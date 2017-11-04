Недостаток войны. Что не так с «Локо» в матчах со слабыми соперниками

Тут Игорь Лебедев, один из членов исполкома РФС, назвал «необъяснимой болезнью» неумение «Локомотива» играть с уступающими в силе соперниками. С похожими высказываниями с начала сезона выступили многие. Действительно, со стороны кажется странным, что команда, лидирующая в таблице и последовательно обыгравшая всех традиционных фаворитов, вдруг проигрывает «Тосно», «Уфе», «Амкару», «Крыльям Советов» или «Шерифу».

Но я не вижу ничего необъяснимого. Более того: якобы феномен «Локомотива» этого сезона в целом очень хорошо объясняет наш футбол и его игровые проблемы.

«Локо» против «Шерифа»: минус три очка, Гилерме и Эдер. Но Сёмин спокоен «Локо» теперь рискует не выйти из группы Лиги Европы и перед дерби с ЦСКА лишается основного вратаря.

Вот почему. Для того, чтобы забирать большие матчи, сильной команде нужны в первую очередь ментальные навыки. Нужно быть сильнее духом, агрессивнее и сконцентрированнее на успехе. У «Локо» это есть — здесь аплодисменты должны прозвучать для Юрия Семина, который поддерживает здоровую атмосферу в команде и умеет мотивировать ее. В то же время, чтобы побеждать команды уровнем ниже, необходим чистый класс. Такие матчи по человеческой природе не могут сильно возбуждать (это легко объяснимо на болельщицком уровне — игра с «Зенитом» и игра с «Тосно» не соберёт одинаковое количество зрителей), а потому игрокам нужно иногда и через силу показать, что они выше классом, как команда.

И вот здесь как раз проблемы, характерные для всех наших команд. Почти всегда получается так, что лучшие матчи самые сильные российские клубы проводят не против тех, кто ниже, а против топов — там, где нужно проявить героизм. Случайно ли то, что «Спартак» круче играет с одним из самых успешных клубов евроарены последних лет, чем с уныленьким «Марибором»? Да не случайность, конечно. Все прошлогоднее чемпионство «Спартака» было доказательством тому, что героизм нам ближе, чем класс — и с точки зрения самих красно-белых, и с точки зрения их соперников.

У любимого мною финансиста и философа-скептика Нассима Талеба есть такой афоризм: «Во время войны мужчины уничтожают друг друга, а в мирное время — себя». Весьма точный по своей жизненной сути, он применим в полной мере и к российскому футболу. Наши футболисты и команды, к сожалению, не все матчи воспринимают, как войну, что должно быть хотя бы по определению игры. Они предпочитают на какие-то встречи выйти мирно, чем в итоге губят самих себя. (Тренер Андрей Гордеев в интервью «Чемпионату» прошлым летом пошел дальше и развил эту мысль, назвав определенный вид таких мирных матчей рестлингом. «Если рестлера пустить против того, кто будет боксировать по-настоящему, что произойдет?» — логика Гордеева проста и понятна. Без намеков на «Локомотив» — я просто показываю, что мысль весьма стройная, если ее можно логично продолжить.)

Этот недостаток войны преследует наши команды исторически и даже в лучшие времена — мы героически выгрызаем победу над Англией, а затем безобразно загибаемся в Израиле, позволяя фамилии Константина Зырянова стать глаголом-синонимом провала. Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов говорит, что премиальные у команды разделены на две категории — там, где топ-соперники, и все остальные. Стоит ли удивляться тому, что половину из своих шести побед «Арсенал» одерживает над «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА, но проигрывает дома «Тосно» и «Амкару»? Ну, каждый решает для себя.

«Локомотив» начнет второй круг игрой с ЦСКА, но больше волноваться стоит за встречи с двумя следующими соперниками, «Анжи» и «СКА-Хабаровском». Найти героизм на ЦСКА «Локомотив» точно сумеет, а вот с чистым классом на тех, кто слабее — уже сомнительнее. Российский футбол станет глобально здоровым в тот день, когда войной будет считаться каждый матч.