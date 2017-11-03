Русский фанат – всегда виноват. Пособие для белых и пушистых

Жить в устоявшейся в обществе парадигме легко и приятно. Что бы ни происходило, готово объяснение. Как здорово было человечеству в прежние времена: заплыл слишком далеко – вернись, ведь земля плоская; проиграл битву – принеси жертву богу войны; не нравится вольнолюбивая красотка – объяви ведьмой и сожги на костре. Но прогресс технический и интеллектуальный не стоит на месте, и благодаря ему большинство парадигм прошлых веков оказалось разрушено. Но люди всё равно пытаются придумать им замену, пусть даже локальную, для своего небольшого сообщества. В футболе начала XXI века такая парадигма – во всём виноваты фанаты.



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К черту прелюдии. Прочитав ночью новость о том, что фанатов «Зенита» обвиняют в расизме и вандализме, я немного опешил. Матч в Тронхейме мне казался абсолютно «травоядным» с фанатской точки зрения. Никто никуда не выбегал и не прорывался, не скандировал гадости, не вывешивал провокационные баннеры. Всё было исключительно спокойно и дружелюбно, особенно по меркам фанатских выездов. За годы командировок я повидал всякое – и грандиозные алко-марафоны перед играми, и небольшие погромы в городе, и файер-шоу, и швыряние пиротехники, и… чего только не было. Как обычный зритель норвежского стадиона по шкале от 1 до 10, я бы присвоил матчу 3 балла за проявление фанатской активности, и почти все – за исключительно мирную «шизу». Если бы мне там, на арене, сказали, что по итогам игры кто-то может быть наказан, я бы безоговорочно указал на «Русенборг». С виду спокойные норвежцы на футболе преображаются. Перед матчем они закатили крутое пиротехническое шоу. Но УЕФА файеры не котирует, поэтому это как минимум штраф, а то и нечто большее.

Но нет, про возможное наказание хозяев нет ни слова. Зато много букв уже написано о санкциях, грозящих «Зениту». За нарушения – внимание! – на которые указал «Русенборг». Самая нейтральная и беспристрастная сторона, как ни крути. Кто-то услышал, как кто-то на секторе ухал. Естественно, с противоположной трибуны нам ничего такого слышно не было. Сколько было ухавших? Двое? Трое? Десять? Да даже единственный темнокожий в составе «Русенборга» вряд ли мог услышать десяток человек в общем шуме 20-тысячного стадиона. Также на арене повредили 80 кресел. Фанаты по привычке стояли и прыгали на них. Кресла оказались ни разу не антивандальные. Так случился вопиющий акт вандализма. К слову, на центральных трибунах местные тоже стояли – и в проходах, и даже – некоторые – на креслах. Просто, видимо, делали это деликатнее.



Теперь «Зенит» наверняка накажут, возможно, довольно строго. Накажут ли «Русенборг»? Я не очень удивлюсь, если нет. Когда в очередном деле, заведённом УЕФА, фигурируют русские фанаты, – доказательства не нужны. Тут работает презумпция виновности.



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На самом деле, это не какой-то антироссийский заговор, нет. Такое происходит и, например, с поляками или сербами – странами, где фанатская культура ещё жива. Раньше в любой непонятной ситуации оказывались виновны английские фанаты. Хотя для окружающих чаще всего они были вполне безобидны. Но случилась трагедия «Хиллсборо». Фанаты были признаны виновными, всех, кого могли закрыть, закрыли, убрали с английских стадионов, превратив их в театры для туристов. Спустя 20 с лишним лет были опубликованы хранившиеся ранее втайне данные. Виновными в трагедии «Хиллсборо» (аналогии с нашей кровавой драмой «Лужников» очевидны) оказались… полицейские. Но сами же переложили вину на фанатов с согласия властей. Так просто было удобно всем. Вот и сейчас, когда фанатизм давно приведён в целом в мирное русло, виновными во всех околофутбольных грехах всегда удобно признать фанатов. Особенно если они русские – тут в дело вступает наша репутация. Дикие, неконтролируемые, чересчур весёлые и неполиткорректные. Ну, скифы, в общем, азиаты, чего с них взять?



Никто не спорит: когда вина наших фанатов очевидна и доказана – наказание должно быть неотвратимо. Даже в фанатском сообществе никто не скажет, что стрелять из ракетницы в судью – нормально. Но есть случаи, и их большинство, когда ситуация как минимум неоднозначна. Взять то же уханье. Дима Егоров уже разложил всё по полочкам насчёт мнимого и реального расизма, но вернусь к теме.

Фанат, не «ухай» чернокожим. Это опасно Если тебе не наплевать на «Спартак», футбол и самого себя.

Когда фанаты ухают всем темнокожим, включая своих, — это расизм. Когда только чужим – просто провокация, не имеющая отношения к цвету кожи. Просто бьют по больному, слабому месту. Так Сергею Ивановичу Овчинникову или Владу Радимову в своё время приходилось слышать гадости про своих жён. Жирному будут кричать про его вес. Гею – про сексуальную ориентацию. Темнокожему будут ухать. Хулиганство? Пожалуй. Но расизм ли? Или, может, кто-то реально считает расизмом скандирование про размер члена Лукаку? А вот когда в Англии предлагают вводить квоты для темнокожих тренеров – вот это уже ущемление по расовому признаку в обратную сторону, разве нет?

Борьба с расизмом (а заодно хулиганизмом, фанатизмом и другими -измами) давно стала выгодным предприятием. УЕФА может красиво попиариться в качестве организации, которая настолько белая и пушистая, что пуще всех на свете борется с расовой дискриминацией. Только не с той, где до сих пор существуют нелегальные плантации с полурабским трудом. Не с апартеидом в отношении белых в некоторых африканских странах. А с бананами и уханьем на трибунах – это гораздо проще и выгоднее. Есть много организаций, получающих крупные гранты на такого рода борьбу. Разве удивительно, что они найдут расизм даже там, где его очень непросто заметить? Они получают за это деньги. И если перестанут видеть расизм на трибунах – перестанут получать. УЕФА перестанет получать деньги от штрафов. А так – все довольны. Как там у Крылова? «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»…

Не хотят ли комиссии и компании заняться случаями национализма в футболе? Например, когда российских зрителей не пускают на трибуны исключительно по национальному признаку, как это произошло сейчас в Испании или было раньше в Манчестере или Мюнхене. Какое право здесь работает – футбольное, общегражданское? Если человек не демонстрирует признаков боления за российскую команду, на каком основании ему должны отказать в посещении стадиона? Потому что он говорит по-русски? Это не дискриминация, верно, ведь здесь нет фанатов, уханий и файеров. А значит, парадигма не работает.

На самом деле не за горами то славное время, когда УЕФА и работающие вокруг него организации и компании расширят границы борьбы с фанатами. Гомофобия («судья — ***»), сексизм («валяетесь, как девки!»), национализм («русские – вперёд»), ущемление прав производителей контрацептивов («команда гондонов») – фанаты, тем более русские, просто кладезь для мощных социальных пиар-кампаний, штрафов и наказаний. Если это хорошо оплачивается – почему нет? Если цель УЕФА – привести европейских болельщиков к общему «английскому» знаменателю, когда большинство зрителей на трибунах туристы, и даже простое вставание с места расценивается как нежелательное, то у меня для них плохие новости. Как финансовый фэйр-плей соответствует интересам 10% клубов и бьёт по всем остальным, так и здесь заставить россиян, поляков, сербов, турков, да даже тех же скандинавов болеть культурно, по-английски – задача, обречённая на провал. А значит рано или поздно кому-то придётся внести коррективы в свою удобную и такую выгодную парадигму.