«Победитель Кубка России будет играть в Лиге чемпионов»

«Динамо» не сумело удержать победный счёт в матче с «Уралом»



В стартовом матче 16-го тура российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге местный «Урал» и московское «Динамо» сыграли вничью — 2:2.



На 17-й минуте Грегор Балажиц вывел хозяев поля вперёд. Отыграться гости сумели в начале второго тайма — на 49-й минуте Тони Шуньич сравнял счёт. На 74-й минуте в счёте повели уже бело-голубые — отличился Антон Терехов. От первого домашнего поражения «Урал» спас Балажиц, оформивший дубль в компенсированное время.



В таблице РФПЛ «Урал» (24 очка) располагается на четвёртой строчке, а «Динамо» (15) занимает 14-е место.

«ЦСКА в дерби придумает себе проблемы». Прогнозы на 16-й тур РФПЛ Сумеет ли ЦСКА на позитиве после Лиги чемпионов обыграть «Локомотив»? Отнимет ли очки у «Спартака» амбициозная «Уфа»? Пробуем угадать.

Прядкин заявил о возможности давать победителю Кубка России путёвку в ЛЧ



Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о реорганизации Кубка России.



По словам Прядкина, в будущем обладатель Кубка России может напрямую попадать в Лигу чемпионов.

«Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведётся. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашёлся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными. У нас есть ещё одна мысль, можно даже сказать, мечта, попробуем донести её до руководства УЕФА. Речь идёт о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путёвку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза — нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций», — заявил Прядкин в интервью RT на русском.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»



УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита» по итогам гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1). Как сообщает официальный сайт организации, УЕФА даст оценку действиям болельщиков «Зенита», которые использовали пиротехнические средства, бросали посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону.



УЕФА также открыл дисциплинарное дело в отношении «Русенборга», фанаты которого тоже использовали пиротехнические средства. Дисциплинарный комитет организации примет решение по делам в отношении «Зенита» и «Русенборга» 16 ноября.



Ранее болельщиков «Зенита» обвинили в вандализме и расизме по итогам матча в Норвегии. При этом УЕФА не упомянул о каких-либо инцидентах с проявлением расизма в исполнении болельщиков команды из Санкт-Петербурга.

Русский фанат – всегда виноват. Пособие для белых и пушистых В любой непонятной ситуации – #blamerussia.

УЕФА обвинил Эвра в насильственном поведении и открыл дело против него



УЕФА открыл дело против защитника «Марселя» Патриса Эвра. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил журналист AP Роб Харрис. Французский футболист обвиняется в насильственном поведении в отношении болельщика перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1).



Ещё до начала матча футболист не вытерпел оскорблений болельщиков в свой адрес во время разминки и нанёс одному из них удар ногой в голову. Позже один из фанатов сообщил, что Патрис Эвра оскорбил матерей болельщиков.

Патрис Эвра за полученную красную карточку автоматически дисквалифицирован на одну игру, но футболиста может ждать и другое наказание. УЕФА рассмотрит поведение защитника французской команды 10 ноября. Ранее стало известно, что «Марсель» также начал расследование этого инцидента.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.

Патрис Эвра бьёт болельщика ногой по голове. Что интересного в Лиге Европы Белорусские «ножницы», шестое поражение «Ниццы» и другие интересные моменты.

В допинг-пробе форварда сборной Перу Герреро обнаружено запрещённое вещество



Допинг-проба нападающего сборной Перу Хосе Паоло Герреро дала положительный результат на запрещённое вещество, сообщает ESPN FC.



Допинг-тест 33-летний форвард прошёл после матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины (0:0) в Буэнос-Айресе 6 октября.



Адвокаты Герреро сообщили, что футболист, выступающий за бразильский «Фламенго», отрицает, что он использовал какие-либо запрещённые вещества.



Теперь Герреро, скорее всего, пропустит стыковые матчи за выход в финальную часть мирового первенства в России с командой Новой Зеландии (11 и 16 ноября).



Герреро дебютировал за национальную команду в 2004 году, провёл за неё 83 матча и забил 32 мяча.

На матч России с Аргентиной продано 60 тыс. билетов, на игру с Испанией — 7200



Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину в пресс-службе Российского футбольного союза, на товарищеский матч между сборными России и Аргентины на данный момент продано 60 тыс. билетов.

Игра с аргентинцами состоится 11 ноября и станет первой на московском стадионе «Лужники» после реконструкции, начало встречи запланировано на 16:00 мск.



На контрольный матч между сборными России и Испании пока продано 7,2 тыс. билетов. Эта игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 14 ноября, начало — в 21:45 мск.

Моуринью: заплатил определённую сумму, и дело с налогами было закрыто



Испанские налоговые органы больше не имеют претензий к главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португальский специалист обвинялся в уклонении от уплаты налогов с доходов от имиджевых прав на сумму в € 3,3 млн. Произошло это с 2010 по 2013 год, когда Моуринью тренировал «Реал».



ESPN FC сообщает, что 3 ноября португалец предстал перед судом. После окончания слушания португалец выплатил неназываемую сумму, и дело было закрыто. Об этом Моуринью рассказал журналистам.



«Мне сказали, что моя налоговая ситуация полностью законна. Но несколько лет назад мне сообщили, что открыто расследование. Для того чтобы решить данную проблему, мне пришлось заплатить определённую сумму. Я не стал спорить, а просто заплатил, подписав бумаги, что со всеми согласен, и дело закрыто. Именно поэтому я здесь», — заключил Моуринью.