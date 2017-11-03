«Барса» хороший клуб, но помочь можем только Игнашевичем»

Победа сборной России на ЧМ по футболу 7х7, перестановки в «Ахмате» и интерес «Барселоны» к Головину в лучших комментариях читателей.

Сборная России стала чемпионом мира по футболу 7х7

igromanus:

— Молодцы! Сейчас надо каждый год точечно вживлять по одному футболисту (8*8, 9*9, 10*10) и в 2022 году можно выиграть мундиаль в Катаре.

Нигматуллин: Каррера, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером

Megamole:

— Руслан топ-диджеем?

Орлов: «Зенит» опустился на дно, только Кокорин гарцует, как лань

robertlokamp:

— Гарцуй как лань, жаль как баклан!

Нападающий «Зенита» Дриусси признался, что его кумиром был экс-игрок «Спартака»

jinno:

— В тегах Фалькао и «Спартак» по соседству. Карпин ликует.

Испанцы получат € 1,5 млн за товарищеский матч со сборной России

modzhahed:

— А сборная России просто получит.

Спортивный директор «Барселоны» следил за игрой Головина в матче с «Базелем»

KOOPERATIV-OZERO:

— Не, ну «Барса» хороший клуб, но помочь можем только Серёгой Игнашевичем.

Как Головин оказался в шорт-листе «Барселоны». Испанцы рассказали Эксклюзивные комментарии об интересе к хавбеку ЦСКА и сборной России.

80% иностранцев, побывавших на КК, заявили, что их мнение о России улучшилось

zvezdatv:

— Им просто наш медведь пьяный и с балалайкой на дороге не попался!) Добро пожаловать на ЧМ-2018.

ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую лигу

gracio:

— У Газзаева сейчас слюни текут от этой новости.

Рахимов — основной кандидат на должность главного тренера «Ахмата»

encoder:

— Рахимов клубы меняет как перчатки. Из «Терека» ушёл, теперь в «Ахмат» подался…



agentkuper:

— Говорят, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Но ведь клуб из Грозного уже не река, а чай). Поэтому, можно).

«Локомотив» отказался выполнять решение ФИФА по Биличу и подал иск в CAS

lenin-cska-zenit:

— Смородская ушла, а дело живёт.

Самедов: привыкли к тому, что в сборной больше нет опытных защитников ЦСКА

naarden:

— Самедов: привыкли к тому, что в сборной больше нет защитников

Уткин упал со стула во время прямого эфира

uglyduckling:

— На Дальнем Востоке зафиксировали подземные толчки по шкале Рихтера.

Tihonovetsk:

— Вася Уткин: я пацталом.

Zpiter:

— Надо сидеть на двух стульях, никогда не упадёшь. Мутко подтвердит.