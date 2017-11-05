«Спартак» забивает самый хитрый гол тура

«ЦСКА в дерби придумает себе проблемы». Прогнозы на 16-й тур РФПЛ Сумеет ли ЦСКА на позитиве после Лиги чемпионов обыграть «Локомотив»? Отнимет ли очки у «Спартака» амбициозная «Уфа»? Пробуем угадать.

Иногда кажется, что при недостатке класса «Уфа» за счёт порядка и мощной тактической организации контролирует буквально всё. Даже моменты, где сохранить мяч может только счастливая случайность. Пытаясь отбиться от прессинга рядом с угловым флажком, Дмитрий Живоглядов выбивает мяч наобум, уфимский король единоборств Игбун также наобум пытается выбить мяч ещё дальше… и так попадает в грудь Джикии, что от неё мяч отлетает за боковую. Благодаря этой паузе можно снова выслушать указания и потянуть время.

Сергей Семак и старые наработки Виктора Гончаренко сделали «Уфу» здорово обученной. Команда знает, как находить мяч при ударах от ворот Беленова. Как подстраиваться к Игбуну, обеспечивающему борьбу за каждый мяч. Как использовать даже ауты у чужой штрафной. Вот сегодня это знание помогло забить. Йокич вбросил мяч, подстроился под него, грамотно освободился от опеки и здорово навесил на Игбуна. Пропустить от «Уфы» после фланговой атаки – классика: по цифрам в текущем сезоне команда Сергея Семака одна из лучших по качеству таких атак.

«Спартак» Карреры стабильно испытывает сложности с командами такого стиля, да и конкретно с «Уфой» тоже: красно-белые на своём стадионе никогда ранее не обыгрывали «Уфу», даже не добивались преимущества в счёте. И в первом тайме возникало стойкое ощущение, что «Спартак» снова не справится с организацией. «Уфа» контролировала все зоны, и даже двойная нагрузка на фланг Живоглядова не помогала – крайний защитник, чаще остальных получавший подсказки от Семака, справлялся. Стало казаться, что у москвичей очень ограниченный план, с двумя алгоритмами: пробить издали или навесить на голову Зе Луишу. Африканец справлялся с нагрузкой, делал грамотные скидки, но «Уфа» опять всё блокировала.

Но на выручку «Спартаку» пришли два редких оружия.

Первое – хитрость. Один из самых запоминающихся футбольных трюков, всплывающих в моей памяти, – штрафной Роналдиньо «Вердеру» в 2006-м: вся стенка подпрыгнула, а гений всех обманул и пробил низом. Фернандо забил такое не на уровне Лиги чемпионов, но сделал именно то самое, чем однажды очаровал Роналдиньо. Стенка «Уфы» прыгнула, а Фернандо пробил под ней. Хоть называй его теперь Фернандиньо… ой, такой игрок уже есть.

Второе оружие – провокация на чрезмерные эмоции. У Луиса Адриано есть качество, которое наверняка не по душе ни одному стороннему болельщику: он умеет создать конфликтную ситуацию, пока не видит судья. Но команде Адриано обычно это помогает – соперник распыляется на ненужные эмоции, теряет концентрацию и начинает плыть. Так было в Суперкубке, когда Адриано нашкодил на красную карточку, вывел «Локомотив» из себя и забил победный мяч. Так случилось и сегодня: его грубовато схватили за майку в центре поля, он в падении лягнул соперника – и заварил кашу. Сам Адриано заработал жёлтую карточку, но только выиграл от эпизода: «Уфа» действительно начала терять зоны, позволять себе лишние эмоции и терять голову.

Первым «Уфу» едва не раскусил Зе Луиш. После подачи Ещенко, вспахивающего фланг всю осень, Зе головой пробил под планку – Беленов успел достать мяч. Но когда Квинси Промес взял на себя игру, нашёл свободный кусочек поля на левом углу штрафной и пробил в дальний, спасти вратарь уже не мог. Вот что творит феномен народной любви: Промес слабо проводит осень, средне – конкретный матч, где до гола отметился только тремя бесполезными ударами с дальних дистанций. Но стоит ему забить, как фанаты «Спартака» сразу готовы носить Квинси на руках и громче всех скандировать его фамилию.

Всё, что было дальше, описал Сергей Семак. «Уфа» бросилась вперёд, тактически перестроилась с выходом лишнего игрока атаки вместо центрального защитника (сохраняя при этом схему) и начала отхватывать контратаки. Третий мяч в итоге забил Луис Адриано в образцовом жалящем прорыве – два паса от Фернандо и Промеса отрезали всю защиту «Уфы», а Луис Адриано опередил выбежавшего из ворот Беленова и спокойно пробил по пустым воротам.

«Спартак» расколол один из самых крепких орешков нашего чемпионата, но всё-таки не стоит забывать, как именно это удалось сделать. При организованной защите «Уфы» красно-белые всё равно атаковали лишь двумя путями, и один из них – удар Промеса с невыгодной для обычного игрока позиции – сделал разницу. Но в следующий раз, когда в Тушино приедет новый закрытый соперник, такое оружие может не сработать: оно в принципе работает через раз.