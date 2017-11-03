Коэффициенты УЕФА: Португалия лучше России, но лишь на этой неделе

Россия

Забавная тенденция: две недели назад, когда ЦСКА проиграл дома «Базелю», шансы москвичей на плей-офф Лиги чемпионов все дружно похоронили. Дома ЦСКА действительно был слаб и труслив, но в Швейцарии Виктор Гончаренко перевернул очередной неудачный матч, Алан Дзагоев напомнил, как команда преображается, если он здоров, Понтус Вернблум вспомнил былое и удачно сходил в атаку, снова дирижировал игрой «армейцев» Александр Головин… Лучший еврокубковый тайм ЦСКА в сезоне помог набрать команде три очка для рубки в Лиге чемпионов и 0,400 – для таблицы коэффициентов.

Больше за неделю никто не зацепил максимум очков. «Спартак», разнесший «Севилью» дома, лишь на концовку забыл об аморфности в Испании. «Локомотив» внезапно стал участником исторического достижения: никогда ранее приднестровский «Шериф» не побеждал в гостях в основной стадии еврокубков, но в Черкизово переписал историю. «Зенит» вышел в плей-офф, но скрепя несмазанной телегой, с голом Александра Кокорина под финальный свисток.

Главное для таблицы коэффициентов – сохранить все четыре клуба на весеннюю стадию еврокубков. ЦСКА в кои-то веки близок к весне, причём неважно, в каком турнире. Точно сыграют весной «Зенит» и «Спартак» (турнирное положение обязывает так думать). Стратегически важны очки «Локомотива»: красно-зелёные рискуют пролететь мимо плей-офф Лиги Европы, а впереди «Копенгаген» и крепкий на домашнем стадионе чешский «Злин».

Франция

Снова стоит напомнить, что на Францию мы смотрим только из-за видимой близости в таблице коэффициентов. Опередить французов в ближайшие годы будет очень сложно: растёт уровень Лиги 1, в чемпионат приходят большие деньги (причём даже в средние клубы вроде «Лилля»), строится как минимум один полноценный европейский топ-клуб. «Пари Сен-Жермен» замахивается на победу в Лиге чемпионов и разделывает под орех всех подряд в своей группе – 5:0, 3:0, 4:0, 5:0. В плей-офф будет сложнее, так легко разгоняться в контратаках парижанам вряд ли дадут, но пока «ПСЖ» может мечтать о победе в турнире.

Рискует вообще не попасть в еврокубковую весну полуфиналист предыдущей Лиги чемпионов «Монако»: у главного инкубатора французского футбола всего два очка в группе. Зато в Лиге Европы шансы французов на трофей выглядят неплохо. Есть «Лион», сохранивший главные черты прошлогодней команды – лёгкость, стремительность и нежелание защищаться. Есть «Марсель», сильный, как оказалось, не только в футболе, но и в кунг-фу. Если ещё и «Монако» займёт третье место в своей группе, плей-офф Лиги Европы может стать французским.

Португалия

Португальцы провели еврокубковую неделю лучше нас – из пяти команд проиграла лишь «Бенфика», у которой был сложный выезд в Манчестер. Пока «Бенфика» не набрала ни одного очка в группе Лиги чемпионов, но это лёгкая аномалия, что должны помнить игроки ЦСКА. В следующем туре ЦСКА и «Бенфика» сыграют стратегически важный матч – не только для ситуации в группе, но и для таблицы коэффициентов.

Остальные команды свои очки набрали. «Брага» и «Витория Гимарайнш» приблизились к плей-офф Лиги Европы: шансов продвинуться далеко у них немного, но свои два-три очка они наберут. «Спортинг», скорее всего, тоже попадёт во второй по значимости еврокубковый турнир – против «Ювентуса» португальцы смотрелись очень сильно, сказалась лишь разница между командами в классе. Зато «Порту» может зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов и набрать лишние очки в копилку Португалии. Стратегически было бы желательно, чтобы в топ-16 Лиги чемпионов наших клубов было хотя бы столько же, сколько португальских. Все карты в руки игрокам ЦСКА.

Что дальше?

Эту неделю наши клубы проиграли Португалии, но бить тревогу всё равно не стоит. По набору очков за сезон Россия – четвёртая в нынешнем сезоне: больше зацепили только английские, итальянские и испанские клубы (странно, но пятое место в рейтинге занимает Кипр – Франция шестая, Португалия восьмая). Отрыв от Португалии сделан – нас разделяет 4,734 зачётных балла. Отыграть столько за один сезон можно только с массовым походом клубов до апрельских стадий еврокубков – и вряд ли португальцам удастся совершить такой поход. «Бенфика» с большой вероятностью займёт последнее место в группе Лиги чемпионов, а «Порту» в случае выхода в плей-офф турнира рискует споткнуться на первом же сопернике, как и было последние годы.