Самое смешное за неделю в соцсетях. От Месси до Уткина

Обзор футбольных соцсетей. Вы не найдёте тут аналитики. Только хи-хи да ха-ха.

Начнём с Европы. Здесь ситуация складывается в стиле телевизионных новостей: Запад сошёл с ума! Из-за выбежавших на поле болельщиков дважды прерывали матч «Олимпиакос» – «Барселона». Фанат делает фото с Месси – это всё, что нужно знать о современных ценностях.

Но это ещё ладно. Защитник «Марселя» Патрис Эвра поддался на провокацию и пробил ногой в голову фанату. Есть мнение, что это конец карьеры для футболиста.

Само собой, сразу появилось куча мемов, карикатур и фотожаб.

А у нас понемногу всё накрывает зима. В том числе и футбол. Если на прошлой неделе были чумовые кадры с матчей «молодёжек» «Амкара» и «Урала»…

… То теперь такая погода пришла и в Пермь. «Амкар» запугивает «Анжи» перед матчем 16-го тура.

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский на неделе побывал вместе с командой в Базеле и предложил полистать галерею его снимков чуть ли не с половиной команды. Тут есть фотографии из самолёта, микст-зоны и даже из раздевалки ЦСКА.

А вот видео теперь уже знаменитого падения комментатора Василия Уткина со стула в студии «Спорт-FM». Если кто вдруг не видел — смотрите в этой подборке. Сам Василий отнёсся к произошедшему со свойственной ему иронией.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Василия Уткина.

Что касается «Спартака», то его фанатам удалось сделать невозможное – перекличку секторов на матче в Севилье. Хотя поклонников красно-белых вроде как не должны были пускать. И на самом деле не пускали.

Внезапно! В начале этой недели «Зенит» выложил фотографию Оксимирона. Это такой рэпер, кто не в курсе. Одни о нём не слышали, а другие возмущаются: «Как можно о нём не знать?!»

И немножко ФНЛ. «Луч-Энергия» переживает дичайший период в истории клуба, но команда каким-то чудом умудряется набирать очки. Подробнее про ситуацию во Владивостоке рассказал полузащитник Дмитрий Маляка.