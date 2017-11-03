«ЦСКА в дерби придумает себе проблемы». Прогнозы на 16-й тур РФПЛ

Сумеет ли ЦСКА на позитиве после Лиги чемпионов обыграть «Локомотив»? Отнимет ли очки у «Спартака» амбициозная «Уфа»? Пробуем угадать.

Очередной тур нашего конкурса выдался не слишком удачным, в сумме участники смогли набрать только 14 баллов. Этого всего лишь на одно очко лучше худшего результата сезона.

Известный в прошлом футболистВиктор Булатов только в последнем матче тура избежал провала, заработав 5 очков на матче «Ахмат» — «Анжи». Кроме того, в его активе 1 балл за игру «Краснодар» — «СКА-Хабаровск».

Наш читатель из Москвы Василий Пермяков угадал разницу в играх «Амкар» – «Урал» и «Уфа» — «Рубин», набрав те же самые 6 очков.



Представитель команды журналистов Денис Целых угадал разницу в игре «Амкар» – «Урал» и исход матча «Краснодар» – «СКА-Хабаровск». Итог — 4 очка.

Худшие результаты



Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Денис Целых — 4 (15-й тур)

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)

Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)

Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

Положение после 15-го тура

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«Надо переключаться на домашние дела». Как Кокорин снова начал забивать У Кокорина смазанные ощущения от прерванной голевой серии, а Кришито обещает, что «Зенит» будет чемпионом.

Прогноз специалистов

Константин Лепёхин, известный в прошлом футболист:

«Урал» – «Динамо» — 1:0

«Динамо» сейчас нестабильно играет, поставлю на победу «Урала», который выглядит очень крепким коллективом. Будет много борьбы в этом матче и минимальная победа хозяев.

«Тосно» – «Краснодар» — 0:0

В этом матче очень возможен ничейный результат. «Быки» неплохо начали сезон, но сейчас только проигрывают, а для «Тосно» очень важно набирать очки. Думаю, голов зрители не увидят.

«Ахмат» – «Ростов» — 1:0

Нового главного тренера у «Ахмата» пока нет, но поставлю на его победу. Домашнее поле всегда помогает команде из Грозного.

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — 2:1

Длинный перелёт скажется на игроках «Арсенала», поэтому поставлю на хозяев поля. Но свой гол команда Божовича всё-таки забьёт.

«Амкар» — «Анжи» — 2:0

«Амкар» три матча подряд играет вничью, пора бы и выиграть, тем более «Анжи» частенько лихорадит.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:2

Для «Локомотива» в этом матче будет слишком много трудностей. Потеряли Гилерме, есть и другие проблемы с составом. Поставлю на победу ЦСКА.

«Рубин» — «Зенит» — 1:3

Несмотря на несколько неудачных игр, «Зенит» остаётся главным претендентом на победу в чемпионате. Мне кажется, что в этом матче зрители увидят много голов. Пора Манчини реабилитироваться.

«Спартак» — «Уфа» — 1:1

Сейчас очень сложно предугадать, как сыграет «Спартак» в любом матче. Может быть, голов вообще не будет, но я рискну и поставлю на результативную ничью.

«Локо» против «Шерифа»: минус три очка, Гилерме и Эдер. Но Сёмин спокоен «Локо» теперь рискует не выйти из группы Лиги Европы и перед дерби с ЦСКА лишается основного вратаря.

Прогноз читателей

Пётр Портянский (Тула):

«Урал» — «Динамо» — 2:0

Есть подозрение, что успех динамовцев во встрече с «армейцами» из Хабаровска был разовым всплеском и у команды всё-таки присутствуют системные проблемы, которые не решаются перестановками на тренерском мостике. Клуб из Екатеринбурга по итогам первого круга не случайно вошёл в зону еврокубков и вряд ли дома упустит победу.

«Тосно» – «Краснодар» – 1:2

Краснодарцы обладают настолько сильным набором футболистов, что даже главный тренер не всегда может помешать им набирать очки. Да, тосненцы в последнее время тоже редко уходят с поля без добычи, но после крупной победы в предыдущем туре команда Сергея Галицкого должна продолжить победную поступь.

«Ахмат» – «Ростов» – 0:0

У клубов одинаковое количество очков, но отставка главного тренера должна встряхнуть «Ахмат», а трибуны в Грозном всегда были 12-м игроком команды. Ростовчане не одержали осенью ни одной победы, и, думается, эта печальная серия продолжится. Но и сушить игру подопечные Кучука умеют, так что острый кавказский кинжал может найти на прочный донской камень.

«СКА-Хабаровск» – «Арсенал» – 1:1

На данный момент «оружейники» объективно сильнее хабаровчан, но дальний перелёт и постоянные проблемы в матчах с командами из подвала турнирной таблицы могут не позволить им увезти три очка с Дальнего Востока. К тому же «армейцы» в своих стенах не уступали с первого тура, а голами своих болельщиков радуют регулярно.

«Амкар» – «Анжи» – 3:1

Махачкалинцам в этом сезоне предстоит борьба за выживание, и Пермь совсем не то место, где им позволят разжиться очками. Всего три очка, взятых «Анжи» вне родного стадиона, говорят сами за себя.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:1

Главный матч тура, в котором примерно равновероятны все три результата. Сложности в атаке у ЦСКА очевидны, но победа в Базеле должна дать мощный эмоциональный заряд. «Локомотив» – лидер чемпионата, и после обидного домашнего поражения от «Шерифа» ему есть что доказывать болельщикам, хотя и времени на восстановление у них меньше. Ткну пальцем в небо и поставлю на результативную ничью.

«Рубин» — «Зенит» — 0:3

Чёрный для санкт-петербуржцев октябрь закончился, и казанцы в своей сегодняшней ситуации вряд ли смогут помешать номинальным гостям положить в копилку три очка. Номинальным – потому что при нынешней аховой домашней посещаемости «Рубина» ещё неизвестно, какую из команд будет поддерживать большинство болельщиков. Бердыев, конечно, волшебник, но и у чёток, видимо, есть срок годности, а новые никак не подвозят.

«Спартак» — «Уфа» — 2:0

Несмотря на потерю очков в матче с «Ростовом» в концовке и боевое поражение в Севилье, есть ощущение, что чемпион на правильном пути. На «Открытие Арене» уфимцы, не лучшим образом играющие на выезде, очков не наберут.

«Ахмат» нашёл тренера в Бразилии? Кто такой Милтон Мендес Сторонник жёсткой дисциплины, любитель футбола Моуринью и ван Гала – потенциальный главный тренер «Ахмата» Милтон Мендес.

Прогноз журналистов

Антон Третяк, выпускающий редактор:

«Урал» – «Динамо» — 2:0

Как это ни забавно звучит, но сейчас это команды абсолютно разного уровня. Победит более классный коллектив, который к тому же играет на своём поле.

«Тосно» – «Краснодар» – 0:0

Не сильно верится в то, что победа в прошлом туре решила все проблемы «Краснодара», не забивавшего до этого в четырёх турах подряд. «Тосно» в последних четырёх матчах пропустил лишь один раз и ни разу не проиграл. Команда Шалимова снова окажется в тупике.

«Ахмат» – «Ростов» — 2:0

Смена тренера нередко даёт команде положительную встряску, которая «Ахмату», не выигрывавшему в четырёх матчах подряд, отнюдь не помешает. Ну а «Ростов» не побеждал уже в девяти турах, так что тут, думаю, уверенно победят хозяева.

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — 1:1

Хабаровчане дома проиграли только в первом туре «Зениту», но и побеждали не часто. Дважды в шести матчах (без учёта уже упомянутого матча с «Зенитом»). Ну а «Арсенал» может слить дома «Тосно», а затем победить в Питере, то есть весел и непредсказуем. Но в хорошем смысле. Восьмое место это подтверждает. В Хабаровске команды разойдутся миром.

«Амкар» – «Анжи» – 1:1

У «Амкара» беспроигрышная серия из шести матчей, но дома с равными соперниками команда играет не очень. В последних турах были ничьи с «Тосно» и «Уралом». «Анжи» стабильно берёт очки на выезде, была ничья в Москве со «Спартаком» и с «Ахматом» в прошлом туре. Будет ничья.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:0

Команды с разным настроением готовятся к дерби после еврокубковых встреч, плюс у ЦСКА вернулся в строй Дзагоев, который значит для «армейцев» очень много. Но почему-то кажется, что победит «Локомотив», который в РФПЛ выступает стабильнее. Гончаренко опять устроит ротацию состава, у кого-то обнаружится травма, в конце матча команда по традиции подсядет и так далее. При всех случившихся с клубом неприятностями «армейцы» умудряются кучу проблем придумать себе сами.

«Рубин» — «Зенит» — 1:0

После четырёх туров без побед питерцы, конечно, должны рвать и метать. Но и у «Рубина» будет настрой что надо. Курбан Бердыев любит сложные задачи, а выиграть у «Зенита» в текущей ситуации задача максимально сложная. «Рубин» справится.

«Спартак» — «Уфа» — 1:2

В нынешнем сезоне «Уфа» уже на та команда, которая из гостей привозила очков больше, чем зарабатывала дома. И всё же подопечные Сергея Семака в последних турах сыграли в Москве вничью с ЦСКА и зацепили очко в Хабаровске, да и вообще не проигрывали в последних пяти турах. «Спартак» не проигрывает в восьми турах, но в этой серии 5 ничьих и 3 победы, при домашних ничьих с «Анжи» и «Амкаром». Попробую поставить на сенсацию.