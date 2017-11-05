«Акинфеев быстро всех успокоил». Гончаренко и Сёмин – о дерби

Судя по настроению и тональности высказываний Виктора Гончаренко, гостей Черкизово ничья скорее огорчила, чем порадовала.

— Такие матчи всегда делятся на до и после удаления, — отметил главный «армеец». — До удаления мы контролировали игру, а после пошли сплошные эмоции. Качественного футбола в атаке стало немного – стало тяжелее убегать. Тем не менее болельщикам такие матчи нравятся.

— Почему предпочли Набабкина Василию Березуцкому?

— У Василия травма.

— Из всех вариантов в атаке вы выбрали Вернблума. Будете ли использовать его в этом качестве впредь?

— Не знаю, посмотрим. Весь вопрос в том, что нападающие должны оказывать давление на защиту соперника, а Понтус это делать умеет. Штатные форварды должны со скамейки смотреть, как выполнять эту работу, если пока не получается самим так играть.

Мануэлная терапия. Как «Локо» спасся в дерби с ЦСКА «Локомотив» с ЦСКА открыли второй круг зажигательной ничьей.

— Вас во втором тайме тоже эмоции захлестнули?

— Болельщики любят эмоции, вы любите. Я– не исключение.

— Головин надолго выбыл?

— По предварительной оценке – дней на 10.

— У вас была перебранка с Юрием Палычем?

— Да нет…

— Как удаление повлияло на игру?

— Считаю, что до удаления мы контролировали игру.

— Хосонов со своими задачами справился?

— Футболистам, которые хорошо работают, надо давать шансы. Да, они нестабильны, но если Чалов в хорошей форме – играет Чалов, если Жамалетдинов – Жамалетдинов. Сегодня вышел Хосонов – он был лучше всего на сегодня готов, поэтому вышел. И мы продолжим этот путь. Всем нам нравится, когда молодые растут и приносят пользу клубу, сборным, но никому не нравится, когда они сидят на скамейке. Считаю, полное отсутствие удаления было у Кучаева в Туле, а следующий матч пропускает Хосонов. Посмотрите, против кого из топ-команд совершается столько ошибок. Можно вспомнить засчитанный гол «Ахмата», второй гол Ари.

— Вас не удивило, что «Локо» с первых минут отдал мяч?

— Это можно было предположить, учитывая график «Локомотива» – «Краснодар», «Зенит», «Шериф».

— О чём перед матчем беседовали с Семиным?

— Обсуждали, будет удаление или нет. На самом деле – разные ситуации.Как дела и так далее.

— С трибуны показалось, что ЦСКА наделал массу позиционных ошибок. С чем это связано?

— А как выдумаете? Когда быстрое поле, соперник, проигрывая, имеет на одного футболиста, этого можно ожидать. В первом тайме кроме пропущенного мяча ошибок не было.

Юрий Сёмин был настроен более добродушно.

— Могли выиграть, могли и проиграть, — признался главный «машинист». — Впечатления очень хорошие – в том плане, что за такой короткий срок смогли найти эмоции на этот замечательный для болельщиков и для меня матч. Нашли волевые усилия, когда проигрывали, правильные решения. Основное – у команды есть характер, будем двигаться дальше.

— Почему ваш выбор в воротах пал на Коченкова?

— До последнего выбирал. Проиграли предыдущий матч – наверное, поэтому. Хотя его [Медведева] вины не было, но всегда надо изменения делать, чтобы встряхнуть команду, мотивацию поменять. Поэтому была замена Лысова, Медведева. На мой взгляд, Коченков хорошо сыграл. Второй момент – он более габаритный. ЦСКА прекрасно исполняет угловые, Антону было легче с ними бороться.

— Схема с тремя защитниками себя не оправдала?

— Она имеет основания для того, чтобы мы её использовали. Пропустили не из-за схемы, а из-за своих ошибок. Второй мяч – все подумали, что мяч уже ушёл.То что ЦСКА имел преимущество в начале, так он со всеми имеет – и с «Арсеналом», и до этого. Они всегда агрессивно начинают, хотя с «Базелем» и было наоборот. Ещё был хороший момент – ЦСКА с положительными эмоциями вернулся из еврокубков, а мы с отрицательными, но проявили силу воли и провели великолепный матч.

— «Локомотив» получил премию фэйр-плей, команда прибавила в плане дисциплины. Работаете над этим?

— Я сторонник агрессивного футбола, который через не могу, но я не сторонник грубых нарушений, тем более откровенных. Я всегда игрокам об этом говорю. Профессионалы с одной стороны, профессионалы — с другой.

— Сегодняшние судейские решения – лишний аргумент в пользу внедрения видеоповторов?

— Видеоповторы будут по всему миру, но я боюсь одного: пока повторы введут у нас, я закончу тренерскую деятельность, а мне этого не хотелось бы. Хотелось бы поработать с повторами. Смотрели вчера «Боруссия» — «Бавария»? Там потребовался повтор, все посмотрели, по-честному. Если бы сегодня судья посмотрел повтор, не было бы стычки после столкновения Вернблума и Миранчука.

— Ваше видение заварушки во втором тайме.

— Молодец Игорь Акинфеев. Настоящий капитан. Он быстро всех развёл, успокоил. Молодец!

— Игорь подошёл и после матча тоже?

— Поговорили по-дружески. Игорь — замечательный человек, который есть в нашем футболе. Я пожелал ему удачи в сборной.