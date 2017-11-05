«Он неплохой парень, но #SlutskyOut». Фанаты призывают уволить Слуцкого

Фанаты «Халла» запустили в сети хэштег, в котором призывают руководство отправить Слуцкого. Так ли всё серьёзно?

От любви до ненависти всего один шаг. Ещё месяц назад фанаты «Халла» пели песни в честь Слуцкого, а теперь в соцсетях активно призывают к его отставке. После очередного поражения от «Шеффилд Юнайдет» в «Твиттере» поднялась волна постов с хэштегом #SlutskyOut. Разбираемся, насколько всё серьёзно.

Первый хэштег #SlutskyOut появился в России после поражения сборной от Уэльса на Евро 2016. Тогда многие российские болельщики выражали недовольство тренерскими решениями, которые, по их мнению, сильно повлияли на итоговый провальный результат. Но популярнее было «ЛёняУходи». В Англии всё развивалось чуть более плавно.



Недовольные Слуцким появились уже через несколько дней после того, как он пришёл в «Халл». Некоторые сомневались в целесообразности назначения специалиста без опыта работы в Англии. Но настоящая волна негатива пошла после разгрома 0:5 от «Дерби Каунти».

Вторая волна – в конце сентября после поражения от «Престона». Потом были победы над «Бирмингемом» и «Барнсли», ничья с «Норвичем», и фанаты немного успокоились. Но после поражения от «Ноттингем Форрест» поток негатива резко увеличился. У фанатов, списывающих не лучшие результаты на адаптацию тренера, лопалось терпение.

«Джаррод Боуэн это другой уровень. Позор остальным, участвовавшим в этой бойне».

«Настало время Слуцкому уйти».

Фанаты «Халла» забросали поле теннисными мячами. Метили не в Слуцкого Леонид Слуцкий снова терпит поражение с «Халл Сити», а болельщики его команды устраивают на матче необычную акцию протеста.

Но самая большая волна нахлынула как раз после поражения от «Шеффилда».

«Ещё одна игра. Ещё один жалкий беспорядок. Владельцам нужно действовать сегодня!»

«Слуцкий должен уйти».

«Нам не нужен кто-то, как Эллардайс. Если нужен человек, умеющий работать при небольшом бюджете, идите за Полом Хёрстом».

«Не стоит переживать, если после игры тренера сменят. Леонид Слуцкий плох для нас».

«Ужасная игра. Он неплохой парень, но #SlutskyOut».

Многих возмутил и комментарий Слуцкого после игры, в котором он заявил, что не знает, что происходит.

«Нет ответов» — это ответ человека, который должен уйти в отставку или быть уволен.

В целом в «Твиттере» в данный момент 107 постов с хэштегом #SlutskyOut. Даже по меркам Чемпионшипа это не так много. Особенно учитывая, что большая часть из них появилась в последние сутки и ещё процентов 15 –

«Я не могу это объяснить». Карьера Слуцкого в Англии висит на волоске Российский тренер проигрывает в третьем матче подряд и говорит, что его игроки похожи на манекенов.

К примеру, знаменитый хэштег #WengerOut постился в «Твиттере» более 100 тысяч раз. Конечно, делаем скидку на масштаб фигуры Венгера и самого «Арсенала», но в низших дивизионах Англии интерес к футболу так же высок. А учитывая то, что многие болельщики «Халла» перестали ходить на стадион в знак протеста против руководящей клубом египетской семьи Алламов и Интернет стал единственным местом, где они могут высказывать своё мнение, цифра и правда не так уж и велика. Кстати, хэштег #AllamsOut и #AllamOut постился в

Как приручить тигра. Что Слуцкому предстоит сделать в «Халле» Комплектование состава, проблемы с болельщиками и другие проблемы, которые предстоит решить Слуцкому в новом клубе.

В других соцсетях волна недовольства в адрес Слуцкого вообще смехотворна – всего один хэштег из Англии в «инстаграме» и два на «фэйсбуке» (один – из Китая). К примеру, пресловутый #WengerOut использовали в «Инстаграме» более 43 тысяч раз.

Вывод

Само собой, после серии поражений к Слуцкому возникает всё больше вопросов и недовольство в фанатской среде сильно растёт. Но назвать ситуацию для тренера патовой никак нельзя. Многие болельщики любят его и готовы потерпеть ещё немного, авось результат придёт. В Англии вообще запуск хэштега #*Фамилия*Out очень популярен и применяется практически после каждого поражения сильной команды или когда результаты идут на спад. Тем не менее Слуцкому пора исправлять ситуацию, и делать это срочно. До Венгера ему ещё далеко, но в сети число недовольных его работой растёт в геометрической прогрессии.