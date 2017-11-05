Мануэлная терапия. Как «Локо» спасся в дерби с ЦСКА

Всё, что нужно знать о дерби «Локомотив» — ЦСКА Как лидер чемпионата будет играть без основого вратаря и почему в судействе главного матча тура можно быть уверенным.

Уроженец киргизского Фрунзе (теперь Бишкек) Антон Коченков ещё в 2004 году пополнил состав «Локомотива». Чтобы осознать, как давно это было, достаточно двух фактов: в тот год «железнодорожники» второй – и пока последний – раз выиграли чемпионат, а нынешний тренер Коченкова Заур Хапов ещё нет-нет, да и выходил в поле играть. Молодое поколение болельщиков и то, и другое помнит смутно. С тех пор в карьере Коченкова случилась уйма событий – аренды, полноценные уходы и возвращения. Не было одного – шанса проявить себя в серьёзном деле. Спустя 13 (тринадцать!) лет он наконец-то его получил. Травма Гильерме и неудачная игра против «Шерифа» его сменщика Медведева открыли двери основы перед самым опытным, но номинально только третьим кипером клуба. Отметить это дело «сухарём» Коченкову не посчастливилось…

Не вполне привычной в дерби была и гостевая основа, как поимённо, так и структурно. И если возвращение в основу Дзагоева после превосходного выхода на замену в Базеле читалось, то фамилию Хосонов в числе первых одиннадцати вряд ли кто-то ожидал обнаружить. Дебют 19-летнего хавбека в стартовом составе в рамках РФПЛ ускорили дисквалификация Кучаева и повреждение Головина. Определив Хетага в опорную зону, Виктор Гончаренко продолжил эксперимент, оправдавший себя во втором тайме вторничного матча. Теперь на позицию центрфорварда Вернблум выдвинулся с первых минут. Задачей инсайдов – Дзагоева с Витиньо – и регулярно составлявшего им компанию Фернандеса был подбор мяча после единоборств Понтуса и внедрения в свободные коридоры в обороне противника.

Не знаю, как насчёт созидательного, но разрушительный потенциал гостей перевод Вернблума в атаку определённо снизил. Дефицит «цепного пса» в центре поля – а также Василия Березуцкого в защите – и привёл к пропущенному ЦСКА мячу. Фернандеш с Алексеем Миранчуком сработали на 14-й минуте расторопнее Натхо и Хосонова, а защитники не углядели за вторым Миранчуком. Антон не дал пропасть даром пасу-конфетке от Фарфана.

ЦСКА внешне невозмутимо снёс эту неприятность. Красно-синие продолжили спокойно гнуть свою линию и ещё до истечения трети матча восстановили равенство в счёте. Витиньо с третьей попытки попал-таки в створ, и Коченкову в первый – но не последний – раз за вечер пришлось выполнять ненавистную любому вратарю процедуру – извлекать мяч из сетки. Первую результативную передачу в сезоне записал в свой актив Щенников.

Ленивый лидер. Что не так с Витиньо И как ЦСКА может стать лучше без бразильца.

«Воспитательная» замена в Базеле явно пошла «армейскому» бразильцу впрок. Витиньо и в дальнейшем действовал находчиво и полезно, сыграв одну из главный ролей и во второй голевой атаке вице-чемпиона. После его наброса Дзагоев исхитрился оставить мяч в игре у лицевой линии. Коченков к такому подвоху со стороны соперника оказался не вполне готов и опоздал на перехват. Натхо только того и надо было: переправить мяч в пустые ворота одному из немногочисленных легионеров ЦСКА не составило труда. Вклад свежеиспечённого нападающего Вернблума в успех своей команды состоял в грамотном заслоне.

Возвращению Вернблума в родную стихию способствовал форс-мажор, а именно удаление. Второй тур подряд арбитры оставляют ЦСКА в меньшинстве, и вновь кара судейская настигает молодого воспитанника клуба. Неделю тому в Туле поле досрочно покинул Кучаев, теперь – Хосонов. Решение судьи Карасёва вызвало ярость у «армейцев», но даже под нажимом неистового Понтуса рефери его не изменил.

Следующий свисток Карасёва – после нарушения Вернблума на Миранчуке – сорвал с места даже Гончаренко. Главный тренер ЦСКА примчался к чужой скамейке, чтобы выразить своё отношение к происходящему коллеге Сёмину. В результате вспыхнувшей на поле заварушки предупреждение заимел только Вернблум – к разочарованию красно-зелёных трибун, настаивавших на ещё одной красной карточке.

Оперативная, в перерыве, перестройка игры «Локо» (было 3-5-2 – стало 4-3-3) в комплексе с удалением Хосонова привела к радикальному изменению рисунка игры. ЦСКА теперь с чистой совестью мог переключиться в любимый контратакующий режим, тогда как «Локомотив» сама жизнь вынудила вести позиционное наступление – не самое, будем откровенны, любимое занятие современных «железнодорожников». Тем более – на третий день после изнурительного матча еврокубка…

Шикарную возможность сравнять счёт имел Фернандеш. Васину после собственного обреза ничего не оставалось, как сбивать уносящегося вперёд Фарфана. Мяч на «точку» установил Фернандеш – и не сумел перехитрить Акинфеева! Защитник «армейцев» не забыл поблагодарить капитана за дружескую услугу хлопком по ладони – спас от тренерского выговора.

Не забив с «точки», Фернандеш забил с игры. Когда казалось, что силы окончательно покинули красно-зелёных, они провернули отличную атаку, венцом которой и стал меткий удар португальского «железнодорожника».

Концовка вышла вообще огненной – атака туда, атака сюда – но голов больше не случилось.