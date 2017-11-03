Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Германия

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Англия Что сейчас творится с «Лидсом», «Блэкберном», «Астон Виллой», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Уэнсдей».

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Франция Что сейчас творится с «Осером», «Лансом», «Бастией» и «Канном».

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Испания Как «Сарагоса», «Мальорка» и «Расинг» оказались вне элиты испанского футбола.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Италия Как «Парма», «Бари» и «Фоджа» оказались вне элиты итальянского футбола.

Виртуально объездив почти всю Европу в рамках нашего цикла «Лихие в 90-е», отправляемся в Германию. Вспоминаем уникальные победы «Кайзерслаутерна», самобытный «Карлсруэ» Винфрида Шефера, тяжёлые будни клубов из Восточной Германии в Бундеслиге, голы Сергея Юрана за «Бохум» и спасения Станислава Черчесова в составе дрезденского «Динамо».



По традиции акцент делаем не только на прошлом. Узнаём, чем сейчас живут герои 90-х, собираются ли выйти на свет из подполья.

«Дуйсбург»

Что было в 90-х

До прихода в команду в 1996 году Фридхельма Функеля «Дуйсбург» был типичной командой-лифтом. Выходил в 1-ю Бундеслигу и тут же вылетал. Но Функель, подхватив команду ещё во 2-й Бундеслиге по ходу сезона, вывел её в элиту, а там подъём продолжился. На старых дрожжах «зебры» добираются аж до 9-й строчки и квалифицируются в Кубок Интертото.

В полуфинале того турнира «Дуйсбургу» удалось превзойти московское «Динамо» с общим счётом 5:3, несмотря на голы Терёхина и Кобелева. В ответной встрече, которую «зебры» выиграли 3:1, заключительный гол с пенальти провёл норвежский голкипер Томас Гилл. Яркий был персонаж для довольно скромного коллектива. Правда, в тот сезон не удалось немцам сразу же добраться до Кубка УЕФА. В финале Интертото их остановил «Осер».

Сезон-1997/98 «Дуйсбург» закончил на 8-й строчке, при этом останавливаясь на дистанции вздоха от Кубка Германии. Вёл он в финале с «Баварией» до 70-й минуты благодаря голу Салу, но в последние мгновения встречи трофей уплыл в руки фаворита.

Это была команда бойцов, хватало в ней людей, выжигавших траву и ноги соперников. Хайто, Комленович, неистовый датчанин Тёфтинг. Впереди зажигал тоголезец Баширу Салу. Приехавший из Турции Гинтарас Стауче, один из нынешних наставников сборной России, постепенно вытеснил из ворот Гилла и стал полноправным участником всех успехов нового клуба.

1999 год. Гинтарас Стауче в матче против мюнхенской «Баварии» Фото : Reuters

Этот «Дуйсбург» получил право на участие в Кубке кубков, но там сразу же попал под бельгийский поезд. «Генк» разгромил его 6:1. В чемпионате вновь удалось оказаться в десятке. «Зебры» устроили прощальный поход за Кубком Интертото, но в полуфинале их удержал в узде «Монпелье». В чемпионате тоже со старта не пошло, только в 13-м туре первая победа. Её не хватило для спасения, в сезоне-1999/2000 «Дуйсбург» финишировал последним.



Звёзды 90-х



Михаэль Тарнат, Баширу Салу, Томас Гилл, Слободан Комленович, Стиг Тёфтинг, Гинтарас Стауче, Томаш Хайто.



Что с клубом сейчас

«Дуйсбург» по итогам прошлого сезона заслужил повышение в классе, поднялся он во 2-ю Бундеслигу. Естественно, первая задача на нынешний футбольный год – закрепиться в новом для себя дивизионе. Пока что дела не слишком хороши, но и не так уж плохи – 14-е место, и это не зона вылета.

За «зебр» выступает 27-летний россиянин Станислав Ильюченко. В 10 играх сезона на его счету гол и 2 голевых передачи. А вот одним из лидеров команды является полузащитник Борис Тащи, арендованный у «Штутгарта». Украинец несколько лет назад находился в московском «Динамо». Его сравнивали с суперзвёздами прошлого. Но пока он находит себя во 2-й Бундеслиге.



Примерно 10 процентов акций клуба принадлежит американской компании Capelli New York, которая специализируется на продаже одежды, обуви, ювелирных изделий и аксессуаров для дома. Но пока американцы не заинтересованы в серьёзных тратах на клуб. А они «Дуйсбургу» понадобятся, чтобы вернуться в Бундеслигу.

«Бохум»

Что было в 90-х

В 1990-м стоял вопрос, а нужно ли оставлять «Бохум» в 1-й Бундеслиге, ведь произошло объединение чемпионатов ФРГ и ГДР. Но команда из Рура отстояла это право в противостоянии с «Саарбрюккеном». Но то спасение особых дивидендов не принесло. В первой половине 90-х «Бохум» странствовал по турнирам: надолго не задерживался ни в 1-й, ни во 2-й Бундеслиге, в которой дважды становился чемпионом.



Неожиданный всплеск в сезоне-1996/97 связан с работой Клауса Топмёллера. Даже руководство не ждало такой прыти от своей команды, которая только поднялась в высший эшелон немецкого футбола. Фантастическое пятое место и путёвка в Кубок УЕФА в придачу. Удивительно, но «Бохум» умудрился дважды сыграть вничью с «Баварией». А открытием сезона стал купленный у софийского ЦСКА нападающий Георгий Донков, забивший 10 мячей. Но тот год стал для него пиком.

Сергей Юран празднует гол в ворота «Брюгге» Фото: Reuters

Перед стартом в Кубке УЕФА «Бохум» постарался укрепиться, хоть возможности и были очень скромными. В Рурскую область переехал Сергей Юран. И уже в первом раунде Кубка УЕФА, пока «Спартак» и «Сьон» мерили ворота, россиянин помог «Бохуму» пройти крепкий «Трабзонспор» — 6:5. Особенно удалась ответная игра в Германии (5:3), где Юран оформил дубль. Далее немцы удивили снова, оставив за бортом турнира «Брюгге», который они дома разложили – 4:0. Снова забил Юран, дубль записал на свой счёт Донков, а также отличился кумир болельщиков Дариуш Вош. Но вот с «Аяксом» Лаудрупа и Арвеладзе справиться не удалось (4:6). Позднее амстердамцев выбьет «Спартак».



Юран после этого сезона переехал в Москву. Покинули клуб Господарек, Вош и Донков. В результате «Бохум» в конце декады покинул Бундеслигу.



Звёзды 90-х



Уве Господарек, Дариуш Вош, Штефан Кунтц, Томаш Вальдох, Кай Михалке, Йылдырай Баштюрк, Сергей Юран.



Что с клубом сейчас

Несмотря на мощнейшую летнюю селекцию, «Бохум» находится рядом с зоной вылета из 2-й Бундеслиги. За жуткие результаты был отправлен в отставку Исмаил Аталан. Под руководством Йенса Расиеевски сразу же была одержана победа, но в следующих двух турах лишь 1 очко и 0 забитых мячей.

А казалось, что «Бохум» наконец-то замахнётся на возвращение в элиту. Перед сезоном команду пополнили опытные, закалённые футболисты: Робби Круз, Данило Соарес, Лукас Хинтерзер, Сидней Сэм, Роберт Теше. Но воз и ныне там. Кстати, помните Александра Меркеля, выступавшего за «Милан»? И он сейчас в «Бохуме», только почти не выходит на поле.

По меркам 2-й Бундеслиги команда из Рура обладает и солидным бюджетом, и состав серьёзный. Только вот не удаётся угадать с тренером. Расиеевски раньше работал с резервной командой. Ход понятен, но у этого специалиста отсутствует должный опыт. Тем не менее «Бохум» всё ещё может вернуться к борьбе за выход в элиту. Даже экватор сезона не пройден, а отставание от «Нюрнберга», который идёт 3-м, лишь 8 пунктов.

«Ганза»

Что было в 90-х

Победа в заключительном чемпионате ГДР, к сожалению, не помогла «Ганзе» на первых порах задержаться в Бундеслиге. Но закалка в дивизионе рангом ниже благотворно повлияла на команду с востока Германии. В 1995-м она вернулась и сразу же навела шороху – 6-е место в элите.



Особенно досталось дортмундской «Боруссии» — «Ганза» дважды победила будущего чемпиона. Классный сезон провёл лидер полузащиты Штефан Байнлих, здорово взаимодействовавший с нигерийским забивалой Джонатаном Акпобори.

«Ганза» отказалась от участия в Кубке Интертото, трезво оценивая свои силы. Тем не менее и без того следующий год получился чрезвычайно сложным. Наступило некоторое похмелье от взлёта. Но Франку Пагельсдорфу удалось удержать команду в Бундеслиге, она очутилась на спасительной 15-й строчке.

1998 год. Оливер Нойвилль в составе «Ганзы» Фото: Reuters

В межсезонье тренер у «Ганзы» сменился. Пагельсдорф возглавил «Гамбург». На его место пришёл Эвальд Линен, который несколько лет ассистировал Юппу Хайнкесу в «Тенерифе». Как только мэтр отправился в «Реал», Линен вернулся домой. Получил он «Ганзу» уже без Штефана Байнлиха, которого забрал леверкузенский «Байер». Зато новый рулевой привёз с собой из Испании Оливера Нойвилля, который сходу стал одним из лидеров коллектива. Он сыгрался с боснийским форвардом Сергеем Барбаресом. И эта связка стала грозой всей Бундеслиги.

Со второй попытки «Ганза» всё же сыграла в Кубке Интертото, но неожиданно уступила венгерскому «Дебрецену». Действия чар и заклинаний Линена оказались непродолжительными. Его умений не хватило, чтобы держать команду высоко при постоянных потерях. Разграбляли «Ганзу» нещадно, поэтому на долгие годы она превратилась в борца за выживание. Но характера клубу из бывшего ГДР было не занимать, вылетела она только в середине 2000-х.



Звёзды 90-х



Сергей Барбарес, Джонатан Акпобори, Штефан Байнлих, Оливер Нойвилль, Виктор Агали, Мартин Пикенхаген, Марко Ремер.



Что с клубом сейчас

Давненько «Ганза» не показывает нос даже во 2-й Бундеслиге. Уже шесть лет она мыкается в 3-й лиге без особых перспектив. Денег нет. А как без них можно подняться с колен? Нужно, чтобы повезло, чтобы появились таланты, которые либо потащат команду за собой, либо будут проданы за солидную сумму.



«Ганза» на 6-м месте в 3-й лиге, но зацепиться даже за стыки будет тяжело, отставание от «Магдебурга» уже 8 очков. Да и по составу конкурировать здесь проблематично. С командой работает болгарин Павел Дочев, который привил «Ганзе» ультраоборонительную систему. В 14 турах она пропустила лишь 9 раз. Это лучший показатель дивизиона.

В прошлом сезоне на «Ганзу» на домашних матчах в среднем собиралось 11 433 болельщика. Это третий показатель 3-й лиги. В нынешнем чемпионате посещаемость упала примерно на 200 человек.

«Динамо» Дрезден

Что было в 90-х

Дрезденское «Динамо» — легендарная команда из Восточной Германии. Но в реалиях объединённого чемпионата ей не удалось стать грозной силой. Но не вспомнить о динамовцах из ГДР мы не можем хотя бы по той причине, что старт 90-х они проводили в Лиге чемпионов. В 1990-м на правах чемпионата ГДР «Динамо» получило право сыграть в главном клубном турнире Европы и сумело пройти два раунда. Правда, повезло со жребием. Люксембургский «Унион» и шведский «Мальмё» были по зубам парням с Востока. Великолепен был Торстен Гутшов, забивавший в каждом матче. Но на стадии четвертьфинала, на той самой, где «Спартак» выбивал «Реал», на пути «Динамо» встретилась «Црвена Звезда» со всеми своими звёздами. Просинечки, Савичевич и Панчев не оставили шансов дрезденцам. На момент остановки второй игры счёт был 5:1 в пользу белградцев. В итоге же за проделки фанатов «Динамо» было наказано техническое поражение.

В 1991 году Дрезден вошёл в Бундеслигу. Но по своим возможностям он не мог конкурировать с западными клубами. Сразу же «Динамо» обосновалось во второй десятке. И так прожило несколько лет. Здорово показавших себя футболистов почти сразу же забирали. Особенно усердствовала «Бавария». Мы же помним те годы, когда в Дрездене играл нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов. Два сезона он провёл в «Динамо», главным достижением которого за это время стал полуфинал Кубка Германии в 1994-м. Но, по сути, команда была обречена из-за отсутствия должного финансирования. И Черчесов был едва ли не единственным, кто выкладывался на полную катушку до последних дней дрезденцев в Бундеслиге. Его и сейчас отлично помнят болельщики «Динамо», работники клуба, с ним не так давно выходили интервью на клубном сайте. В тот год Дрезден из-за его проблем отправили сразу в региональную лигу. С тех пор в 1-ю Бундеслигу он не возвращался.

Фото : из личного архива Станислава Черчесова

Звёзды 90-х



Йенс Йеремис, Александр Циклер, Станислав Черчесов, Миран Павлин, Марк Шварцер, Торстен Гютшов, Томас Рат, Свен Кмеч.



Что с клубом сейчас



В кои-то веки дрезденское «Динамо» находится не в плачевном состоянии. Долгое время оно даже до 2-й Бундеслиги добраться не могло, но пару сезонов назад состоялось возвращение.



В нынешнем чемпионате клуб из Восточной Германии идёт на 12-й позиции. Скорее всего, главной задачей будет удержаться в лиге, рассчитывать на командировку в Бундеслигу пока не приходится. Но футбол в Дрездене жив – это главное. Пусть дома динамовцы играют хуже, чем в гостях, но на них исправно ходят 28 тыс. болельщиков.

В команде есть достаточно интересные персонажи. В первую очередь выделил бы лучшего бомбардира команды Пениэля Млапу. Тоголезец, выступавший в своё время за молодёжную сборную Германии, летом перешёл из «Бохума» и сразу стал лидером. Сейчас Млапе 26, а в 20 с ним большие надежды связывал «Хоффенхайм», он забивал в Бундеслиге, но не пошло. Шансы ему давали в разных клубах, в частности в Мёнхенгладбахе. Сейчас Млапа мечтает вернуться в главную лигу страны вместе с «Динамо» или трамплином через него.

«Карлсруэ»

Что было в 90-х



Успешные времена «Карлсруэ» стали возможны благодаря фигуре главного тренера Винфрида Шефера, который рулил командой 12 лет (1986-1998). Он вернул команду в Бундеслигу, он пошумел с ней в Европе и открыл немало талантов.

«Карлсруэ» рос постепенно, без резких скачков. В 1993-м он добрался до 6-го места в чемпионате, за что получил направление в Кубок УЕФА. Для начала гол Сергея Кирьякова помог немцам убрать со своего пути ПСВ. А после этого произошло вообще нечто грандиозное. Уступив «Валенсии» на выезде 1:3, «Карлсруэ» в родных стенах унизил «летучих мышей» — 7:0. А это была «Валенсия» с Пеневым, Миятовичем и многими другими звёздами. Но парней Шефера это мало заботило. Покер оформил Эдгар Шмитт, а один из мячей забил Валерий Шмаров.

Но и на этом «Карслруэ» не остановился. В третьем раунде был пройден «Бордо» Зидана. Причём в гостях немцы снова уступили, на этот раз 0:1, Зидан и забил. Но у себя очередной разгром – 3:0! Теперь уже дубль от Шмитта, а победным мячом отметился Кирьяков. В четвертьфинале «Карлсруэ» справился ещё и с «Боавиштой». И лишь на подступах к финалу «Аустрия» перегородила дорогу и сама отправилась сражаться с «Интером», причём лишь благодаря голу на чужом поле.

1997 год. Сергей Кирьяков вместе с партнёрами по «Карлсруэ» празднует победу над «Баварией» Фото : Reuters

Шеферу очень хотелось вернуться в Европу. В Бундеслиге, несмотря на достойный состав, невозможно было конкурировать на дистанции с грандами. «Карлсруэ» так и крутился вокруг шестой позиции. В 1997-м получилось вновь попасть в Кубок УЕФА. Новый забег получился несколько менее ярким. Но насолить «Анортосису» и «Метцу» удалось. А остановил немцев «Спартак». Тяжелейшее противостояние, исход которого решил один единственный мяч Ширко в овертайме московской встречи.



Закат эры Шефера был близок, и в 1998-м «Карлсруэ» вылетел во 2-ю Бундеслигу, правда, оставив о себе немало затейливых воспоминаний.

Звёзды 90-х



Томас Хёсслер, Эдгар Шмитт, Оливер Кан, Михаэль Тарнат, Адриан Кнуп, Торстен Финк, Мехмет Шолль, Йенс Новотны, Сергей Кирьяков, Шон Данди, Славен Билич, Валерий Шмаров.



Что с клубом сейчас

В прошлом сезоне «Карлсруэ» вылетел из 2-й Бундеслиги, заняв последнее место с большим отрывом ото всех. В 3-й лиге он середняк – 9-е место после 14 туров. И судя по всему, уж как минимум ещё на год придётся задержаться в третьем эшелоне немецкого футбола. Уже после пяти туров состоялась тренерская отставка. И на место Марк-Патрика Майстера заступил Алоис Шварц. Под его руководством в 9 матчах баденцы уступили лишь дважды. Он по-прежнему настроен оптимистично, собирается немедленно вернуть команду во 2-ю Бундеслигу.

По меркам 3-й лиги состав «Карлсруэ» невзрачным не назовёшь. Есть арендованные футболисты из более успешных клубов. Но по-прежнему финансовое положение довольно тягостное. А без серьёзных вливаний претендовать изменить ситуацию к лучшему чрезвычайно сложно. Нынешний ростер команды стоит чуть более 6 млн евро. Остаются лишь болельщики. Даже в 3-й лиге на «Карлсруэ» ходит более 10 тыс. зрителей.

«Кайзерслаутерн»

Что было в 90-х

Два чемпионства, одно из которых сразу же после возвращения из 2-й Бундеслиги, два Кубка Германии – таков улов «Кайзерслаутерна» в 90-х. Началось всё с довольно неожиданной победы в Кубке страны в 1990-м. В чемпионате-то дела не складывались, «красные черти» чуть не вылетели. Но повезло в другом турнире, в финале против «Вердера» Лаббадиа и Кунтц забили три мяча на двоих.



А уже в следующем сезоне под руководством Карл-Хайнца Фельдкампа был взят и главный немецкий трофей. «Кайзерслаутерну» удалось обойти «Баварию» на три очка.

Покрутившись около пьедестала в ближайшие пять лет, в 1996-м «красные черти» неожиданно вылетели, правда, перед этим вновь пришли к победе в Кубке Германии. На переполненном «Олимпиаштадионе» в Берлине с минимальным счётом был обыгран «Карлсруэ».

1996 год. Андреас Бреме празднует победу в Кубке Германии Фото : Reuters

Задача по возвращению «Кайзерслаутерна» в элиту была возложена на Отто Рехагеля, которого попросили из «Баварии». Не смог он выиграть золотую гонку у Дортмунда. Но, как оказалось, это было даже к лучшему. Во 2-й Бундеслиге «Кайзерслатурен» моментально побеждает, причём с 10-очковым отрывом. Не успел элитный дивизион соскучиться, как чемпионы 1991 года вернулись.

И мало того что вернулись. Уже после четырёх туров они возглавили таблицу. Весь сезон вся Германия находилась в ожидании. Гадали, а удержится ли «Кайзерслаутерн» на первой позиции или всё-таки сдрейфит. Но Король Отто довёл дело до победного конца. Не скажешь, что у него была самая мастеровитая команда, но точно самая сплочённая.

1998 год. Отто Рехагель и Михаэль Баллак на праздновании чемпионства «Кайзерслаутерна» Фото : Reuters

На следующий год «Кайзерслаутерн» замахнулся ещё и на Лигу чемпионов. Группу свою он не заметил, хотя там были «Бенфика» и ПСВ. Но в четвертьфинале «дьяволов» разгромила «Бавария», отомстив за прошлые обиды.



Звёзды 90-х



Андреас Бреме, Олаф Маршалл, Штефан Кунтц, Чириако Сфорца, Павел Кука, Мирослав Кадлец, Михаэль Баллак, Михаэль Шёнберг, Марьян Христов, Харри Кох, Андреас Райнке.



Что с клубом сейчас



В тяжелейшем положении мы застали «Кайзерслаутерн». Он находится на последнем месте во 2-й Бундеслиге. Даже от 16-го места, которое позволит сыграть в стыках, отставание 5 очков. Президент клуба, легенда 90-х Штефан Кунтц уже сменил двух главных тренеров – Норберта Майера и Манфреда Паулу. Теперь он доверил команду люксембуржцу Джеффу Штрассеру, который в своё время играл за «красных чертей». В последнее время он успешно работал на родине, но сравнивать чемпионат Люксембургу даже со 2-й Бундеслигой неуместно.

Команда очень молодая, нет ни одного игрока старше 30 лет. А в деле борьбы за выживание без опытных волков не обойтись. Понятно, что Кунтцу не наплевать на «Кайзерслаутерн». Вместе со своими помощниками он наверняка изыщет возможность зимой укрепить состав. Главное, чтобы не было совсем уж поздно. Штрассер начал с крупной победы, но после этого набрано лишь 1 очков в трёх турах, да и из Кубка Германии команда вылетела.

Будет печально, если вслед за «Карлсруэ» в небытие отправится ещё и четырёхкратный чемпион Германии.