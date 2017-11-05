Ленивый лидер. Что не так с Витиньо

Возможно, матч в Базеле – ключевой для самоидентификации ЦСКА сборки Виктора Гончаренко. В золотые годы «армейцев» даже в неудачных матчах тащили лидеры: кто-то брал своей злостью и хищной заряженностью на борьбу, как Ивица Олич, кто-то мог завести команду словом, как Сергей Игнашевич (ой… он и сейчас может), кто-то менял сложную игру тремя голевыми передачами, просыпаясь в нужный момент. Футболисты ЦСКА уже давно устали друг от друга, но всегда при Газзаеве и Слуцком находились лидеры, готовые прийти на выручку в трудную минуту. Это как в старых футбольных симуляторах: над игроком, много забивающим в концовках, зажигается звёздочка, и ты знаешь, через кого тебе вести игру.

Так вот, в Швейцарии чётко обозначились лидеры нынешнего ЦСКА. Ментальный, если говорить о полевых игроках – Понтус Вернблум, всё ещё зубоскалящий и отказывающийся забывать свою миссию спасателя в феврале 2012-го. В футбольном плане – Алан Дзагоев: с его выходом и рядом тактических ходов (перевод Вернблума ближе к атаке, а Головина к центральному кругу) ЦСКА превратился в живую и свежую команду, а такое впечатление от «армейцев» остаётся удивительно редко все последние годы.

Витиньо в списке лидеров нет. Гончаренко справедливо убрал бразильца с поля в перерыве, и ЦСКА сразу стал лучше. Ранее был полный провал в домашнем матче с «Базелем» и ужасная игра с «Манчестер Юнайтед», где Витиньо пробил пять раз, но каждый удар выглядел воплем отчаяния. Ссылка в запас пойдёт ему на пользу – возможно, она заставит Витиньо задуматься над двумя главными недостатками его игры. Ленью и примитивностью.

Примитивность: чудовищно много берёт игру на себя

Обычно в больших матчах (а дерби с лидером чемпионата – определённо игра такого статуса) Витиньо действует по одному алгоритму. Начинает матч рядом с нападающим. Редко встречается с мячом. Злится. Опускается за мячом в глубину, перетягивает одеяло на себя и пытается в одиночку управлять игрой ЦСКА. КПД Витиньо слишком низок, чтобы считать такие решения позитивными: он беспорядочно лупит по воротам, а в контратаках долго выбирает вариант продолжения. Это заметно именно против сильных соперников: с «Манчестер Юнайтед» бразилец 5 раз пробил по воротам (лишь однажды из штрафной, и этот удар был заблокирован), а в одной из контратак слишком долго тянул с решением и приготовил пас уже в офсайд.

Витиньо свято верит, что у него мощнейший поставленный удар, но распечатка статистики опустит бразильца с небес на землю. Вот карта ударов Витиньо в текущем сезоне Премьер-Лиги:

Зелёными точками отмечены голевые удары, и ставлю мощь Витиньо, что вряд ли вы найдёте точки с первого раза. Он забил дважды при 54 попытках удара из-за штрафной, и банальный арифметический вывод (реализация – 3,7%) объясняет, что такая стратегия удивительно неэффективна. Вероятность гола при таких ударах редко выходит даже за промежуток 5-6%, а многие ударные точки Витиньо дают в лучшем случае 2-3% вероятности успеха. Важно ещё вспомнить, что оба гола бразильца издали, «Локомотиву» и «Спартаку», случились после ударов очень среднего качества – Гилерме и Александр Селихов делали Витиньо героем эпизодов.

Отчасти в том, что Витиньо так активно колотит по воротам, виновата нестройность «армейской» атаки. Все ходы записаны, фланговая асимметрия и принципы использования большого нападающего вызубрены, и оборонительным командам такая предсказуемость играет на руку – застать врасплох их могут только стандарт, отскок и неожиданный ход, вроде резкого дриблинга или дальнего удара. Витиньо, часто опускаясь в глубину, может видеть, что всё перекрыто, и пробьёт сам… но опять же, важно вспомнить, как именно Витиньо забивал издали. «Локомотив» оставил ему громадный коридор в центре поля, где он мог пробросить мяч и свободно пробить по воротам. «Спартак» получил в контратаке, где между вратарём и бьющим было всего три игрока, а Алан Дзагоев предлагал более выгодное решение с открыванием в свою зону – Витиньо пожадничал, но в комфортных условиях для удара решил пробить.

Только против команд, защищающихся низким компактным блоком, такой подход необъясним. В лучшем случае подобный удар заблокируется, а ЦСКА получит удачный отскок. В худшем – команда закончит атаку и начнёт новую, где Витиньо снова может так безнадёжно запороть момент. Схожая беда с переизбытком дальних ударов и у Александра Головина: комментаторы регулярно хвалят Головина за смелость, но качество атак от таких решений хромает. 2 гола после 77 ударов из-за штрафной за карьеру – чудовищно мало, и такая статистика намекает, что атаки лучше продолжать умным пасом, а не очередным ударом в молоко.

Та же история с дриблингом Витиньо. Он с переменным успехом идёт в обводку (51,8% удачных обводок), но его техника не приносит команде пользу – Витиньо не создаёт за счёт дриблинга преимущество в зоне, не организует пространство для разгона опасной атаки. Всё это проглядывалось прошлой весной, но сейчас куда-то скрылось.

Лень: плохо работает без мяча

Ужасная сторона Витиньо как лидера – он очень ленив. Он неохотно занимается работой без мяча, особенно ближе к финальному свистку: последние 5-10 минут в гостевой игре с «Бенфикой» до замены Витиньо откровенно простоял. И даже большой подбор игроков, умеющих заниматься черновой работой, не способен замаскировать слабости Витиньо без мяча.

Показателен для оценки матч с «Зенитом». Петербуржцы разгоняют атаки через тройку креативных игроков (Кришито, Паредес, Иванович), поэтому Виктор Гончаренко решил с помощью схемы 3-4-3 разбить тройку «Зенита» своей. Кучаев идеально отработал по Ивановичу, не дав ему вздохнуть до перевода на другой край, Головин съел Паредеса… а Витиньо допустил две самых острых атаки «Зенита» в первом тайме, откровенно недорабатывая без мяча.

Игроки, обозначившие претензии на лидерство в ЦСКА новой сборки, в чём-то лучше Витиньо. Понтус Вернблум жёстче идёт в стык и загорается в важных матчах. Алан Дзагоев умнее. Александр Головин старательнее и совершает гораздо больший объём работы. С таким подбором игроков-лидеров Виктор Гончаренко может вернуть модуль 3-4-3 на постоянной основе, но сделает акцент на центральную зону. И тогда Витиньо вряд ли найдётся место.

Этот лидер ЦСКА пока слишком ленив, чтобы брать на себя полноценное лидерство.