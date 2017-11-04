Тренер «Боруссии» – псих. И страдает из-за этого

На столе Петера Боша – полноценный комплект революционера: вырезки о Йохане Круиффе, собранные в отдельную книгу (там же его мысли о тренировках «Аякса», на которые Бош приезжал на велосипеде), автобиография Хосепа Гвардиолы. И блокнот, где размечены мысли по каждому матчу. «Я оцениваю игроков, ставлю им отметки от 1 до 10, и никто в моей карьере не заслужил десятку», – говорит строгий Бош. Имидж мрачного революционера он развеивает только в милом интервью для YouTube-канала, где вопросы тренеру задаёт его племянница. Там он может поделиться любовью к путешествиям и ванильному мороженому, в телеэфире улыбка уходит, а густые брови двигаются к глазам. Так Бош кажется ещё более хмурым, хотя на самом деле просто приглядывается на поле.

Имидж, сделанный Бошем, объясняет его нынешнее поведение. «Боруссия» стала первой командой в истории Бундеслиги, не пропускавшей пять матчей подряд на старте сезона, и Бош всё равно критиковал игроков – правда, не за работу защиты, а за качество перехода в атаку. Теперь Дортмунд пропускает за три матча Бундеслиги 9 от «Лейпцига», «Айнтрахта» и «Ганновера», а Бош, сохраняя хмурый взгляд, отбивается от нападок в слабости командной системы: «Я прошёл через всё это дома. Тогда было много вопросов о системе, когда не было результата, а мы пропускали много мячей».

Новая «Боруссия»: пять матчей подряд на ноль, но тренер недоволен «Боруссия» Петера Боша вышла на первое место в чемпионате Германии. Но тренер всё равно не впечатлён.

Вопросы остаются. Бош – тактический псих, фанат жёсткой схемы 4-3-3, где три полузащитника расположены компактно друг к другу, линия защиты поднята очень высоко, и где работает ставшая легендарной фраза о двухсекундном прессинге. Сразу после потери включаются 2-3 игрока, резко отбирающие мяч и начинающие новую атаку. В идеале.

Первым тактику Боша взломал Маурисио Почеттино, чей «Тоттенхэм» обладает замечательной чертой – находить ключи к игре сложных соперников, которые потом будут подхвачены командами попроще. План «Тоттенхэма» строился так: Дортмунд Боша использует принципы гегенпрессинга, высоко поднимает крайних защитников и линию обороны в целом – тогда можно ловить соперника на длинных передачах во фланговую зону, выманивать на прессинг и резко рвать свободное пространство. Ядерная связка Кейна, способного продавить и зацепиться за мяч, и Хён Мин Сона, классно понимающего зоны, сыграла – так «Тоттенхэм» забил два мяча. А потом ловил на контратаках, вскрывая уже все возможные зоны «Боруссии».

Плюс «Тоттенхэм» грамотно выстроил работу без мяча. Почеттино выстроил персонально ориентированный прессинг – то есть прессинг, где игроки не были привязаны к конкретным соперникам, но накрывали их, как только дортмундцы получали мяч в их зоне действий. Один игрок, чаще всего Мусса Дембеле, атаковал футболиста с мячом, остальные готовились накрыть соперника в момент приёма. Прессинг работал.

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Теперь стратегию Почеттино в Бундеслиге используют более-менее все. Выстроенный прессинг, связка мощного и подвижного игрока в атаке, склонность к длинным передачам – этого достаточно, чтобы ввести нынешнюю «Боруссию» в панику. «Айнтрахт» Нико Ковача со своим вертикальным стилем отыгрался с 0:2, но самые большие проблемы создал «Ганновер», чей тренер Андре Брайтенрайтер упорно ставит на физику. Летом он увёз команду на сборы к Северному морю, где накачивал игроков бешеными нагрузками, но теперь «Ганновер» стабильно в лидерах Бундеслиги по пробегу. Для такой команды стратегия особенно комфортна – «96-е» весь матч мучили «Боруссию» лонг-боллами, под которые резко забегали юркий Клаус, юркий Бебу и высокий Жонатас. Плюс атаку мог поддержать один из крайних защитников.

Так атакует «Ганновер»

Ещё пример: Бебу цепляется за длинную передачу Остжолека, которую убежал блокировать Бартра, и позиция крайнего защитника становится уязвимой.

После матча и Бош, и Брайтенрайтер признали главные проблемы «Боруссии». Голландец жаловался на работу под прессингом: «Ганновер» играл агрессивно, постоянно встречал один в один, и мы не смогли сыграть в наш футбол». Брайтенрайтер же отметил, что длинные передачи и свободное пространство для быстрых игроков атаки планировались заранее – и здесь мы приходим к серии проблем Дортмунда.

Первая, отмеченная Бошем: «Боруссии» очень некомфортно под прессингом. Давление заставляет игроков Дортмунда переходить в атаку через лонг-боллы, так нелюбимые тренером, и с Обамеянгом впереди это тупиковая стратегия: он хорош, когда дело касается отрывов на скорости, но слаб в игре спиной к воротам. Не хватает и грамотного движения, позволяющего выбраться из-под давления. Разовые вспышки, включения Нури Шахина из глубины под приём мяча, не работают в полной мере, потому что остаются именно что разовыми.

Даже «Гамбург» навязал Дортмунду трудности

Вторая, из слов Брайтенрайтера – философская. Если вы смотрите Бундеслигу чуть чаще, чем в дни вроде сегодняшнего, то знаете: четвёртым в таблице чемпионата Германии идёт вертикальный «Ганновер», на пятое место забрался вертикальный «Айнтрахт», а в серединке болтается вертикальный «Аугсбург», на старте сезона игравший на уровне претендента на еврокубки. Все трое не только спровоцировали Дортмунд на постоянные провалы высокой линии защиты, но и устроили поминки гегенпрессинга. Если раньше стиль Юргена Клоппа вызывал панику, то теперь к нему нашли противоядие – одна длинная передача отрезает нескольких прессингующих, вытягивает центральных защитников выше, а за их спинами организует свободное пространство. Иногда «Боруссия» и сама облегчает сопернику жизнь – при выходе из-под давления она допускает обрезы и своим прессингом старается это исправить, но открывает свободные зоны. Гегенпрессинг банально стал уязвимым, но это именно то, во что пытается сейчас играть Петер Бош.

Уже после назначения тренером «Боруссии» Бош сравнил себя с тем, чья автобиография стала его настольной книгой: «Мне было непросто оценить, будут ли мои методы работать в Бундеслиге. Думаю, Пеп Гвардиола столкнулся с той же проблемой в ранней «Баварии». У него был свой стиль «Барселоны», но будет ли он работать в Бундеслиге – он не знал». Разница в том, что Пеп адаптировался, нашёл новые фишки и стал иначе смотреть на игроков – нашёл подход к физически сильным, научился правильно их использовать (поэтому в «Баварии» Гвардиолы так прогрессировал Видаль, поэтому можно уверенно утверждать, что в той же «Баварии» или «Сити» у Гвардиолы заиграл бы Ибрагимович). А Петер Бош, как типичный голландец, упрямо стоит на своём – на 4-3-3, гегенпрессинге и высокой защитной линии.

Выбор тренера прост – косметически изменить стиль (полностью ломать его не нужно: при атаке на чужой половине поля многие вещи функционируют правильно) или проиграть чемпионскую гонку ещё до конца первого круга. Иначе для вертикальных команд «Боруссия» станет сладкой булочкой. Возможно, даже сегодня «Бавария» сыграет против Боша, как «Ганновер», и это будет лучшим планом на матч.

Чтобы не быть таким уязвимым, Петер Бош должен немного измениться. Вопрос, готов ли он меняться сам.