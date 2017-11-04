«Будет выезд – хоть пожрём нормально». Как убивают «Луч-Энергию»

Сегодня «Луч-Энергия» на своем поле принимал «Химки» (1:1). Игра была задержана на 15 минут. Таким образом игроки пытаются обратить внимание на дикую ситуацию, в которой оказалась команда. Полузащитник Дмитрий Маляка доходчиво объяснил, чем недовольны игроки.

– Почему футболисты «Луча» задержали матч на 15 минут?

– Мы устали от того, что происходит в клубе. Терпели сколько могли. Молчали, но дальше так нельзя. Первую минуту матча хотели стоять на поле неподвижно, чтобы соперник пока не атаковал. Не получилось, потому что тренер «Химок» отказался.

– Каковы задолженности перед игроками?

– 4 месяца. Но это еще далеко не все. У клуба нет денег ни на что. Даже на еду. Мази мы покупаем за свой счет. И так во всем. Мы даже не понимали – будет игра с «Химками» или нет. За день до игры нас не пустили тренироваться на стадион.

– С чем проблемы кроме питания и мазей?

– Ребят выселяют из квартир, потому что клуб перестает их оплачивать. У нас одному парню вещи не отдают, пока деньги за квартиру не придут. Он уже месяц в одном костюме ходит.

– Похоже, на перелеты деньги клуб все-таки находит?

– Летим с двумя пересадками. Иной раз приезжаем за 30 минут до матча. Выходим голодными в прямом смысле этого слова. А бывает, звонят в 2:00 ночи и говорят, что через 30 минут надо выходить. Это очень тяжело. В таких условиях никто не шел бы наверху таблицы.

– Что говорит руководство?

– Раньше еще шли на контакт, приходили, объясняли. Теперь нет и этого.

– Обращались в палату по разрешению споров или профсоюзы Зотова или Грамматикова?

– Сейчас обратимся. Во Владивостоке делается все, чтобы мы не выходили на матчи! Продолжаем играть ради клуба и его болельщиков.

– Если вы выиграете Кубок и попадете в Лигу Европы, то закрывать команду будет совсем позорно.

– Да эти игры в Кубке – фарс! Вы бы знали, как все происходит на самом деле. Я даже не только про нас говорю. В 1/16 финала к нам приехали арбитры, которым не стали оплачивать ни перелеты, ни питание. Вы представляете, какое у них было настроение? Затем в 1/8 финала нам назначают эту же бригаду! Они к нам ехать не хотели, потому что с ними за 1/16 финала не рассчитались. А тут опять за свой счет лететь! В результате оба раз судей не кормили и до сих пор с ними не расплатились ни за первый, ни за второй матчи.

– Представляю, как вас судили.

– Да, уж. Немножко не в нашу пользу, скажем так. Мы чудом прошли «Енисей».

– Игроки с судьями общались?

– Да, говорили: «Зачем вы так? Футболисты тут причем?» Хотя понять арбитров можно. Если эту бригаду опять назначат на 1/4 финала… Уже смешно просто. Еще думали переносить встречу с «Енисеем» на их поле. Они готовы были оплатить перелет и нам, и судьям. Наше руководство вроде был не против, но мы настояли на игре при своих трибунах. Было важно сохранить матч во Владивостоке.

– Перед сезоном команду возглавил на три недели литовский тренер Вальдас Иванаускас. Затем вернули Емельянова. Что это вообще было?

– Иванаускас хотел одних игроков. Руководство это не устроило. На этой почве произошел конфликт, поэтому его и уволили, насколько я знаю.

– Вы общаетесь с футболистами других команд ФНЛ? В них тоже долги?

– Долги, это еще не самое страшное. Может быть где-то они даже есть больше. Вопрос в быте клуба. Я не думаю, что в «Кубани» парни говорят: «Сейчас будет выезд – хоть пожрем нормально». Вы видели нашу древнюю базу? Она просто вгоняет в депрессию, не знаю когда там был ремонт. А перед матчами мы даже не заселяемся, а из дома приезжаем на игры.

– Почему молчали все это время?

– Терпели. Думали ситуация наладится. К тому же у нас в контрактах прописаны штрафы за несогласованные с клубом интервью. Но сейчас уже не можем молчать.

– Боитесь, что клуб закроют и деньги так не выплатят?

– Да. Так у меня было в «Волге». Хотя сколько я всего повидал, такого как в «Луче» не было нигде.

– Жена относится с пониманием?

– Спасибо ей за поддержку. Без нее было бы совсем тяжело. Хотя и жены футболистов не выдерживают, говорят: «Что вы ходите, как бараны? Еще и молчите».

– Какой вас ждет штраф за это интервью?

– Я даже не знаю. Нам такого прописали в контрактах… Я даже не смотрел на цифры. Видимо, потому и прописали. Руководство понимало, к чему все опять идет. Надеюсь, что это интервью дойдет до нового губернатора. Говорят, что он любит футбол. Так нам сказало руководство клуба. Не знаю, насколько это верная информация. Мне вообще кажется, что губернатора не информируют. Очень надеюсь, что он услышат нас. Узнает как все происходит на самом деле. Верим, что он поможет выйти из этой ситуации.