«Барса» хороший клуб, но помочь можем только Игнашевичем»

Сборная России стала чемпионом мира по футболу 7х7
igromanus:
— Молодцы! Сейчас надо каждый год точечно вживлять по одному футболисту (8*8, 9*9, 10*10) и в 2022 году можно выиграть мундиаль в Катаре.
Нигматуллин: Каррера, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером
Megamole:
— Руслан топ-диджеем?
Орлов: «Зенит» опустился на дно, только Кокорин гарцует, как лань
robertlokamp:
— Гарцуй как лань, жаль как баклан!
Нападающий «Зенита» Дриусси признался, что его кумиром был экс-игрок «Спартака»
jinno:
— В тегах Фалькао и «Спартак» по соседству. Карпин ликует.
Испанцы получат € 1,5 млн за товарищеский матч со сборной России
modzhahed:
— А сборная России просто получит.
Спортивный директор «Барселоны» следил за игрой Головина в матче с «Базелем»
KOOPERATIV-OZERO:
— Не, ну «Барса» хороший клуб, но помочь можем только Серёгой Игнашевичем.
80% иностранцев, побывавших на КК, заявили, что их мнение о России улучшилось
zvezdatv:
— Им просто наш медведь пьяный и с балалайкой на дороге не попался!) Добро пожаловать на ЧМ-2018.
ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую лигу
gracio:
— У Газзаева сейчас слюни текут от этой новости.
Рахимов — основной кандидат на должность главного тренера «Ахмата»
encoder:
— Рахимов клубы меняет как перчатки. Из «Терека» ушёл, теперь в «Ахмат» подался…
agentkuper:
— Говорят, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Но ведь клуб из Грозного уже не река, а чай). Поэтому, можно).
«Локомотив» отказался выполнять решение ФИФА по Биличу и подал иск в CAS
lenin-cska-zenit:
— Смородская ушла, а дело живёт.
Самедов: привыкли к тому, что в сборной больше нет опытных защитников ЦСКА
naarden:
— Самедов: привыкли к тому, что в сборной больше нет защитников
Уткин упал со стула во время прямого эфира
uglyduckling:
— На Дальнем Востоке зафиксировали подземные толчки по шкале Рихтера.
Tihonovetsk:
— Вася Уткин: я пацталом.
Zpiter:
— Надо сидеть на двух стульях, никогда не упадёшь. Мутко подтвердит.