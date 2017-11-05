«Всем нельзя, а Вернблуму можно». Как объясняли зарубу в дерби

Президент «Локо» Илья Геркус после матча зашел сначала в раздевалку, а затем заглянул и к журналистам. Само собой, в зеленом свитере. Геркус заявил, что по накалу это был матч Лиги чемпионов и отдельно сказал про Вернблума.

– На мой взгляд, его стоило удалять. Он вообще заслуживает больше красных карточек, чем ему реально дают. Самый неудаляемый футболист. С этим надо что-то делать. Есть какая-то очевидная предвзятость именно к его персоне. Неприкасаемый. Просто не видно, что он делает.

– Может, прописать пункт в регламенте РФПЛ, что на судей может кричать только Вернблум?

– Да, вполне. Всем нельзя, а ему можно. Бить по лицу локтем – это безобразие. Все эти жесты судье… Такое не красит.

– Хотели бы себе в команду Вернблума?

– Я не уверен, что у нас он сохранил бы свои волшебные свойства. Хотя я не хотел бы заострять внимание на судействе. В целом оно было хорошее. Даже очень хорошее, учитывая уровень накала и соперников.

Тему продолжил защитник «Локо» Пейчинович. Он, кстати, за три года отлично освоил русский язык. Запнулся только на слове «сконцентрироваться».

– ЦСКА – одна из самых жестких команд в РФПЛ?

– Да. У них там есть один игрок – Вернблум. Удар локтем в лицо – это везде красная карточка. Еще одна была на Денисове. Судья решил иначе.

– Почему позволили ЦСКА перевернуть игру с 1:0 на 1:2?

– Начали хорошо, атаковали. Может быть после нашего гола мы расслабились. Даже после того, как не реализовали пенальти был уверен, что забьем хотя бы один. Так и случилось.

– Как скажется на «Локо» грядущая пауза на игры сборных?

– Раньше нам это мешало. Нужно сконце… сконцентрироваться на последних 6 матчах – четыре в РФПЛ и две в Лиге Европы. Время показать характер.

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Игроки ЦСКА по традиции проигнорировали журналистов в микст-зоне. Видимо, футболисты не хотят ничего объяснять или рассказывать болельщикам. Это уже стало фирменной чертой «армейцев». А жаль, ведь в том числе медийная активность привлекает зрителей на трибуны. И если кто-то болельщиков теряет, то другие их находят.

Радует, что ответил на вопросы хотя бы гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Иначе было бы совсем печально.

– Роман Юрьевич, какие впечатления остались после игры?

– Боевой матч. Жалко, что не додержали победный результат. С другой стороны, тяжело в меньшинстве играть весь второй тайм против «Локомотива». Ребята молодцы, бились.

– Что скажете про удаление Хасонова?

– Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор. Мне кажется, в таких матчах нужно быть абсолютно уверенным, что фол тянул на жёлтую. У меня такой уверенности нет.

– Удалением судья испортил второй тайм?

– Судья такой же участник матча, как и футболисты. Без удаления игра бы развивалась иначе, и было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы.

– Гончаренко очень эмоционально реагировал на некоторые решения арбитра, подбежал к скамейке «Локомотива»…

– Бывает, что эмоции захлёстывают. Не хочется, чтобы запоминались такие эпизоды, как с реакцией Гончаренко. Лучше запоминать красивые комбинации, голы, сейв Игоря Акинфеева при пенальти.

– Перед матчем с «Бенфикой» будет матч в Хабаровске. Туда полетит основной состав?

– Конечно, полетим в Хабаровск основным составом. Сейчас самое главное, чтобы все сборники вернулись без травм. Всегда переживаем на этот счет.

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