От «Селтика» до «Стяуа». Крупнейшие беспроигрышные серии в Европе

Две самые сумасшедшие команды АПЛ устроят вам шоу. И не только они Занимайте свои места, вас ждёт ещё и немецкий «дер классикер».

«Сконто» Латвия, 58 матчей

В 1990-е в Латвии не было команды равной по силе «Сконто». Клуб из Риги становился чемпионом страны 14 раз подряд и бил всевозможные рекорды. Неудивительно, что и самая крупная беспроигрышная серия принадлежит ему. «Сконто» под руководством Александра Старкова не знал поражений на протяжении 58 матчей в период с 1993-го по 1996-й годы. Пока, наконец, не допустил осечку во встрече с «Даугавой». Из «Сконто» золотых времён этого клуба вышли игроки, составившие костяк пробившейся на Евро-2004 сборной Латвии.

«Олимпиакос» Греция, 58 матчей

Самый титулованный греческий клуб (44 чемпионских титула) сотворил такую же по длительности беспроигрышную серию, как «Сконто» в Латвии, ещё в 1970-х. Точнее, «Олимпиакос» не был бит на внутренний арене в период с 1972-го по 1974-й годы. Команда из Пирея значительно превосходила конкурентов благодаря крупным вложения бизнесмена Никоса Гуландриса. «Олимпиакос» трижды подряд завоёвывал золотые медали, однажды забил более ста голов за чемпионат. Интересно, что серия началась после поражения от ПАОКа и закончилась тоже поражением от ПАОКа.

«Милан» Италия, 58 матчей

18-кратный чемпион Италии был невероятно силён на стыке 1990-х, когда дважды выиграл Лигу чемпионов, а затем трижды подряд завоёвывал золото Серии А. Именно тогда «Милан» выдал и потрясающую для такого сильного турнира, как чемпионат Италии, беспроигрышную серию. Она составила всё те же 58 матчей. В сезоне-1991/92 подопечные Фабио Капелло одержали в 34 турах 22 победы и 12 раз сыграли вничью. Забили 74 гола, из них 25 мячей было на счету лучшего бомбардира Марко ван Бастена. Никто в Италии не понимал, как одолеть этот сумасшедший «Милан»!

Ад перфекциониста. Почему 200 млн не помогают «Милану» Винченцо Монтелла старается сделать всё идеально.

«Ширак» / «Пюник» Армения, 59 матчей

В чемпионате Армении сложилась и вовсе уникальная ситуация: сразу два клуба либо побеждали, либо в худшем случае играли вничью на протяжении 59 матчей. В середине 1990-х доминировал «Ширак» из Гюмри. Тренер Андраник Адамян создал команду, которая не терпела неудач с 1993-го по 1995-й годы. «Ширак» выиграл чемпионский титул. А вот самый титулованный клуб Армении «Пюник» никому не уступал в период с 2002-го по 2004-й годы. Причём за это время с ереванцами успели поработать три тренера. Тогда «Пюник» финишировал первым несколько сезонов кряду.

«Юнион» Бельгия, 60 матчей

Сейчас мы даже не знаем такого названия, а когда-то «Юнион» являлся ориентиром для других бельгийских клубов. В период с 1933-й по 1935-й годы команда из Брюсселя была непобедима в чемпионате страны на протяжении 60 матчей. Трижды подряд завоёвывала чемпионство, да и вообще по количеству титулов её опережают только «Брюгге» и «Андерлехт». Кстати, в честь той серии «Юниона», который сейчас выступает во второй по силе лиге страны, сделан специальный приз. Он вручается тому, кто дольше всего не уступает в Бельгии.

«Левадия» Эстония, 61 матч

Во второй половине 2000-х эстонским топ-клубом была «Левадия». Команда из Таллина на протяжении четырёх сезонов выигрывала местную лигу, а её беспроигрышная серия в сезонах-2008-2009 составила 61 матч. В конце концов, превосходившая всех на голову команда Игоря Принса уже в ранге обладателя золотых медалей проиграла «Трансу» из Нарвы. Это было, наверное, единственным огорчением в том году для мощной «Левадии», которая забила в чемпионате Эстонии 121 гол и оторвалась на ближайшего преследователя на 21 очко.

«Селтик» Шотландия, 63 матча

Если раньше чемпионат Шотландии называли турниром двух команд – «Селтика» и «Глазго Рейнджерс», то в последние годы у «кельтов» просто нет конкурентов. Сегодня «Селтик» под руководством бывшего главного тренера «Ливерпуля» Брендана Роджерса установил новый рекорд местной лиги – 63 матча без поражений! Интересно, что команда из Глазго превзошла собственное достижение: в период с ноября 1915 года по апрель 1917-го она не уступала в 62 играх кряду. Между тем, в нынешней Лиге чемпионов «Селтик» в группе с «ПСЖ», «Баварией» и «Андерлехтом» проиграл уже трижды.

«Шериф» Молдавия, 63 матча

В молдавском футболе есть свой «Селтик» – это «Шериф» из Тирасполя, с которым сейчас на групповом этапе Лиги Европы соперничает «Локомотив». Интересно, что «Шериф» установил своё достижение под руководством бывшего наставника «железнодорожников» Леонида Кучука: с 2006-го по 2008-й год его команда только побеждала или играла вничью на протяжении 63 матчей. Для «Шерифа» золотые медали стали привычным делом. Притормозить его удалось «Зимбру». Это осечка осталась единственной в сезоне для команды Кучука, а на следующий год поражений было уже два.

«Линкольн» Гибралтар, 88 матчей

О футболе в Гибралтаре многие узнали только в последнее время, когда его сборная получила право дебютировать на международной арене. Однако гибралтарский «Линкольн» уже давно превратился в местный топ-клуб. Более того, этой команде удалось повторить достижение «Сконто», выиграв 14 раз подряд золотые медали. Беспроигрышная серия «Линкольна» длилась с 2009-го по 2014-й годы и составила 88 матчей. Единственное поражение в сезоне-2014/15 случилось в игре с «Линксом». Всё решил один-единственный мяч, так как «Линкольн» неожиданно не сумел забить.

«Стяуа» Румыния, 104 матча

Легендарному клубу из Бухареста принадлежит рекорд, который вряд ли будет побит в ближайшем будущем. 26-кратный чемпион Румынии сверкал в 1980-х не только на внутренней арене, но и на международной, став обладателем Кубка чемпионов. С 1986-го по 1989-й годы лидер румынского футбола под руководством Эмерика Енеи и Ангела Йорданеску не знал поражений в местной лиге на протяжении 104 матчей. Сезон за сезоном в течение пяти лет «армейцы» брали первое место. Нынешнему «Стяуа» остаётся только мечтать о возможностях той команды.