Месси в погоне за Иммобиле. Главные претенденты на «Золотую бутсу»

Предлагаем вашему вниманию второй в сезоне-2017/18 обзор борьбы за «Золотую бутсу». Как и всегда в это время года, список топ-30 постепенно пополняется бомбардирами из лиг, играющих по системе «осень-весна».



На сегодня их уже 14, и представляют они чемпионаты Италии, Франции, Испании, Германии, Польши, Дании и Португалии. Из ведущих лиг, голы в которых в конкурсе считаются за два, пока нет представителей английской Премьер-лиги, так как никто не забил 9 или более мячей.

В лидеры вышел форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле. За прошедший месяц после первого обзора итальянец в 4 играх забил 5 голов и с 12-го места переместился на первое. Теперь на его счету 14 мячей (28 очков) в 11 матчах. «Неподвижный» (прямой перевод с итальянского) не новичок в бомбардирских делах.



Напомним, что в сезоне-2013/14 он в составе «Торино» стал лучшим бомбардиром Серии А ( 22 гола). Затем он перешёл в дортмундскую «Боруссию», но лавров там не снискал. Сезон-2015/16 (испанская «Севилья» и возврат в «Торино») также не запишешь в актив. Зато переход в «Лацио» стал судьбоносным. В прошлом сезоне Чиро забил даже больше (23 гола), чем в сезоне-2013/14, но занял лишь 6-е место в гонке бомбардиров чемпионата Италии. В конкурсе «Золотой бутсы» он был 17-м.



В Серии А далее следуют футболисты сборной Аргентины Мауро Икарди (миланский «Интер») и Пауло Дибала (туринский «Ювентус»). На их счету по 11 мячей (22 очка). Икарди уже имеет на своём счету хет-трик в ворота земляков из «Милана» и три дубля, а Дибала за 11 туров забил столько же, сколько за весь прошлый сезон. На мяч меньше у Дриса Мертенса из «Наполи».

Мауро Икарди – лучшее, что было в миланском дерби Аргентинец вошёл в историю.

Лидер гонки французской Лиги 1 Радамель Фалькао («Монако») за прошедший месяц сыграл только в одном матче из трёх, в котором отличился однажды. У колумбийца 13 голов (26 очков) за 9 игр. За этот же период лучший бомбардир чемпионата Франции прошлого сезона Эдинсон Кавани («ПСЖ») забил три гола в двух матчах и сократил отставание от Фалькао до двух мячей. Далее следует Набиль Фекир из «Лиона» — 9 голов в 10 играх.



Действующий обладатель «Золотой бутсы» и лидер бомбардирской гонки испанской Примеры текущего сезона барселонец Лионель Месси снизил привычные для себя темпы, забив всего 1 мяч в 3 играх. На сегодня у него 12 голов (24 очка) в 10 матчах. В топ-30 «Золотой бутсы» из испанского чемпионата входит также Симоне Дзадза («Валенсия») – 9 мячей за 10 игр. Интересно, что в числе преследующих Месси нет признанных голеадоров. В этом можно убедиться, просмотрев список бомбардиров Примеры на нашем портале.



Как и месяц назад, в немецкой Бундеслиге синхронные показатели у неизменных лидеров бомбардирских гонок последних сезонов Пьер-Эмерика Обамейянга (дортмундская «Боруссия») и Роберта Левандовского (мюнхенская «Бавария»). Оба за три матча забили по 2 раза и с начала сезона с 10 голами (20 очков) на 5 мячей оторвались от группы преследователей.

В топ-30 входят три бомбардира из лиг, играющих по системе «осень-весна», в которых коэффициент к забитым мячам составляет 1,5. Список бомбардиров чемпионата Польши возглавляет 34-летний Игор Ангуло, имеющий в своем активе 14 голов (21 очко) за 13 игр. Он является воспитанником «Атлетика» из Бильбао, но сыграл в испанской Примере всего 4 игры, а точнее, 145 минут в сезонах-2002/03 и 2004/05. Во многом благодаря ему возвратившийся в Экстралигу «Гурник» (Забже) возглавляет после 14 туров турнирную таблицу чемпионата Польши.



В Дании впереди форвард «Хобро» Пол Александер Киркеволд с 13 голами (19,5 очков) в 14 играх. Этот клуб также возвратился из низшего дивизиона и на сегодня занимает 4-е место в чемпионате Дании.



В гонке бомбардиров португальской Примейры лидирует Жонас из лиссабонской «Бенфики». Он забил 12 мячей (18 очков) за 10 игр. Бразилец и ранее был на виду. Если в прошлом сезоне он из-за травмы сыграл 19 матчей (13 голов), то годом ранее Жонас стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии с 32 мячами за 34 игры. В борьбе за «Золотую бутсу» сезона-2015/16 этот показатель оказался четвёртым. Напомним, что тогда коэффициент к забитым мячам в Португалии составлял 2, а не 1,5, как сейчас.



Часть европейских сезонов по системе «весна-осень» уже завершилась, а в остальных до финиша от одного до трех туров. Тут впереди, как всегда, бомбардиры из чемпионата Эстонии. На этот раз их сразу двое – Альберт Проса (таллинский «Инфонет») и Рауно Саппинен (таллинская «Флора»). У обоих по 27 голов (27 очков) за тур до окончания первенства.

Несмотря на то что в чемпионатах Беларуси и Швеции коэффициент 1,5, их лучшие бомбардиры отстают от эстонцев, так как имеют невысокие показатели: Михаил Гордейчук (борисовский БАТЭ) и Магнус Эрикссон (стокгольмский «Юргорден») забили соответственно 15 и 14 голов за 26 и 28 матчей.



Что касается российских бомбардиров, то тут всё, можно сказать, печально. Лидер гонки Александр Кокорин из санкт-петербургского «Зенита» бодро начал сезон (6 мячей в 7 играх), но затем резко сбавил (2 гола в 8 матчах) и с 12 очками (8 умножить на 1,5) приблизительно занимает 80-120 места в общем зачёте «Золотой бутсы».



В конце обзора приведём список кандидатов в топ-30 из лиг с коэффициентом 2:



Англия. Г.Кейн – 8 голов. Р.Лукаку, Р.Стерлинг, С.Агуэро – по 7.



Испания. С.Бакамбу – 8.



Италия. Э.Джеко – 7.



Франция. Мариано – 8. Неймар – 7.

«Золотая бутса» 2017/18. Положение на 03.11.2017.

№ Футболист Клуб Страна Голы Коэф. Очки Игры 1. Ч.Иммобиле «Лацио» Италия 14 2 28 11 2. А.Проса «Инфонет» Эстония 27 1 27 34 3. Р.Саппинен «Флора» Эстония 27 1 27 34 4. Р.Фалькао «Монако» Франция 13 2 26 9 5. Л.Месси «Барселона» Испания 12 2 24 10 6. Ж.Гоу «Кайрат» Казахстан 23 1 23 31 7. М.Гордейчук «БАТЭ» Беларусь 15 1,5 22,5 26 8. Э.Кавани ПСЖ Франция 11 2 22 10 9. М.Икарди «Интер» Италия 11 2 22 11 10. П.Дибала «Ювентус» Италия 11 2 22 11 11. И.Ангуло «Гурник» Польша 14 1,5 21 13 12. П.Савицкий «Неман» Беларусь 14 1,5 21 23 13. М.Эрикссон «Юргорден» Швеция 14 1,5 21 28 14. П-Э.Обамейянг «Боруссия» Д Германия 10 2 20 10 15. Р.Левандовски «Бавария» Германия 10 2 20 10 16. Д.Мертенс «Наполи» Италия 10 2 20 11 17. Ш.Магуайр «Корк Сити» Ирландия* 20 1 20 21 18. Р.Хунт «Левадия» Эстония 20 1 20 34 19. П.А.Киркеволд «Хобро» Дания 13 1,5 19,5 14 20. К.Холмберг «Норрчепинг» Швеция 13 1,5 19,5 29 21. А.Бьярнасон «Гриндавик» Исландия* 19 1 19 22 22. С.Дзадза «Валенсия» Испания 9 2 18 10 23. Н.Фекир «Лион» Франция 9 2 18 10 24. Жонас «Бенфика» Португалия 12 1,5 18 10 25. А.Волков «Калев С» Эстония 18 1 18 30 26. Ж.Морелли «Левадия» Эстония 17 1 17 22 27. О.Омойжуанфо «Стабек» Норвегия 17 1 17 24 28. Н.Бендтнер «Русенборг» Норвегия 17 1 17 26 29. А.Лаваль «Викингур» Фареры* 17 1 17 26 30. Д.Шярнас «Жальгирис» Литва 17 1 17 27 31. Дж.Кабананга «Астана» Казахстан 17 1 17 30

* — Сезон завершён