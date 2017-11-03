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Лионель Месси
Текст: Сергей Авакян
Фото: Reuters

Месси в погоне за Иммобиле. Главные претенденты на «Золотую бутсу»

Традиционный обзор борьбы за «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг.
Футбол

Предлагаем вашему вниманию второй в сезоне-2017/18 обзор борьбы за «Золотую бутсу». Как и всегда в это время года, список топ-30 постепенно пополняется бомбардирами из лиг, играющих по системе «осень-весна».

На сегодня их уже 14, и представляют они чемпионаты Италии, Франции, Испании, Германии, Польши, Дании и Португалии. Из ведущих лиг, голы в которых в конкурсе считаются за два, пока нет представителей английской Премьер-лиги, так как никто не забил 9 или более мячей.

В лидеры вышел форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле. За прошедший месяц после первого обзора итальянец в 4 играх забил 5 голов и с 12-го места переместился на первое. Теперь на его счету 14 мячей (28 очков) в 11 матчах. «Неподвижный» (прямой перевод с итальянского) не новичок в бомбардирских делах.

Напомним, что в сезоне-2013/14 он в составе «Торино» стал лучшим бомбардиром Серии А ( 22 гола). Затем он перешёл в дортмундскую «Боруссию», но лавров там не снискал. Сезон-2015/16 (испанская «Севилья» и возврат в «Торино») также не запишешь в актив. Зато переход в «Лацио» стал судьбоносным. В прошлом сезоне Чиро забил даже больше (23 гола), чем в сезоне-2013/14, но занял лишь 6-е место в гонке бомбардиров чемпионата Италии. В конкурсе «Золотой бутсы» он был 17-м.

В Серии А далее следуют футболисты сборной Аргентины Мауро Икарди (миланский «Интер») и Пауло Дибала (туринский «Ювентус»). На их счету по 11 мячей (22 очка). Икарди уже имеет на своём счету хет-трик в ворота земляков из «Милана» и три дубля, а Дибала за 11 туров забил столько же, сколько за весь прошлый сезон. На мяч меньше у Дриса Мертенса из «Наполи».

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Лидер гонки французской Лиги 1 Радамель Фалькао («Монако») за прошедший месяц сыграл только в одном матче из трёх, в котором отличился однажды. У колумбийца 13 голов (26 очков) за 9 игр. За этот же период лучший бомбардир чемпионата Франции прошлого сезона Эдинсон Кавани («ПСЖ») забил три гола в двух матчах и сократил отставание от Фалькао до двух мячей. Далее следует Набиль Фекир из «Лиона» — 9 голов в 10 играх.

Действующий обладатель «Золотой бутсы» и лидер бомбардирской гонки испанской Примеры текущего сезона барселонец Лионель Месси снизил привычные для себя темпы, забив всего 1 мяч в 3 играх. На сегодня у него 12 голов (24 очка) в 10 матчах. В топ-30 «Золотой бутсы» из испанского чемпионата входит также Симоне Дзадза («Валенсия») – 9 мячей за 10 игр. Интересно, что в числе преследующих Месси нет признанных голеадоров. В этом можно убедиться, просмотрев список бомбардиров Примеры на нашем портале.

Как и месяц назад, в немецкой Бундеслиге синхронные показатели у неизменных лидеров бомбардирских гонок последних сезонов Пьер-Эмерика Обамейянга (дортмундская «Боруссия») и Роберта Левандовского (мюнхенская «Бавария»). Оба за три матча забили по 2 раза и с начала сезона с 10 голами (20 очков) на 5 мячей оторвались от группы преследователей.

В топ-30 входят три бомбардира из лиг, играющих по системе «осень-весна», в которых коэффициент к забитым мячам составляет 1,5. Список бомбардиров чемпионата Польши возглавляет 34-летний Игор Ангуло, имеющий в своем активе 14 голов (21 очко) за 13 игр. Он является воспитанником «Атлетика» из Бильбао, но сыграл в испанской Примере всего 4 игры, а точнее, 145 минут в сезонах-2002/03 и 2004/05. Во многом благодаря ему возвратившийся в Экстралигу «Гурник» (Забже) возглавляет после 14 туров турнирную таблицу чемпионата Польши.

В Дании впереди форвард «Хобро» Пол Александер Киркеволд с 13 голами (19,5 очков) в 14 играх. Этот клуб также возвратился из низшего дивизиона и на сегодня занимает 4-е место в чемпионате Дании.

В гонке бомбардиров португальской Примейры лидирует Жонас из лиссабонской «Бенфики». Он забил 12 мячей (18 очков) за 10 игр. Бразилец и ранее был на виду. Если в прошлом сезоне он из-за травмы сыграл 19 матчей (13 голов), то годом ранее Жонас стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии с 32 мячами за 34 игры. В борьбе за «Золотую бутсу» сезона-2015/16 этот показатель оказался четвёртым. Напомним, что тогда коэффициент к забитым мячам в Португалии составлял 2, а не 1,5, как сейчас.

Часть европейских сезонов по системе «весна-осень» уже завершилась, а в остальных до финиша от одного до трех туров. Тут впереди, как всегда, бомбардиры из чемпионата Эстонии. На этот раз их сразу двое – Альберт Проса (таллинский «Инфонет») и Рауно Саппинен (таллинская «Флора»). У обоих по 27 голов (27 очков) за тур до окончания первенства.

Несмотря на то что в чемпионатах Беларуси и Швеции коэффициент 1,5, их лучшие бомбардиры отстают от эстонцев, так как имеют невысокие показатели: Михаил Гордейчук (борисовский БАТЭ) и Магнус Эрикссон (стокгольмский «Юргорден») забили соответственно 15 и 14 голов за 26 и 28 матчей.

Что касается российских бомбардиров, то тут всё, можно сказать, печально. Лидер гонки Александр Кокорин из санкт-петербургского «Зенита» бодро начал сезон (6 мячей в 7 играх), но затем резко сбавил (2 гола в 8 матчах) и с 12 очками (8 умножить на 1,5) приблизительно занимает 80-120 места в общем зачёте «Золотой бутсы».

В конце обзора приведём список кандидатов в топ-30 из лиг с коэффициентом 2:

Англия. Г.Кейн – 8 голов. Р.Лукаку, Р.Стерлинг, С.Агуэро – по 7.

Испания. С.Бакамбу – 8.

Италия. Э.Джеко – 7.

Франция. Мариано – 8. Неймар – 7.

«Золотая бутса» 2017/18. Положение на 03.11.2017.

ФутболистКлубСтранаГолыКоэф.ОчкиИгры
1.Ч.Иммобиле«Лацио»Италия1422811
2.А.Проса«Инфонет»Эстония2712734
3.Р.Саппинен«Флора»Эстония2712734
4.Р.Фалькао«Монако»Франция132269
5.Л.Месси«Барселона»Испания1222410
6.Ж.Гоу«Кайрат»Казахстан2312331
7.М.Гордейчук«БАТЭ»Беларусь151,522,526
8.Э.КаваниПСЖФранция1122210
9.М.Икарди«Интер»Италия1122211
10.П.Дибала«Ювентус»Италия1122211
11.И.Ангуло«Гурник»Польша141,52113
12.П.Савицкий«Неман»Беларусь141,52123
13.М.Эрикссон«Юргорден»Швеция141,52128
14.П-Э.Обамейянг«Боруссия» ДГермания1022010
15.Р.Левандовски«Бавария»Германия1022010
16.Д.Мертенс«Наполи»Италия1022011
17.Ш.Магуайр«Корк Сити»Ирландия*2012021
18.Р.Хунт«Левадия»Эстония2012034
19.П.А.Киркеволд«Хобро»Дания131,519,514
20.К.Холмберг«Норрчепинг»Швеция131,519,529
21.А.Бьярнасон«Гриндавик»Исландия*1911922
22.С.Дзадза«Валенсия»Испания921810
23.Н.Фекир«Лион»Франция921810
24.Жонас«Бенфика»Португалия121,51810
25.А.Волков«Калев С»Эстония1811830
26.Ж.Морелли«Левадия»Эстония1711722
27.О.Омойжуанфо«Стабек»Норвегия1711724
28.Н.Бендтнер«Русенборг»Норвегия1711726
29.А.Лаваль«Викингур»Фареры*1711726
30.Д.Шярнас«Жальгирис»Литва1711727
31.Дж.Кабананга«Астана»Казахстан1711730

* — Сезон завершён

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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