«Краснодар» вышел на третье место, Месси сыграл 600-й матч за «Барсу»

А «Селтик» стал самым непобедимым британским клубом на внутренней арене.

«Краснодар» одержал волевую победу над «Тосно» и вышел на третье место в РФПЛ

«Краснодар» выиграл у «Тосно» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В дебюте Евгений Марков принял передачу из глубины на линии штрафной, головой скинул мяч на оставшегося неприкрытым Антона Заболотного, который прошёл во вратарскую и мощным ударом пробил голкипера. На 12-й минуте Маурисио Перейра получил мяч и выполнил передачу на Фёдора Смолова, попав ему в пятку, но мяч отскочил вверх, Фёдор сумел его обработать и пробил точно в правый нижний угол ворот.

На 35-й минуте Кристиан Рамирес с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, Юрий Газинский остановил мяч и низом пробил в дальний угол. Три минуты спустя Перейра от дуги штрафной вырезал передачу вперёд на Павла Мамаева, тот покатил мяч на Смолова, который в касание оформил дубль.

«Краснодар» (27 очков) вышел на третье место в таблице. «Тосно» (17) — 13-й.

«Ахмат» выиграл у «Ростова» в первом матче после отставки Кононова

«Ахмат» выиграл у «Ростова» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Грозненцы проводили первую игру после отставки главного тренера Олега Кононова. Дончане не смогли победить в 10-м матче турнира подряд.

В дебюте второго тайма Александр Зуев потерял мяч в середине поля, получив повреждение, но грозненцы продолжили позиционную атаку. Одисе Роши получил мяч справа и сделал навес на дальнюю штангу, откуда Аблайе Мбенге расстрелял ворота.

«Ахмат» с 21 очком занимает 8-е место в таблице. «Ростов» (18) — 11-й.

«Бавария» в Дортмунде победила «Боруссию»

«Бавария» обыграла «Боруссию» в центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте Арьен Роббен вывел мюнхенскую команду вперёд. В конце первого тайма Роберт Левандовски удвоил преимущество «Баварии», а в середине второй половины игры подача Давида Алабы на Левандовски завершилась голом, который был записан на австрийского футболиста. В концовке встречи хозяева отыграли один мяч — отличился Марк Бартра.

«Бавария» набрала 26 очков и закрепилась на первом месте в чемпионате Германии. «Боруссия» (20) — третья.

«Барселона» — «Севилья»: Месси провёл 600-й матч за каталонский клуб

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси провёл 600-й матч за каталонский клуб. 30-летний игрок попал в стартовый состав на матч 11-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья».

На счету Месси к началу игры с «Севильей» было 392 матча в Примере, 119 — в Лиге чемпионов, 62 — в Кубке и 17 — в Суперкубке Испании, 5 — в клубном чемпионате мира и 4 — в Суперкубке УЕФА. Аргентинец забил 523 мяча и выиграл 30 титулов.

«Селтик» установил британский рекорд, не проиграв в 63-м внутреннем матче подряд



«Селтик» продлил беспроигрышную серию на внутренней арене до 63 матчей и установил новый британский рекорд, на выезде разгромив «Сент-Джонстон» в матче 13-го тура чемпионата Шотландии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

«Селтик» побил собственный рекорд. Под руководством своего первого тренера Вилли Мейли шотландская команда не проигрывала в 62 матчах кряду с ноября 1915 года по апрель 1917-го.

В новую серию «Селтика» входят кубковые матчи. Предыдущий рекорд касался исключительно чемпионата, поскольку других турниров в Британии в военное время не проводилось.

«Селтик» с 30 очками в 12 матчах занимает первое место в чемпионате Шотландии, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Футболисты «Луч-Энергии» задержали начало матча с «Химками» в знак протеста

Матч 21-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» — «Химки» начался с 15-минутной задержкой. Причина – невыплата зарплаты игрокам клуба из Владивостока.

«Матч начался с 15-минутной задержкой по причине невыплаты зарплаты. Тем самым команда хотела обратить на себя внимание общественности», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе Ассоциации «ФК „Луч-Энергия“ в социальной сети „ВКонтакте“.

Матч завершился вничью — 1:1. На 48-й минуте Алексей Шумских вывел гостей вперёд. Отыгрались хозяева на 62-й минуте — счёт сравнял Дмитрий Тихий.