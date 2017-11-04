Декларация Джефферсона. Как случайности сделали Фарфана игроком месяца

Удивительно, насколько всё же случайности, выстраивающиеся в ряды, влияют на футбольную жизнь, никогда не перестану этому удивляться. Давайте покажу, как это работает на примере лучшего игрока Премьер-Лиги последнего месяца, Джефферсона Фарфана.



Я был среди тех, кто отнёсся к приезду перуанца в «Локомотив» крайне скептично. Давно прошедший полдень своей карьеры футболист, опиравшийся на крутую физику и растерявший её из-за большого количества травм, перешёл из чемпионата, где обычно спокойно заканчивают с футбол под стабильно приятную зарплату – как можно было отнестись к этому трансферу иначе? В классе Фарфана сомнений не было никаких – этому парню респектовал когда-то сам Рауль (а уж это кое-что значит). Стойкий скептицизм вызывали нынешние условия, в которых находится Фокита.

И здесь произошла цепь случайностей.

Первая. Сборная Перу последний раз отбиралась на чемпионат мира в 1982 году – с тех пор все привыкли, что эта команда в южноамериканском отборе обычно исполняет роль массовки. Больших надежд на нынешний отбор тоже не было – лучший в истории сборной бомбардир Паоло Герреро постарел, а в топ-5 европейских чемпионатов впервые оказалось так мало перуанцев. Тем не менее, отбор от Южной Америки оказался настолько сумасшедшим, что до последнего тура путёвки можно было разыгрывать в лотерее – настолько много было желающих попасть в Россию. Перу в этой лотерее достались стыковые матчи с Новой Зеландией – пройти эту преграду команде уже без Герреро по силам.

И чем реальнее становились шансы Перу на попадание на чемпионат мира, тем больше прибавлял Фарфан. Более того, он обрёл последнюю мотивацию на завершение карьеры – один из лучших игроков в истории местного футбола родился уже после того, как Перу последний раз видели на чемпионатах мира. Ни в одном интервью относительно сборной Фокита не скрывал, что стал жутко мотивированным, и это отразилось на игре. Не будь перуанская мечта столь реальной, мы бы видели на российских полях мастера-ветерана, который на практике хорош гораздо реже, чем в теории.

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Случайность вторая. Вы можете ухмыляться сколько угодно, но для спортсменов в целом и футболистов в частности очень важно то, как у них строится личная жизнь. Особенно если речь идёт о таких впечатлительных и эмоциональных людях, как латиноамериканцы. Чем спокойнее у них всё в отношениях, тем лучше они играют в футбол – примеров этому видел достаточно даже чемпионат России. У Фарфана с личной жизнью всё слишком часто было довольно сложно, и поэтому далеко не я первым заметил: как только всё становится спокойнее, он начинает играть лучше. Так было и в ПСВ, и в «Шальке», так теперь происходит и в «Локомотиве». Недавно перуанские журналисты сообщили, что Фокита восстановил отношения со своей бывшей подругой, певицей Яхаирой Пласенсией – в это же время он стал разрывать соперников по чемпионату России. Совпадением назвать это сложно.

Наконец, третья случайность связана уже с самим футболом «Локомотива». Дело в том, что перуанец начинал карьеру между позициями правого инсайда и чистого нападающего, и чаще тренеры делали выбор в пользу чистого нападающего Фарфана. У него был полный порядок с техникой и концентрацией в штрафной – это давало достаточный объём забитых мячей. Оказавшись в топ-чемпионате, где с выбором забивал получше, Джефферсона чаще стали отодвигать на край атаки. Там он тоже себя отлично чувствовал – в лучшие годы карьеры, стало понятно, что у него просто потрясающий рывок и умение сохранить мяч на скорости, что важно для игрока этой позиции. Самый известный гол перуанца – в матче с «Байером» в Бундеслиге – получился именно таким: он выцарапал мяч и 70 метров летел со сверхзвуковой скоростью к чужим воротам, а затем пробил мимо вратаря. Таким был Фокита в свои лучшие годы.



Когда годы и травмы сделали его менее скоростным на длинной дистанции, Фарфан стал приносить пользу реже, а затем и вовсе отправился в восточный денежный отпуск. В «Локомотиве» Юрий Сёмин, замечая проявившуюся вновь (дух близкого чемпионата мира, смотри пункт первый) работоспособность Джефферсона, пробовал его даже на позиции латераля – но было понятно, что это немного не его место.

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И в этот момент у «Локомотива» надолго выбыл из строя Ари. Равноценной замены ему у «Локо» не было, Эдер пока не выглядит нападающим необходимого уровня, и случай заставил попробовать чистым форвардом Фарфана. Навыки у него никуда не делись – техника и концентрация те же, умение цепляться за сложные мячи и уходить в глубину поля тоже на месте. Более того, если с затяжными рывками и большой беговой работой Фокита, может быть, уже и не справляется, то с рывками на короткую дистанцию, которые необходимы для чистого нападающего, всё по-прежнему в полном порядке. Так травма основного нападающего позволила Фарфану раскрыться в лучшей для себя нынешнего позиции на поле.



Каждое из этих совпадений по отдельности может показаться надуманным, но в сумме они дают то, что сложно объяснить логически. Футбол и прекрасен тем, что в отличие от более результативных видов спорта, во многом зависит от случайностей – и на уровне команд, и на уровне самих игроков. Джефферсону Фарфану под конец хорошей карьеры удалось поймать букет из целой охапки положительных случайностей. Идущий на первом месте «Локомотив» может быть этому только рад.