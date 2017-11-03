Фанаты и расизм. Будем замалчивать дальше?

Болельщиков «Зенита» после матча Лиги Европы в Тронхейме обвинили в расизме. Не сказать, что это стало шоком. Расовую дискриминацию по ходу матчей не раз проявляли фанаты ЦСКА, «Спартака»… Теперь «Зенит».

Болельщики «Зенита» обвинены в вандализме и расизме по итогам матча в Норвегии

Важно понимать одну вещь. В России и Европе разные трактовки расизма. У нас многие до сих пор считают, что уханье к расизму не относится. В положении же УЕФА на этот счёт чётко прописано обратное. После случая с Яя Туре закрыли один сектор на стадионе ЦСКА. «Армейцы» продолжили и получили матч полностью без зрителей. После этого генеральный директор ЦСКА Бабаев сказал, что за ещё одно нарушение клуб могут исключить из Лиги чемпионов.

Исключить из Лиги чемпионов! Вдумайтесь. УЕФА крайне жёстко относится именно к расизму. Выломанные сидения в Тронхейме – это тянет лишь на штраф. Тем более что фанаты «Русенборга» тоже, вероятно, поджаривали кресла.

Самое интересное во всей этой истории, что в России за уханье никого не наказывают. Делегаты матчей стараются ничего не замечать. Ни выходок фанатов, ни того, что в микст-зоне никто не общается (это тоже нарушение регламента, если что). У нас главное — всё замять. Мамаев назвал Родолфо обезьяной – КДК игнорирует. Фанаты «Спартака» скандируют «На х** российской сборной обезьяна» – денежный штраф клубу. То есть по сути ничего. По крайней мере фанатам плевать на штрафы командам.

И вот что получается. В России позволительно делать почти всё. Наказание будет минимальным или отсутствовать вовсе. А в Европе из-за таких же вещей сразу скандал. Фанатам не совсем понятно, по каким правилам вести себя. Если в РФПЛ можно, то почему нельзя в Севилье или Тронхейме?

Много раз доводилось видеть боссов клубов, которые переживают именно за поведение фанатов в еврокубках. О том, как эти же фанаты ведут себя в РФПЛ и Кубке России, никто не парится. Ибо знают, что здесь другие правила. У нас делегат не будет фиксировать уханье нескольких человек. Многие СМИ тоже будут молчать, просто потому что это не в их интересах.



Признаюсь, мне странно, что за уханье пары идиотов могут дисквалифицировать сектор или стадион. При этом всей трибуной регулярно скандируют: «Вали коней, вали мусарню, пока ублюдки не умрут». Чем призыв к убийству лучше намёка на обезьяну? Хотя в любом случае избавляться нужно и от первого, и от второго. Для этого нужно перестать боготворить фанатов, которые устраивают беспорядки. Приехали в чужую страну и не дали провести одиночный пикет. Абсолютно красное тело отбило плакат у дедка. Вау! Вот это доблесть!

В цивилизованном обществе люди имеют право на свою точку зрения. Могут выйти на пикет даже в поддержку снежного человека. В такой ситуации стоит разве что улыбнуться и пройти мимо. Но никак не прыгать на пожилого человека. Особенно в преддверии ЧМ-2018, когда поведение российских фанатов под прицелом мировой общественности. Нам не стоит отталкивать туристов. Ведь иностранцы не знают простого факта: хулиганы и ультрас не ходят на сборные и приезжим не о чем беспокоиться на ЧМ-2018. Это подтвердил и КК-2017.

На самом деле всё очень просто. Давно известно, как бороться с уханьем и стрельбой из ракетниц по судье. Нужна персональная ответственность фанатов. На этом сходятся вообще все. Этой позиции придерживается УЕФА, клубы, Смертин (офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом), даже сами фанаты называют дебилом человека, который стрельнул из ракетницы в Мариборе. Есть точка зрения, будто нам для персональной ответственности фанатов не хватает законодательной базы. На самом деле это не так. На стадионе «Краснодара» болельщика с файером камеры вычисляют, и следуют наказания. Да что там «Краснодар»! Даже «Крылья Советов» вычисляют хулиганов и на три года отлучают от футбола.

Фанату «Крыльев Советов» на три года запретили посещать спортивные соревнования

Пока у нас лишь несколько клубов самостоятельно борются с негативными явлениями. КДК делает всё, чтобы ограничиться штрафами в адрес топ-клубов. Вот и получается такая ситуация. Фанатов в России приучают к тому, что уханье не заметят, а «обезьяна» чревата обычным штрафом. Пока дело обстоит таким образом, выезжать в Европу будут фанаты, приученные ко вседозволенности.