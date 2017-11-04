«Тем ребятам можно давать героев». 25 лет победе ЦСКА на «Камп Ноу»

Ровно 25 лет назад состоялся матч, который до сих пор вспоминают «армейские» болельщики со стажем. ЦСКА, который за год до этого был серьезно ослаблен потерей ключевых игроков (Корнеева, Татарчука, Кузнецова, Брошина, Масалитина), сенсационно выбил из Лиги чемпионов «Барселону». С составом, которым тогда восхищалась вся Европа.



Матч на «Камп Ноу» не транслировали ни по радио, ни по телевидению. В свежем выпуске газет от 5 ноября об этом тоже не было ни слова – матч завершился глубоко за полночь, поэтому в печать не попал даже результат. О громкой, сенсационной победе болельщики узнали из утреннего выпуска «Вестей». Ведущая Светлана Сорокина сначала рассказала о самых главных новостях в сфере политики и культуры, а потом перешла к новостям спорта.



Мой дедушка тогда по привычке включил телевизор в 9 утра — в глубине души он надеялся, что хоть тут расскажут о том, как вчера сыграл его любимый клуб. Когда услышал счет – не поверил. Неужели это правда возможно?



О той победе он вспоминает до сих пор.

«Меня называли сумасшедшим, когда взялся за это дело»

В 1991-м году ЦСКА стал чемпионом и получил на вечное хранение кубок чемпионата СССР. Состав той «золотой» команды был одним из самых сильных в стране, но перед новым сезоном клуб расстался с ведущими игроками: Дмитрием Кузнецовым, Игорем Корнеевым, Дмитрием Галяминым, Валерием Брошиным, Владимиром Татарчуком, Валерием Масалитиным, Сергеем Дмитриевым и Виктором Янушевским. Перемены были и в тренерском штабе — главный тренер Павел Садырин ушел в сборную России, а его место в ЦСКА занял Геннадий Костылев.

ЦСКА-1991. Последнее золото СССР. Как это было Ровно 25 лет назад ЦСКА под руководством Павла Садырина взял последнее союзное золото. Игроки той команды вспоминают, как это было.

«Меня называли сумасшедшим, когда узнавали, что я взялся за это дело, — рассказывает Костылев. — В том году уехало десять игроков основного состава! Вы только представьте такую ситуацию в современном футболе. Если десять человек стартового состава убрать, как они будут играть? Но я взялся. Просто потому, что знал восемь молодых ребят, которым по 20-21 год тогда было. Вся основа уехала, а мы остались никому не нужны. Тем ребятам нужно давать героев!».



ЦСКА попал в первый розыгрыш Лиги чемпионов: до 1992-го года престижный турнир назывался Кубком европейских чемпионов. С названием изменилась и система – команды из 1/8 финала теперь выходили не в 1/4, а в групповой раунд. Но туда попадали лишь восемь лучших клубов, которые посредством жеребьевки распределялись на две группы. Те, что занимали первую строчку по итогам всех матчей, встречались в финале, остальные, соответственно, вылетали из еврокубков. ЦСКА, как победитель национального чемпионата, сразу попал в 1/16, где обыграл исландский «Викингур» с общим счетом 5:2.

ЦСКА – «Барселона» — 1:1 (1:0)



Голы: Гришин, 17 — 1:0. Бегиристайн, 60 — 1:1.



ЦСКА: Харин (к), Гущин, Колотовкин, Быстров, Фокин, Иванов, Минько, Гришин, Машкарин (Бушманов, 68), Карсаков (Файзулин, 63), Сергеев.



«Барселона»: Субисаррета, Феррер, Куман, Гвардьола (Амор, 46), Надаль, Бакеро, Гойкоэчеа, Лаудруп, Эусебио, Бегиристайн (Хуан Карлос, 82), Стоичков.



Наказания: Гришин, 17. Бегиристайн, 60. Сергеев, 88 (предупреждения).



Судья: Ретлисбергер (Швейцария).



21 октября. Москва. Лужники. 40 000 зрителей.

«Президент этого исландского клуба официально мне заявил: «Вы для нас легкая добыча, мы вас обыграем». Я чуть не обалдел. «Да мы вас детьми и пьяными обыграем! – кинул я ему в ответ. — А если и таким составом проиграем – брошу играть и буду искать другую работу». Когда пять получил, он пришел и извинился» — поделился Костылев.



Потом была жеребьевка 1/8 – команда с замиранием ждала результатов.



«Как сейчас помню, сидим на базе, смотрим жеребьёвку 1/8, — рассказывает Александр Гришин. — Выпадает «Барселона». Минута молчания. Все понимают – лучшая команда Европы, Гвардиола, Стоичков, Куман, Лаудруп, Субисаррета, Надаль… Заходит президент клуба Виктор Мурашко и с порога объявляет: «Проходим «Барселону» — 25 тысяч долларов премиальных». Каждому! А у нас зарплата – 100 долларов. Кто поумнее, давай сразу прикидывать: так, покупаю две трёхкомнатные квартиры в Крылатском, суперрайоне по тем временам. Ещё и останется!»

«После матча в «Лужниках» ноги перестали дрожать»

Первый матч игрался в Москве, в «Лужниках». Сыграли вничью 1:1 – единственный мяч «Барселоне» забил Гришин. Он отобрал мяч у Гвардиолы, вбежал в штрафную соперника и точно пробил в дальний угол ворот Андони Субисарреты.

«У нас были супернастрой и супермотивация, — вспоминает защитник ЦСКА Денис Машкарин в книге «Шкала Новикова», которая скоро выйдет в печать. — Мы хотели не только посмотреть «Барсу» и её звезд в деле, проверить наяву, но и себя показать Европе. Большая заслуга наших тренеров, что сумели задать нужный психологический фон перед играми. И мы не перегорели. Простыми человеческими словами нам было сказано, что они, хоть и звезды, но тоже люди, с ручками и ножками. А человеку, иной раз, свойственно ошибаться. И в этот момент должны появиться мы с косами, вилами, серпами, молотами и прочим «шансовым» инструментом.

В «Лужниках», при большом количестве армейских болельщиков, при яростной их поддержке, мы поняли – не отдадим. Не сразу, конечно. Намного позже, уже после второго матча. Но что удивительно, мы играли без лишней суеты. Очень помог быстрый и шикарный гол Саши Гришина. Победу не удержали, но укрепили веру в себя».

«Мы когда на поле стадиона имени Ленина вышли, увидели зрителей, разместившихся еще на тех, деревянных скамейках, увидели Субисаретту, Кумана, Лаудрупа, Стоичкова, Бегеристайна, можно всех назвать, как в параллельный мир окунулись, только все же в нашей действительности, — это уже слова полузащитник Дмитрия Карсакова из той же книги «Шкала Новикова». А когда в московское небо полетел фанатский салют после ювелирного гола Саши Гришина, мы зауважали себя здесь и сейчас. Перед ответным матчем в Барселоне, был вызов в молодежную сборную. Там Дима Радченко успокаивал, видя наше волнение: «Да обыграете вы их, все будет хорошо! Точно говорю, не бойтесь!» И улыбался от души. Я ему потом напоминал при случае о его способностях предсказателя».

«Когда сыграли с «Барсой» в «Лужниках» 1:1, появилась уверенность. Ноги перестали дрожать. Ребята уже по-другому начали смотреть на испанских футболистов, — делится Костылев. – До Барселоны потом добрались без приключений. За день до матча решили провести тренировку на «Камп Ноу», но короткую – всего 30 минут. Одним из упражнений был «челночный бег». Наши футболисты так быстро набирали скорость, а потом останавливались, что помяли поле! Вышел охранник и схватился за голову! Я ему и говорю: «Неси грабли и песок. Будем исправлять». Мы вдвоем с этим сторожем начали утрамбовывать газон. На следующий день, перед игрой, я специально пошёл посмотреть не осталось ли от нас неровностей? Но там всё было идеально».

«Чемпион совершил самоубийство»

4 ноября в испанской газете «Sport» вышла статья c громким заголовком – «ЦСКА хочет устроить “революцию”». Под фотографией подпись: «Делегация ЦСКА, прибывшая вчера в Барселону, не бросает полотенце». Такая аллегория взялась из бокса — там брошенное на ринг полотенце говорит о немедленном прекращении боя. Сам текст был не менее прозаичным: «Игроки прилетели в Испанию так, будто война была не с ними. Они удивленно смотрели на фотографов и телевизионщиков, которые их сразу же окружили в аэропорту».



Упомянули и про обещанные «армейцам» 25 тысяч долларов. Статья с фотографией Виктора Мурашко называлась так: «У русских есть необычная премия». Испанские журналисты также подсчитывали, сколько заработает «Барселона» за выход в групповой этап и победу в финале – цифры измерялись в миллионах песет.

На утро все изменилось. Заголовки испанских газет пестрили: «Чемпион совершил самоубийство, играя в русскую рулетку», «Барса прожила очень грустную евро-ночь», «ЦСКА затопил лодку «Барселоны» в Европу». Для Каталонии это был траур.

ЦСКА уже в середине первого тайма проигрывал 0:2. Лучиком надежды стал гол, забитый перед самым перерывом Евгением Бушмановым с передачи юного таланта Ильшата Файзулина.



«Меня заменили еще в первом тайме, — честно рассказывает Гришин. — Многие, наверное, ждут истории про травму. На самом деле я просто обосрался! Вышел на 100-тысячный «Камп Ноу» и поплыл. Играл плохо».

Гришин: в «Рубине» Бердыев перед матчами забивал барана! Как Гришина «вела» «Барселона», звал Романцев, обманывал родной ЦСКА и убивали бандиты – в пламенном интервью, которое нельзя пропустить.

«Перед ответной игрой мы не думали о дальнейшем проходе в турнире, — вспоминает Машкарин. — Было большое желание сыграть на равных с европейским грандом. В раздевалке на «Камп Ноу» при счете 2:1 в пользу «Барселоны» после первого тайма, Геннадий Иванович Костылев деловито провозглашает, что все идет по плану. По какому плану, позвольте спросить!? По нашему плану! Ах, по нашему… Ребята, в первые минуты второго тайма не раскрываемся, никуда не бежим, пытаемся сдержать натиск соперника. Держим, держим, держим, а с семидесятой минуты пробуем уколоть. Такая ничья нас устраивает. И всё. Вот и весь план, которого не было».

«Я такого в жизни не видел, — снова слова Карсакова. — Огромный стадион, миллион зрителей. Травинка к травинке на поле. От ворот до ворот незнамо, сколько километров. Сине-гранатовые ярусы вместе с песнопениями каталонских болельщиков устремляются в небо. Атмосфера просто потрясающая. Я сижу на скамейке запасных и смотрю на табло, где гигантские цифры говорят об оставлении всех надежд для всякого, выходящего на поле этого стадиона. Но в перерыве Костылев уже призывает нас дожать соперника! Дожать «Барселону», ну, не обнаглели «салаги» (улыбается). Мы как-то раз пересматривали с ребятами тот матч. Бытует мнение, что те наши скорости нельзя сравнивать с нынешними скоростями футболистов. Но я просто уверен, судя по тому матчу с высоты футбольного опыта и прошедших лет, что ни по физической готовности, ни по мысли, наша команда нисколько не уступает командам 2010-х годов».

Во втором тайме команда преобразилась: «армейцы» носились на бешеных скоростях – сами были в шоке, что так могут. На 57-й минуте Дмитрий Карсаков удачно подал угловой, а Денис Машкарин подставил голову и отправил мяч в ворота. При счете 2:2 ЦСКА уже проходил в следующий этап, но «армейцы» на этом не остановились. На 61-й минуте армейцы организовали контратаку: Ильшат Файзулин прострелил справа, как раз на мчавшегося вперед Карсакова. Передача была немного не в ногу, но тот сориентировался и поразил ворота пяткой. Пяткой! На «Камп Ноу»! Местные болельщики были в шоке. «Камп Ноу» замолчал.



Мальчишки, еще недавно игравшие в дубле, за один вечер стали героями.



«Олег Сергеев по Куману играл, — снова вспоминает Машкарин. — Старался маячить перед ним, чтобы точный пас вперед тому нелегко было сделать. Отчасти, это тоже сработало на результат. Я играл по Надалю. Здоровенный мужик, в два раза шире, на голову выше. Те редкие наши подачи в штрафную он «ловил» мертвой хваткой. Из-под его опеки практически невозможно было освободиться. Но мы это сделали. Если нельзя освободиться от его опеки, надо освободиться от самого Надаля. Ильшат Файзуллин, проходя по краю и пытаясь избежать подката каталонца, наступил ему на ногу. Игроку «Барселоны» пришлось на время покинуть поле. Этим временем мы и воспользовались. Дима Карсаков подает угловой, и четко появляется мысль, сейчас или никогда. Это шанс. Против меня по эпизоду играл Бакеро, игрок атакующий, а игроки такого склада, как правило, не сильны в обороне. И я забил. И Дима Карсаков забил».

«Барселона» — ЦСКА — 2:3 (2:1)



Голы: Надаль, 12 — 1:0. Бегиристайн, 31 — 2:0. Бушманов, 44 — 2:1. Машкарин, 57 — 2:2. Карсаков, 61 — 2:3.



ЦСКА: Харин (к), Гущин, Колотовкин, Малюков, Фокин, Колесников (Иванов, 77), Бушманов, Гришин (Карсаков, 40), Машкарин, Файзулин, Сергеев.



«Барселона»: Субисаррета, Феррер, Куман, Гвардьола (Эусебио, 46), Надаль (Салинас, 66), Бакеро, Гойкоэчеа, Лаудруп, Амор, Бегиристайн, Стоичков.



Наказание: Фокин, 26 (предупреждение).



Судья: Хайнеманн (Германия).



4 ноября. Барселона. «Камп Ноу ». 70 000 зрителей.

«Кройф сказал: вы – мужчины!»

Никто не мог поверить в то, что это произошло – эти молодые, с маленьким опытом футболисты из самой бедной команды в Лиге чемпионов обыграли тех, кто еще в прошлом сезоне поднимал над головой трофей европейского турнира. После финального свистка стадион плакал.



Но главный тренер «Барселоны» пришел в раздевалку соперника. Игроки ЦСКА были поражены — после такого-то матча!



«Он пожал руки 19-летним пацанам после того, как его команда проиграла и потеряла сумасшедшие деньги! – вспоминает Гришин. – Сказал тогда: «Вы – мужчины». Мы были в шоке…»



А вот болельщики «Реал Мадрида», по словам Геннадия Костылева, прибежали к их автобусу после игры и поздравляли «армейцев» так, будто они всю жизнь поддерживают ЦСКА. А какие-то испанцы даже оплатили ЦСКА сбор в качестве подарка.



В «Шереметьево» команду встречали как национальных героев. «Когда прилетели в Москву, обалдели, — вспоминает Гришин. – Столько народу пришло нас поздравить, будто Лигу чемпионов выиграли! Только в этот момент пришло осознание того, что мы сделали для наших болельщиков и страны».

