсена Венгера явно устраивало происходящее. Он сделал всего одну замену. Он и в предыдущих матчах Лиги Европы выставлял дублёров, но этого хватило, чтобы обеспечить выход в плей-офф после четырёх туров.

«Ницца»: кризис, о котором не говорят

Ну, когда в кризисе «Атлетико» и «Боруссия» Дортмунд, «Ницце» трудно привлечь внимание. Но у Люсьена Фавра грандиозные проблемы. Он проиграл последние шесть матчей подряд. Шесть из шести во всех турнирах! В том числе, домашнюю с аутсайдером Лиги 1 «Страсбуром», который целый тайм провёл в меньшинстве. На этом фоне поражение от качественно играющего «Лацио» не должно расстраивать.



Но оно расстраивает, потому что «Ницца» собралась и показала хороший футбол. Агрессивный, с большим количеством выигранной борьбы и неплохим контролем мяча. «Лацио», как обычно, искал удачи в контратаках, но гости быстро возвращались и не проваливались в защите. Французы держались весь матч, и уже в добавленное время забили сами себе. Вот это должно быть обидно.

Им предстоит защищать вторую строчку в группе, и, учитывая текущие результаты, это будет трудно. Хотя Фавр полагает, что поражения – просто стечение обстоятельств, а играет команда хорошо. Спорно: некоторые обстоятельства действительно налицо, например, Алассан Плеа и Жан Сери, которые были лидерами в прошлом году, не похожи сами на себя, а Балотелли и Снейдер пропустили много матчей из-за травм. Ну, они уже доступны, а значит по идее, всё должно наладиться в ближайшем матче. Ну а «Лацио» обеспечил выход в плей-офф.

Удар Патриса Эвра

«Марсель» проиграл «Витории» Гимарайнш, но вас интересует не результат матча. А то, что сделал Патрис Эвра. Но сначала немного предыстории. Фанаты «Марселя» сейчас находятся» в общем в состоянии войны с клубом. Им не нравится, как клуб тратит деньги (хотя этим летом руководство исправилось и потратило 60 млн евро на новичков). Не нравится, какую игру ставит Руди Гарсия, и они давно требуют его отставки. И не нравится Патрис Эвра. Правда, во время предматчевой тренировки фанаты оскорбляли не только Патриса, а всех игроков «Марселя», до которых могли докричаться.



Полчаса, пока игроки пытались разминаться, фанаты не замолкали. В конце концов, игроки собрались у бровки и стали отвечать. Эвра пошёл дальше: он подбежал к рекламному щиту, который отделял игроков от фанатов и в прыжке ногой ударил в голову человека, который кричал оскорбления.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.



Кошмар. Эвра был удалён до начала матча. Кстати, впервые в истории турнира. Теперь его ждёт долгая, долгая дисквалификация. А с учётом того, что Патрису 36 лет, перспективы кажутся совсем неважными.

Другие события

В матче БАТЭ с «Кёльном» Николай Сигневич белорусскую команду вперёд ударом через себя. Это был лучший гол дня, однозначно. Правда, в ответ на его ножницы, аутсайдеры Бундеслиги собрались и порвали соперника во втором тайме. Ладно, так красиво они всё равно не забили.



«Копенгаген»: пятая команда в Дании лидирует в группе «Локомотива». Датчане, которые в чемпионате играют нестабильно и занимают пятое место, в Лиге Европы ещё не проигрывали. Именно они приедут в Москву в следующем туре. Эту серию надо прервать.

«Локо» против «Шерифа»: минус три очка, Гилерме и Эдер. Но Сёмин спокоен «Локо» теперь рискует не выйти из группы Лиги Европы и перед дерби с ЦСКА лишается основного вратаря.

«Эстерсунд» проиграл «Атлетику» на выезде, но всё равно лидирует в группе. Напомним, это команда, которая за пять лет поднялась до Лиги Европы из третьего шведского дивизиона. Сегодня на поле в составе «Эстерсунда» выходили игроки из Ирана (сразу двое: Брва Нури и Саман Годдос), Сирии, Нигерии, Ганы и Коморских островов. В еврокубки они попали через три отборочных раунда, в которых выбили, например, ПАОК и «Галатасарай».



«Реал Сосьедад» продолжает претендовать на первое место в группе. Испанцы забили «Вардару» три гола (это ещё скромно) и держатся в одном балле от «Зенита».