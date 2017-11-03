Месси в погоне за Иммобиле. Главные претенденты на «Золотую бутсу»

Предлагаем вашему вниманию второй в сезоне-2017/18 обзор борьбы за «Золотую бутсу». Как и всегда в это время года, список топ-30 постепенно пополняется бомбардирами из лиг, играющих по системе «осень-весна».
На сегодня их уже 14, и представляют они чемпионаты Италии, Франции, Испании, Германии, Польши, Дании и Португалии. Из ведущих лиг, голы в которых в конкурсе считаются за два, пока нет представителей английской Премьер-лиги, так как никто не забил 9 или более мячей.
В лидеры вышел форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле. За прошедший месяц после первого обзора итальянец в 4 играх забил 5 голов и с 12-го места переместился на первое. Теперь на его счету 14 мячей (28 очков) в 11 матчах. «Неподвижный» (прямой перевод с итальянского) не новичок в бомбардирских делах.
Напомним, что в сезоне-2013/14 он в составе «Торино» стал лучшим бомбардиром Серии А ( 22 гола). Затем он перешёл в дортмундскую «Боруссию», но лавров там не снискал. Сезон-2015/16 (испанская «Севилья» и возврат в «Торино») также не запишешь в актив. Зато переход в «Лацио» стал судьбоносным. В прошлом сезоне Чиро забил даже больше (23 гола), чем в сезоне-2013/14, но занял лишь 6-е место в гонке бомбардиров чемпионата Италии. В конкурсе «Золотой бутсы» он был 17-м.
В Серии А далее следуют футболисты сборной Аргентины Мауро Икарди (миланский «Интер») и Пауло Дибала (туринский «Ювентус»). На их счету по 11 мячей (22 очка). Икарди уже имеет на своём счету хет-трик в ворота земляков из «Милана» и три дубля, а Дибала за 11 туров забил столько же, сколько за весь прошлый сезон. На мяч меньше у Дриса Мертенса из «Наполи».
Лидер гонки французской Лиги 1 Радамель Фалькао («Монако») за прошедший месяц сыграл только в одном матче из трёх, в котором отличился однажды. У колумбийца 13 голов (26 очков) за 9 игр. За этот же период лучший бомбардир чемпионата Франции прошлого сезона Эдинсон Кавани («ПСЖ») забил три гола в двух матчах и сократил отставание от Фалькао до двух мячей. Далее следует Набиль Фекир из «Лиона» — 9 голов в 10 играх.
Действующий обладатель «Золотой бутсы» и лидер бомбардирской гонки испанской Примеры текущего сезона барселонец Лионель Месси снизил привычные для себя темпы, забив всего 1 мяч в 3 играх. На сегодня у него 12 голов (24 очка) в 10 матчах. В топ-30 «Золотой бутсы» из испанского чемпионата входит также Симоне Дзадза («Валенсия») – 9 мячей за 10 игр. Интересно, что в числе преследующих Месси нет признанных голеадоров. В этом можно убедиться, просмотрев список бомбардиров Примеры на нашем портале.
Как и месяц назад, в немецкой Бундеслиге синхронные показатели у неизменных лидеров бомбардирских гонок последних сезонов Пьер-Эмерика Обамейянга (дортмундская «Боруссия») и Роберта Левандовского (мюнхенская «Бавария»). Оба за три матча забили по 2 раза и с начала сезона с 10 голами (20 очков) на 5 мячей оторвались от группы преследователей.
В топ-30 входят три бомбардира из лиг, играющих по системе «осень-весна», в которых коэффициент к забитым мячам составляет 1,5. Список бомбардиров чемпионата Польши возглавляет 34-летний Игор Ангуло, имеющий в своем активе 14 голов (21 очко) за 13 игр. Он является воспитанником «Атлетика» из Бильбао, но сыграл в испанской Примере всего 4 игры, а точнее, 145 минут в сезонах-2002/03 и 2004/05. Во многом благодаря ему возвратившийся в Экстралигу «Гурник» (Забже) возглавляет после 14 туров турнирную таблицу чемпионата Польши.
В Дании впереди форвард «Хобро» Пол Александер Киркеволд с 13 голами (19,5 очков) в 14 играх. Этот клуб также возвратился из низшего дивизиона и на сегодня занимает 4-е место в чемпионате Дании.
В гонке бомбардиров португальской Примейры лидирует Жонас из лиссабонской «Бенфики». Он забил 12 мячей (18 очков) за 10 игр. Бразилец и ранее был на виду. Если в прошлом сезоне он из-за травмы сыграл 19 матчей (13 голов), то годом ранее Жонас стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии с 32 мячами за 34 игры. В борьбе за «Золотую бутсу» сезона-2015/16 этот показатель оказался четвёртым. Напомним, что тогда коэффициент к забитым мячам в Португалии составлял 2, а не 1,5, как сейчас.
Часть европейских сезонов по системе «весна-осень» уже завершилась, а в остальных до финиша от одного до трех туров. Тут впереди, как всегда, бомбардиры из чемпионата Эстонии. На этот раз их сразу двое – Альберт Проса (таллинский «Инфонет») и Рауно Саппинен (таллинская «Флора»). У обоих по 27 голов (27 очков) за тур до окончания первенства.
Несмотря на то что в чемпионатах Беларуси и Швеции коэффициент 1,5, их лучшие бомбардиры отстают от эстонцев, так как имеют невысокие показатели: Михаил Гордейчук (борисовский БАТЭ) и Магнус Эрикссон (стокгольмский «Юргорден») забили соответственно 15 и 14 голов за 26 и 28 матчей.
Что касается российских бомбардиров, то тут всё, можно сказать, печально. Лидер гонки Александр Кокорин из санкт-петербургского «Зенита» бодро начал сезон (6 мячей в 7 играх), но затем резко сбавил (2 гола в 8 матчах) и с 12 очками (8 умножить на 1,5) приблизительно занимает 80-120 места в общем зачёте «Золотой бутсы».
В конце обзора приведём список кандидатов в топ-30 из лиг с коэффициентом 2:
Англия. Г.Кейн – 8 голов. Р.Лукаку, Р.Стерлинг, С.Агуэро – по 7.
Испания. С.Бакамбу – 8.
Италия. Э.Джеко – 7.
Франция. Мариано – 8. Неймар – 7.
«Золотая бутса» 2017/18. Положение на 03.11.2017.
|№
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Голы
|Коэф.
|Очки
|Игры
|1.
|Ч.Иммобиле
|«Лацио»
|Италия
|14
|2
|28
|11
|2.
|А.Проса
|«Инфонет»
|Эстония
|27
|1
|27
|34
|3.
|Р.Саппинен
|«Флора»
|Эстония
|27
|1
|27
|34
|4.
|Р.Фалькао
|«Монако»
|Франция
|13
|2
|26
|9
|5.
|Л.Месси
|«Барселона»
|Испания
|12
|2
|24
|10
|6.
|Ж.Гоу
|«Кайрат»
|Казахстан
|23
|1
|23
|31
|7.
|М.Гордейчук
|«БАТЭ»
|Беларусь
|15
|1,5
|22,5
|26
|8.
|Э.Кавани
|ПСЖ
|Франция
|11
|2
|22
|10
|9.
|М.Икарди
|«Интер»
|Италия
|11
|2
|22
|11
|10.
|П.Дибала
|«Ювентус»
|Италия
|11
|2
|22
|11
|11.
|И.Ангуло
|«Гурник»
|Польша
|14
|1,5
|21
|13
|12.
|П.Савицкий
|«Неман»
|Беларусь
|14
|1,5
|21
|23
|13.
|М.Эрикссон
|«Юргорден»
|Швеция
|14
|1,5
|21
|28
|14.
|П-Э.Обамейянг
|«Боруссия» Д
|Германия
|10
|2
|20
|10
|15.
|Р.Левандовски
|«Бавария»
|Германия
|10
|2
|20
|10
|16.
|Д.Мертенс
|«Наполи»
|Италия
|10
|2
|20
|11
|17.
|Ш.Магуайр
|«Корк Сити»
|Ирландия*
|20
|1
|20
|21
|18.
|Р.Хунт
|«Левадия»
|Эстония
|20
|1
|20
|34
|19.
|П.А.Киркеволд
|«Хобро»
|Дания
|13
|1,5
|19,5
|14
|20.
|К.Холмберг
|«Норрчепинг»
|Швеция
|13
|1,5
|19,5
|29
|21.
|А.Бьярнасон
|«Гриндавик»
|Исландия*
|19
|1
|19
|22
|22.
|С.Дзадза
|«Валенсия»
|Испания
|9
|2
|18
|10
|23.
|Н.Фекир
|«Лион»
|Франция
|9
|2
|18
|10
|24.
|Жонас
|«Бенфика»
|Португалия
|12
|1,5
|18
|10
|25.
|А.Волков
|«Калев С»
|Эстония
|18
|1
|18
|30
|26.
|Ж.Морелли
|«Левадия»
|Эстония
|17
|1
|17
|22
|27.
|О.Омойжуанфо
|«Стабек»
|Норвегия
|17
|1
|17
|24
|28.
|Н.Бендтнер
|«Русенборг»
|Норвегия
|17
|1
|17
|26
|29.
|А.Лаваль
|«Викингур»
|Фареры*
|17
|1
|17
|26
|30.
|Д.Шярнас
|«Жальгирис»
|Литва
|17
|1
|17
|27
|31.
|Дж.Кабананга
|«Астана»
|Казахстан
|17
|1
|17
|30
* — Сезон завершён