«Локомотив» — ЦСКА: что делать в Черкизово, если вы приехали заранее

«Приезжайте на стадион за несколько часов до матча», — призывают топ-клубы болельщиков в соцсетях. А что делать перед стадионом за два-три часа до игры?

Признайтесь, кто-то из вас точно задавался подобным вопросом. Просто потому, что поход на футбол в понимании некоторых болельщиков сужается до самого матча – от свистка до свистка. Пришел минут незадолго до начала, посмотрел и быстро ушел. В принципе, этому есть объяснение: клубы РФПЛ только-только начали работать с болельщиками. Кто-то до сих пор не уделяет этому должного внимания, но многие все же старается и постоянно пробует новые форматы. Как например, «Локомотив». Лукавить не будем, если скажем, что пока что один из лучших «Match Day» — у «железнодорожников». Испробовав все на себе, мы составили для вас небольшой гид, в котором вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы.

Я на стадионе заранее. Что делать?

Главное – не стоять на месте. Площадь перед «РЖД Ареной» оживает за два часа до матча: различные активности рассредоточиваются по ее периметру. Здесь можно (в частности, сегодня перед матчем) всей семьей поиграть в настольный футбол…

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

…сыграть с друзьями или незнакомцами в FIFA18 на Хbox, и даже сразиться в матче с известными киберспортсменами…

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

…насладиться живой музыкой…

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

…поучаствовать в розыгрыше счастливых билетов и оказаться в «Команде удачи». 5 победителей, каждый из которых получает два билета, смотрят матч из вип-ложи, а после игры выходят на поле и фотографируются с игроками. Эта лотерея ждет болельщиков и сегодня, перед дерби с ЦСКА. Помимо этого, клуб периодически проводит и другие розыгрыши: например, в конце апреля можно было выиграть бесплатную поездку на финал Кубка России в Сочи, летом – абонемент на все домашние матчи лиги Европы.

Порой клуб устраивает автограф-сессии с игроками – о таком событии обязательно сообщается заранее в социальных сетях. И это отличный повод прийти пораньше, потому что обычно очереди растягиваются на несколько десятков метров.

Кроме того, порой на площади проходят световые шоу, мастер-классы по танцам и даже заезжает барбер, который может сделать вам модную прическу. Все это окружено красивыми тематическими декорациями.

Перед матчем с «Амкаром» в середине сентября это был целый воз с арбузами, а в преддверии Хэллоуина по площади бродили призраки и Фредди Крюгер.

Все эти активности так или иначе доступны для болельщиков перед любым матчем. Но есть и кое-что особенное, что будет происходить только сегодня. Вы сможете посоревноваться в поедании хот-догов на скорость, покричать во весь голос и измерить мощность своего голоса с помощью шумомера, побалансировать на борде и попробовать удержать гирю дольше остальных.

А там кормят?

Кормят, и еще как! На площади перед «РЖД Ареной» стоят два шатра, в которых тепло и можно наесться до отвала. Там продают блюда на любой вкус: и разные сэндвичи, и хот-доги, и согревающие супы. Не обходится и без особенного «блюда дня». Оно меняется каждый раз, в зависимости от соперника: перед матчем с «Краснодаром» можно было поесть гуляш из бычьих хвостов, например.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

На матчах Лиги Европы в том же шатре предлагают попробовать традиционные блюда страны, откуда приехала команда-гость. Например, когда «Локомотив» играл с «Фаставом», там можно было купить чешское пиво. Правда, безалкогольное, но это тоже неплохо.

Это еще не все. Если вам ничего не приглянулось в шатре, то на улице всегда можно найти парочку фудтраков. И даже они на каждом матче разные – можно попробовать и Wok, и пиццу от Papa John’s, и самые разные бургеры.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Цены в целом приемлемые: бургер 350 рублей, хот-дог – 150, глинтвейн – 100.

Кстати, если вы сами – предприниматель – и вдруг захотите торговать своими бутербродами перед матчем, то это вполне возможно – мы узнавали. Правда, для этого вам нужно иметь свой фудтрак и лицензию на продажу еды. А прибыль будет делиться в равной пропорции между вами, как арендатором, и клубом.

Кто все это придумывает?

Коммерческий и маркетинговые департаменты «Локо». Организация MatchDay является неотъемлемой частью работы по привлечению болельщиков на стадион. И, стоит сказать, что получается у них довольно неплохо: если раньше так рано на стадион приезжало 300-500 человек, то сейчас уже около трех тысяч.

С этим показателем выросла и средняя посещаемость. А происходит организация MatchDay так: собирается рабочая группа (не менее 10 человек сотрудников), креативит и определяет концепцию, зонирование территории, набор активностей, а также обсуждает, как найти тех, кто на вечер станет Фредди Крюгером или споет для болельщиков со сцены. Кстати, многие из тех, кто работает на Match Day (будь то актеры, или те, кто продают свои бутерброды), делают это бесплатно, так как взамен могут продемонстрировать на большой площадке свой бизнес и творческие возможности. Но не все: кто-то гонорар все же получает. Все зависит от условий.

Кто-то еще из клубов РФПЛ делает подобное?

Пытаются, но пока что так же хорошо, как у «Локомотива», получается, наверное, лишь у «Зенита». На последнем домашнем матче (как раз с «железнодорожниками», кстати) на стадионе проходил гастрономический фестиваль. И такая акция – далеко не разовая. Но остальные клубы клубы только начинают работать в этом направлении.