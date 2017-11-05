«Зенит» перестал забивать в РФПЛ. Как Манчини и Бердыев сыграли по нулям

«Зенит» сыграл вничью с «Рубином» в Казани и упустил возможность сократить отставание от «Локомотива» до одного очка.

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадёжный матч.

О чём Сёмин заставил задуматься Манчини

«Зенит» первым из российских клубов обеспечил себе еврокубковую весну. Результат, наверное, единственное, что порадовало в Русенборге главного тренера Роберто Манчини. Это было в четверг, а уже в воскресенье петербургскую команду ждала Казань.

Выступая в режиме «через два на третий», как известно, невозможно восстановиться на сто процентов. Поэтому существовали большие сомнения, что «Зенит» сможет сыграть с «Рубином» с позиции силы, даже несмотря на необходимость догонять «Локомотив». Кстати, до встречи прошлого тура с «железнодорожниками» зенитовцы не выигрывали только в тех случаях, когда Манчини не имел возможности выжать из команды максимум.

Фаворит сезона допускал осечки в трёх ситуациях. Во-первых, после перерыва на сборные, во время которого «Зенит» покидала внушительная группа футболистов («Динамо» М – 0:0; «Арсенал» – 0:1). Во-вторых, при игре вторым составом («Бней Иегуда» – 0:1; «Динамо» СПб – 2:3). Наконец, в матчах в том самом режиме «через два на третий» («Урал» – 1:1; «Утрехт» – 0:1; «Ростов» – 0:0; «Анжи» – 2:2; ЦСКА – 0:0). Зато когда Манчини проводил полноценный недельный цикл или игроки получали хотя бы 96 часов на восстановление, «Зенит» непременно побеждал. Свежие сине-бело-голубые красиво переигрывали «Спартак», «Краснодар», «Реал Сосьедад» и других. И лишь «Локомотив» Юрия Сёмина нарушил эту закономерность, заставив Манчини, должно быть, всерьёз задуматься о проблемах с качеством футбола.

Бердыев играет на победу

Курбан Бердыев, конечно же, хотел воспользоваться утомлённостью соперника. С первых же минут его «Рубин» не на словах, а не деле продемонстрировал, что не собирается играть на ничью, несмотря на неудачную серию в сентябре-октябре. Казанская команда смело и агрессивно прессинговала зенитовцев даже на их трети поля, провоцируя защитников гостей на ошибку и не позволяя им поднять голову при работе с мячом. Игроки обороны гостей либо катали мяч поперёк да назад, либо просто били вперёд на Артёма Дзюбу, чьё появление в основе в таком футболе уже не удивляло.

Большую часть первого тайма сохранялась очень высокая плотность в середине поля, игра, по сути, свелась к единоборствам. Правда, в атаке «Рубину» его прессинг не принёс ничего, в том числе потому что хозяева излишне спешили, действовали просто. За стартовые полчаса команда Бердыева совершила порядка семи-восьми фолов на чужой половине. Даже Владимир Гранат получил жёлтую карточку за нарушение в районе центрального круга, хотя прервал попытку Александра Кокорина убежать один на один. Пожалуй, в этом эпизоде судья Роман Галимов принял справедливое решение, ведь Кокорина сопровождал и другой защитник.

Джанаеву сейвы не нужны

Почти до самого перерыва казанцам удавалось отрезать нападающих «Зенита» от мяча, по сути, у гостей прошла только одна опасная атака из-за неожиданного «обреза» Янна М’Вила. Потерявшиеся в густом лесу высоких игроков обороны «Рубина» Дмитрий Полоз и Кокорин быстро организовали контрвыпад, однако Александр был неточен в завершающей стадии. Только после 35-й минуты, когда команда Бердыева чуть-чуть подустала сражаться против сине-бело-голубых в том же стиле, в котором играл с ними ЦСКА, «Зенит» начал создавать голевые моменты. Причём несколько подряд!

Гости должны были забивать, впервые заработав угловой у ворот Сослана Джанаева. Ни для кого не секрет, что Бранислав Иванович здорово играет на стандартах у чужих ворот, но хозяева действовали удивительно неорганизованно для славящихся высокой игровой дисциплиной команд Бердыева – позволили сербу (кстати, вернувшемся в центр обороны) пробить дважды. Ивановичу просто не повезло. Была ещё стремительная комбинация с выстрелом Кокорина, был удар головой в падении Александра Ерохина. «Рубин», казалось, «поплыл». По крайней мере, Леандро Паредес мог теперь владеть мячом, не находясь под давлением, и вспомнить, что на него, вообще-то, возложены и функции плеймейкера. Оба голевых момента – плоды усилий полузащитника сборной Аргентины. Впрочем, от Джанаева, вернувшегося в основу спустя два тура, не потребовалось невероятных сейвов, чтобы не пропустить.

«Зенит» не пользуется осечкой «Локомотива»

После перерыва темп игры спал, на взгляд со стороны, у команд возросло количество невынужденного брака. «Рубин» продолжал верить в свою тактику длинных забросов на нападающих, а «Зенит» готов был предложить в атаке нечто большее. Манчини заменил Полоза, не сверкнувшего на глазах у своего бывшего тренера, и неожиданно – Миху Мевлю. Выпустил Юрия Жиркова, а следом Олега Шатова. С новыми игроками на поле летели фирменные записки итальянского тренера. После всех этих перестановок у петербуржцев образовалась пара стопперов из «прошлой жизни» при Мирче Луческу: Иванович – Кришито.

В конце концов, стало понятно, что игра идёт до гола. Поймавший в нынешнем сезоне снайперский кураж Кокорин едва не забил… в свои ворота, вынося мяч головой из штрафной при подаче углового. Последнее решение Манчини по составу – ставка на Себастьяна Дриусси, сделавшего дубль в ворота «Рубина» в дебютном матче на «Арене Санкт-Петербург». Увеличилось количество позиционных атак зенитовцев на половине казанцев, а Игорь Смольников попытался заработать пенальти в борьбе с М’Вила – судья ему не поверил.

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«Зенит» на последних минутах наиграл на гол. Сил всё-таки хватило. Дриусси мог превратиться в настоящего злого гения «Рубина»: благодаря голевому чутью, которое помогало 21-летнему форварду регулярно забивать в Аргентине, он имел великолепный момент, однако простил хозяев. Кокорин из выгодной позиции пробил прямо в Джанаева. А вот контратаки казанцев не стали острее с выходом Гёкдениза Карадениза и Сердара Азмуна, который, как и Дзюба, «молчит» с первого тура. Нулевая ничья – естественный результат для этих команд на данном этапе. «Зенит» не забивает уже четыре тура и упустил в Казани шанс приблизиться вплотную к «Локомотиву».