Всё, что нужно знать о дерби «Локомотив» — ЦСКА

Как лидер чемпионата будет играть без основого вратаря и почему в судействе главного матча тура можно быть уверенным.

«Локомотив» и ЦСКА — два лидера РФПЛ вопреки всем проблемам. Хозяева столкнулись с травмами ключевых футболистов и скандалами вокруг взаимоотношений тренерского штаба и руководства, гости пытаются справиться с отсутствием трансферов и усиления извне.

Кто не сыграет

В неудачном матче против «Шерифа» травмировались сразу два важных для «Локо» футболиста: основной вратарь Гилерме и единственный здоровый центрфорвард Эдер. Оба с ЦСКА точно не сыграют. Кроме того, до сих пор не восстановились главный бомбардир прошлого сезона Ари и капитан команды Ведран Чорлука.

Напротив, в ЦСКА все успели восстановиться от травм. До сих пор не готов играть все 90 минут Алан Дзагоев — особенно после мощнейшего рывка во втором тайме матча против «Базеля». Единственный, кто точно не сможет сыграть с «Локомотивом», — молодой полузащитник Константин Кучаев. Для «армейцев» это действительно потеря, ведь 19-летний футболист выходил в основе на все последние важные матчи в ЛЧ и чемпионате.

Кто сыграет

«После «Зенита» наша команда недовосстановилась, — грустно объяснял поражение от приднестровской команды Юрий Сёмин. — Но, думаю, к ЦСКА успеем восстановиться. Во-первых, у нас есть волевые усилия. Во-вторых, проведём ротацию, сделаем замены».

На самом деле, у «Локомотива» не такая большая вариативность состава. В воротах наверняка снова сыграет Никита Медведев — судя по последнему интервью, в него верит по крайней мере президент клуба. Тренер «Локо» с большой вероятностью поменяет и фланги обороны, ведь Лысов и Игнатьев с «Шерифом» выглядели совсем усталыми. По сравнению с «Зенитом», в основу вернётся более-менее отдохнувший Тарасов, а Антона Миранчука заменит Баринов — для укрепления центра поля.

У Виктора Гончаренко свободы творчества ещё меньше. По сравнению с «Базелем» стоит ожидать всего одно изменение: Жамалетдинов вместо Кучаева. Бразилец Витиньо, который был заменён в перерыве швейцарского матча, скорее всего снова выйдет в основе. Других нападающих у ЦСКА просто нет.

Ориентировочные составы

Кто судит

К счастью, на этот раз за судейство в центральном матче тура можно не волноваться. На московском дерби будет работать один из лучших российских арбитров за последние годы — Сергей Карасёв. Только за осень он успел поработать на матче отбора ЧМ Голландия — Швеция и игре Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком».

Кстати, за последние четыре сезона Карасёв будет работать на матче между «Локо» и ЦСКА в шестой раз. Кто-нибудь помнит хоть один скандал в этом дерби?

Можно ли ещё купить билет

— Болельщиков на дерби против ЦСКА позовёте? — спросила девушка из пресс-службы «Локо» у Юрия Сёмина на послематчевой пресс-конференции в четверг.

— На ЦСКА их звать не нужно. «Армейцы» сами весь стадион забьют, — вздохнул главный тренер.



Действительно, «Локомотив» обычно испытывает проблемы с посещаемостью — в среднем в РФПЛ «РЖД Арена» заполняется на треть. Но, если верить электронной системе «Локо» по продаже билетов, у фанатов не так много времени, чтобы успеть купить билет. На момент написания этого текстов онлайн осталось около 30 билетов на нижний ярус, около 100 — на верхний, а также места в ложах Diamond и Северный экспресс.

Когда приезжать на стадион

Чем раньше, тем лучше. Обычно болельщиков запускают на стадион за полтора-два часа до начала матча. А заняться на территории арены «Локомотива» есть, чем. Наш корреспондент Полина Куимова рассказала, как проходит matchday на «РЖД-Арене».

«Локомотив» — ЦСКА: что делать в Черкизово, если вы приехали заранее Matchday «Локомотива» — как это работает.

Что ещё прочитать перед дерби

Кому свои – не чужие. Как «Локомотив» с ЦСКА проводят «импортозамещение» Воспитанников «Локомотива» и ЦСКА, выходивших в этом сезоне на поле в РФПЛ за родные клубы, хватит на целую, и очень неплохую, команду.

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