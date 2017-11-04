Красота дня. Новая девушка Иско — Сара Саламо

Полузащитник мадридского «Реала» Иско был замечен в театре на спектакле в компании популярной актрисы Сары Саламо. Как сообщает испанская пресса, пару уже не в первый раз видят вместе, но впервые футболист появился со своей новой спутницей на публике. Выход в свет стал для общественности сигналом, что у Иско и его избранницы серьёзные отношения. Футболистам тяжело прятать от журналистов своих новых подруг, поэтому полузащитник «сливочных» не стал секретничать и повёл девушку в театр. Кто же покорил сердце Иско? Встречаем — обворожительная Сара Саламо.

Наша героиня родилась в. Спасти на острове Тенерифе. Это один из Канарских островов, о которых все рассказывают анекдоты в России и так мечтают попасть.

Саре 25 лет, как и самому Иско. Девушка родилась в январе, а значит немного старше своей второй половинки.

Сара ведёт очень активный образ жизни. Она много занимается спортом, снимается, играет в театре и ведёт борьбу за права женщин.

Да, наша героиня — активная феминистка, что никак не мешает ей вести обычную насыщенную жизнь молодой девушки.

Кроме этого, Сара также активно защищает животных и борется за их права. Девушка очень любит братьев наших меньших и хочет добиться гуманного отношения к ним.

Вся социальная активность нисколько не мешает карьере нашей героини. Сейчас она снимается в нескольких испанских сериалах.

Многие эксперты пророчат Саре большое будущие, в том числе и съёмки в Голливуде. Девушка скромно говорит, что готова к любым предложениям, а пока сосредоточена на своей работе.

Кроме съёмках в сериалах, Сара также играет в театре. Как и все актрисы, девушка часто снимается в различных рекламах и появляется в глянцевых журналах.

Сара открыта для своих фанатов и часто отвечает на из сообщения и комментарии на своих страничках в социальных сетях.

Сейчас дела у «Реала» идут не очень хорошо, особенно в Лиге чемпионов. Команда буксует и ей явно нужна встряска. Будем надеяться, что хотя-бы Иско получил свою встряску и будет готов отдавать всего себя на поле.

Отношения Иско и Сары только начинаются, поэтому пожелаем им удачи и большой и крепкой любви.