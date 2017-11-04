Две самые сумасшедшие команды АПЛ устроят вам шоу. И не только они

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

До перерыва на матчи сборных, после которых игроки традиционно возвращаются полуживыми и с трудом вспоминают, чего от них хочет тренер, в программе АПЛ значатся два суперматча. Один из них пройдёт в Манчестере, и голы в нём гарантирует любая букмекерская контора. «Сити» комфортно чувствует себя на первой строчке, а вот к «Арсеналу» традиционно много вопросов. Попасть даже на заветное четвёртое место в этом сезоне бойцам Венгера будет трудно.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

«Моуринью слишком много следит за «Челси», пусть думает о своей команде», — сказал Конте в конце октября. Сейчас изучить лондонцев вдоль и поперёк – прямая обязанность Жозе. Он показал, как подрезать крылья летящему в потоке эйфории «Тоттенхэму», наверняка найдёт управу и на Азара с компанией. Тем более «Рома» в Лиге чемпионов наглядно показала, как это делается.

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«Барселона» — «Севилья»

Конечно, за этим матчем интереснее было бы наблюдать, играйся он до баталий «Севильи» со «Спартаком». В домашнем матче с красно-белыми андалусийцы показали, что 1:5 в Москве – скорее стечение обстоятельств. Бой «Барселоне» они дадут, только вот Месси и его партнёры явно используют какие-то чит-коды. Пока сине-гранатовые пока скользят к чемпионству, как по льду. По силам ли горячим севильцам растопить этот лёд?

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«Боруссия Д» — «Бавария»

После просмотра матчей ЛЧ вполне можно было прийти к мнению, что «Боруссия» уже не та. Только вот в этом туре дортмундцы имеют шанс заскочить на первое место. Для этого нужно всего лишь разобраться с «Баварией», которая только ищет игру при Хайнкессе. После победы над «Лейпцигом» мюнхенцы приедут побеждать, только вот далеко не факт, что им удастся зацепить даже ничью – несмотря на всего одно набранное в последних трёх турах очко, парни Петера Боша на «Баварию» настроятся по-особенному.

Четвёртое пришествие: какой будет «Бавария» Хайнкеса И это не из области фантастики.

«Локомотив» — ЦСКА

Ну и на десерт отечественный деликатес. Не отошедший от празднований победы над «Зенитом» «Локомотив» неожиданно получил дубинкой от молдавского «Шерифа» и теперь обязан прийти в себя. Если и в матче с ЦСКА Сёмин вновь расправится с одной из лучших команд РФПЛ, уже точно можно будет говорить о претензиях на чемпионство. А ведь это ещё Юрий Палыч даже петушок не надевал.