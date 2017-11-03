Кому свои – не чужие. Как «Локомотив» с ЦСКА проводят «импортозамещение»

Воспитанников «Локомотива» и ЦСКА, выходивших в этом сезоне на поле в РФПЛ за родные клубы, хватит на целую, и очень неплохую, команду.

Велика Россия, а футбольные клубы, ориентированные на собственных воспитанников, в ней наперечёт. Два из них встретятся в ближайшем туре РФПЛ в Черкизово – чем не повод для ревизии и сравнения внутренних резервов соперников? Их суммарный объём в «Локомотиве» и ЦСКА ставит под сомнение миф о «потерянном поколении» и катастрофическом несоответствии доморощенных кадров требованиям ведущих команд.

На самом деле всё просто: где молодёжи дают ход, она растёт, где игнорируют – хиреет. И не надо миллионный раз талдычить о бедственном экономическом положении «армейцев» — якобы главной и единственной причине «импортозамещения». Пример финансово благополучных «железнодорожников» показывает: на деле взаимосвязь между платёжеспособностью и степенью доверия к дублёрам более условна, чем принято считать. Кто хочет и умеет растить молодняк – делает это, кто нет – ищет отмазки, рассчитанные на начальственные уши. Это не столько размера бюджета вопрос, сколько концептуального подхода.



Критиканы рисуют главного «машиниста» этаким «старорежимным» тренером, придерживающимся сугубо консервативных взглядов на футбол. Что же тогда второй по старшинству спец РФПЛ активнее многих коллег продвигает клубную молодёжь? Нестыковочка.



Только в первом круге через заявку «Локомотива» прошло девять выпускников академии. Двое из них, братья Миранчуки, уже вышли на ведущие роли, ещё двое, Лысов с Бариновым, близки к этому. Потихоньку обживаются в главной команде Корян и Галаджан, нет-нет, да и присаживаются в запас Галанин, Лапшов, Тугарев. Сегодня упрёки «Локо» в пренебрежении собственным резервом практически утратили актуальность. К ней реально повернулись лицом.



ЦСКА за последний год-два получил ещё более ощутимую подпитку «снизу». Долгое время школа была представлена в главной команде Акинфеевым да Щенниковым, но после повышения Головина лифт между дублем и основой заездил быстрее — во многом благодаря продуктивной работе в молодёжке тандема Гришин — Минько. В настоящее время обойма красно-синих почти наполовину состоит из своих воспитанников – 10 человек, не считая рязанца Кучаева, который для УЕФА станет «продуктом» ЦСКА через год, по истечении трёхлетнего срока службы.

Самые «ранние»

Мирослав Лобанцев – 17 лет 1 месяц 23 дня

Игорь Акинфеев – 17 лет 1 месяц 23 дня



Поразительное совпадение: вратари «Локомотива» и ЦСКА в одном возрасте, вплоть до дня, дебютировали в чемпионате России. На этом, правда, параллели и заканчиваются. Если «армеец» уже сделал феноменальную карьеру, то его черкизовскому коллеге только предстоит завоевать авторитет в родном клубе. В настоящее время Лобанцев только четвёртый по счёту кипер красно-зелёных – притом что у Билича в совсем нежном возрасте был вторым и даже непродолжительное время – пока Гилерме лечился – первым.

Самые востребованные

Алексей Миранчук – 124 матча за «Локомотив»

Игорь Акинфеев – 494 матча за ЦСКА



Капитан «армейцев» ещё в 2017 году может справить очередной феноменальный юбилей – полтысячи матчей за клуб. У самого успешного выпускника «железнодорожной» академии последних лет соответствующий показатель почти в четыре раза скромнее, так и времени в запасе – намного больше. Любимцем красно-зелёной публики Алексей уже стал. Станет ли клубной легендой, как Акинфеев для ЦСКА, во многом от него зависит. Предпосылки есть.

Самые результативные

Алексей Миранчук – 18 голов

Александр Головин – 8 голов



Доставка мяча в сетку чужих ворот не является главной должностной обязанностью Миранчука (обоих Миранчуков) и Головина. Их дело – конструировать атаки, обслуживать нападающих, но ударом что Лёшу, что Сашу природа наделила приличным – грех не пользоваться. И они пользуются. «Железнодорожник» забивает чаще, но он и играет на высшем уровне дольше.

Ал. Миранчук: головой я все равно понимал — не нужно уходить из «Локо» Автор чудо-гола в ворота СКА рассказал, кого поразило лидерство «Локомотива» и почему в итоге он остался в клубе.

Самые дорогие

Алексей Миранчук — € 7,5 млн

Игорь Акинфеев — € 11 млн



Игровой прогресс диспетчера красно-зелёных нашёл своё отражение в его стоимости, пусть пока и виртуальной. Относительно конца прошлого года аналитики transfermarkt.de «накинули» к цене Алексея целых три миллиона евро. Из воспитанников ЦСКА выше всех котируется опять-таки Акинфеев. По этому показателю Игорь занимает третье место в клубе после Фернандеса и Дзагоева (оба на четыре года моложе), на три миллиона опережая Вернблума с Головиным.

Дебютанты-2017

«Локомотив»

Антон Миранчук – 09.04.2017 (дебют в РФПЛ)

Михаил Лысов – 18.07.2017

Аршак Корян – 09.08.2017

В 2017 году Премьер-Лига обрела ещё одного незаурядного исполнителя по фамилии Миранчук. Антон на четыре года позже брата добрался до высшего российского дивизиона – зато теперь ударными темпами навёрстывает упущенное в юности. Помимо него на звание открытия сезона претендует защитник Лысов. Навязать жёсткую конкуренцию «Тору» Денисову – уже само по себе серьёзное достижение. А Михаил её ещё и временами выигрывает…

ЦСКА

Тимур Жамалетдинов – 09.04.2017

Илья Помазун – 06.08.2017

Хетаг Хосонов – 08.09.2017



Вратарь Помазун уже подменял Акинфеева в чемпионате, нападающий Жамалетдинов – забивал в национальной и континентальной лиге, но ближе всех к стартовому составу подошёл Кучаев. Да, формально он ещё не считается воспитанником ЦСКА – для поклонников команды он уже свой. Странно, что молодёжной сборной страны игрок, выходящий с первых минут в Лиге чемпионов, до сих пор не пригодился, притом что представителей ФНЛ в ней не один и даже не два.