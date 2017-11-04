«Я не могу это объяснить». Карьера Слуцкого в Англии висит на волоске

«Халл» снова проиграл. Ничего нового в матче с «Шеффилд Уэнсдей» никто не увидел. «Тигры» традиционно много ошибались в обороне, нахимичить у чужих ворот пытались одинокие Гросицки и Мейлер, но команда вновь осталась ни с чем – всего один забитый мяч и четыре пропущенных. Это от команды, которая в прошлом сезоне играла дивизионом ниже. При всём уважении, это далеко не космос. Несмотря на то, что «Халл» забил первым и вёл игру в первом тайме, во втором команда вдруг развалилась. Если бы не спасения Аллана Макгрегора, счёт мог бы быть куда более крупным.

Вообще ситуация для Слуцкого близка к критической – «Халл» не может выиграть уже три матча к ряду, в которых пропустил 10 голов впервые за 7 лет опустился на 20-е место в Чемпионшипе. В четыре очка отделяют их от зоны вылета. Даже фанаты, которые до этого поддерживали нового тренера и сильно изменившийся коллектив, к середине сезона открыто выказывают недовольство уже не только злосчастному семейству Алламов.

Фанаты «Халла» забросали поле теннисными мячами. Метили не в Слуцкого Леонид Слуцкий снова терпит поражение с «Халл Сити», а болельщики его команды устраивают на матче необычную акцию протеста.

«В последних трёх матчах мы переставали играть после того, как забили в ворота соперника, — говорил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции. – У нас нет сильного менталитета и командного духа. Впечатление, что до забитого гола и после него играют две разные команды. Я не могу это объяснить. Если мы не решим эту проблему, то это будет моя вина. Мы изменили систему, изменили схему, но сложно изменить тренировочный процесс между матчами. У нас много новых игроков, и я думаю, что у нас нет командных целей, наши действия больше похожи на личные цели игроков. Все упорно работают, но на поле похожи на манекенов».

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Слуцкий не может объяснить регулярные провалы своей команды, и это самый главный тревожный звонок. Да, тренеру удалось наладить атмосферу в раздевалке, игроки горой за него, но слаженной системы и стабильности даже на протяжении 90 минут у «Халла» как не было, так и нет. И если раньше это можно было списать на масштабное обновление команды и несыгранность, то после 16 матча такие оправдания уже вряд ли прокатят. К чести Слуцкого, он к ним и не прибегает. Но пока складывается ощущение, что Слуцкий просто не понимает, каким образом можно выправить ситуацию.

Как реагируют в Англии

Hull Daily Mail:

«Плохой день для Слуцкого. «Халл» пропускает более трёх голов уже три тура подряд. Он говорил, что у него ещё есть время, чтобы исправить ситуацию, но сейчас его карьера в Англии висит на волоске».

Болельщики:

Georgethe Pigman:

— Похоже, это приговор для Слуцкого. Но какой бы крутой менеджер сейчас ни возглавил команду, вряд ли он принесёт результат. Учитывая неопределённость клуба – между Алламом и советом директоров давно есть разногласия. Пока клуб не продадут, всё будет только хуже.

Southerntiger:

— Три вещи, которые должны произойти.

1. Слуцкий должен уйти, может даже подать в отставку самостоятельно.

2. Фанатам нужно забыть про протесты и поддержать команду.

3. Владельцы должны купить нового защитника, Доусон очень слаб.

В противном случае вылет будет неизбежным.

«На месте Слуцкого я бы ушёл».

«Если Слуцкий подаст в отставку, (Эхаб Аллам вряд ли его уволит, это будет стоить денег), кто же будет безумцем, который осмелиться прийти работать в «Халл»?»

«Очень нравится Слуцкий как человек и личность. Но не уверен, что он сможет добавить этой команде страсти. Вопрос Эхабу».

«Долго думал, как реагировать на игру «Халла» сегодня. Два слова – полное д*рьмо. Слуцкий должен уйти, Алламы тоже. И как можно скорее нужны новые игроки!»