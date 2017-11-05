Каррера: с Зобниным мы вернёмся к «Спартаку», игравшему в прошлом сезоне

Главный тренер «Спартака» и футболисты – о пропущенном мяче в матче с «Уфой», возвращении травмированных игроков и перерыве на сборные.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче со «Спартаком» со счётом 1:3 был немногословен, зато его оппонент – Массимо Каррера – с удовольствием ответил на все вопросы журналистов.

– Можно ли в сегодняшней победе найти хоть какой-то негатив? – последовал первый вопрос от представителей прессы.

– Единственный негатив сегодня – пропущенный гол, – признался Каррера. – Потом мы играли в наш футбол, боролись, мало позволили сопернику. Я рад тем, как ребята сегодня выступили.

– В нашем чемпионате много оборонительных команд, как «Уфа». Почему сегодня «Спартаку» удалось больше, чем обычно?

– Матчи с такими командами не одинаковы, каждый имеет индивидуальные сложности. Если против команд, которые так обороняются, получается забить, соперник выходит в атаку, и у нас появляются свободные зоны, чтобы сделать игру лучше.

– Глушаков получил травму? Он покинул поле после общения с вами.

– Глушаков накануне матча приболел, а потом подошёл ко мне и спросил, можно ли его заменить.

«Спартак» забивает самый хитрый гол тура И впервые побеждает в домашнем матче «Уфу».

– «Спартак» в лидерах чемпионата по ударам, ударам в створ, xG, но реализация страдает. Нужен ли команде тренер для нападающих, чтобы поправить реализацию?

– Проблема не в этом. Главное – создавать моменты. Бывают матчи, в которых из шести ударов залетает пять, как было в нашем матче с «Севильей», но бывают игры, где ты из 30 ударов не забиваешь ни одного. Это футбол.

– Можно ли сказать, что сегодня «Спартак» наконец-то сыграл в составе, близком к оптимальному?

– Присутствие Зе Луиша в атаке имеет большой вес, а с возвращением Зобнина мы вернёмся к составу, который играл в прошлом сезоне. У меня будет больше выбора, безусловно, так станет лучше для «Спартака».

– Но возврат к прошлогоднему составу значит, что меньше шансов получат Пашалич и Роша…

– К сожалению, в футболе играют 11 человек. Я не могу менять их, как в американском футболе, и мне платят, чтобы я принимал определённые решения. Я выстраиваю состав, который даёт мне больше гарантий.

– Насколько вероятно, что Зобнин будет в заявке в Краснодаре?

– Безусловно, после паузы он будет в составе. Он завершает индивидуальную программу восстановления. Скоро у «Спартака» будет на одного игрока больше.

Тем временем в микст-зоне с прессой общался защитник «Спартака» СердарТаски.

– Это был непростой матч, – признался футболист. – Мы знали до встречи, что «Уфа» играет в максимально оборонительный футбол и что им сложно забить. Мы сыграли хорошо и выиграли.

– Как вам гол Квинси Промеса?

–Это был очень хороший гол! И важный. Там было 11 игроков, так что забить было непросто, но Квинси это сделал. Я был очень счастлив, потому что знал, что после этого гола мы точно выиграем.

– Кто поставил вам синяк под глазом?

– Это ещё в матче с «Севильей» произошло, – с улыбкой ответил Таски. – Ногой попали.

– Сегодня тоже били эмоции, даже завязалась драка.

– Потому что это был очень важный матч! И не только для нас, но и для «Уфы» – они отставали от нас на одно очко. Эмоции зашкаливали, но это была не такая большая драка.

– «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью. Хорошо ли это для «Спартака»?

– Конечно. Мы хотим двигаться вверх, но для этого нужно выигрывать и свои матчи тоже. У нас было слишком много ничьих — 2:2, 1:1, 0:0. С такими результатами нельзя двигаться вверх в турнирной таблице, нужно играть, как сегодня. А мы очень хотим двигаться вверх.

– Кто сильнее – «Локомотив», «Зенит» или ЦСКА?

– Все они очень сильные. «Локомотив» сегодня сыграл хороший матч и не просто так идёт на первом месте. Но мы должны смотреть на себя, выиграть все матчи и доказать, что мы лучше.

– Что можете сказать о физических кондициях команды? Становятся ли они лучше?

– Конечно, лучше и лучше. Влились в ритм, но в начале сезона играть матчи через три дня было тяжело. Это нелегко. Сейчас все знают, как тренироваться и играть. Травмированные вернутся, и у нас будет команда ещё сильнее.

– Как скажется перерыв на сборные?

– Это неплохо. За последние три-четыре недели у нас было семь матчей. Это нелегко. Нужно немного отдохнуть.

– Аргентина будет тренироваться на новой базе «Спартака». Хорошо, что Месси будет первым человеком, который здесь начнёт тренироваться?

– Надеюсь! – рассмеялся защитник.

– Посетите ли этот матч?

– Не знаю, но очень хочу! Посмотрим на график тренировок. Но я уверен, что это будет очень интересный матч. Я бы с удовольствием сходил.

– Как обстоят дела с продлением контракта? – прозвучал вопрос, сильно волнующий болельщиков «Спартака».

– Я очень рад быть в этой команде. Думаю, «Спартак» тоже знает о том, что я важен здесь. Посмотрим, что будет. Мой контракт закончится только через полгода. Думаю, мы найдём решение.

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Следом за немецким футболистом вышел вратарь красно-белых Александр Селихов.

– Такие матчи всегда даются вратарям нелегко, потому что стоишь без работы и приходится самому держать себя в тонусе, – признался Селихов. – Мы сегодня много атаковали, пытались в первом тайме взломать оборону через фланги. С лидерами «Уфа» играет в закрытый футбол. Получилось, что выиграли — это самое главное.

– Какие упражнения делаете?

– Беговые, чтобы не замёрзнуть. Пока угловой или штрафной, руками помахал, пробежался.

– ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом». Знали об этом перед матчем?

– Нет, я в принципе ни за кем не слежу. Следить надо только за самим собой и за своей командой.

– Что произошло в моменте с пропущенным мячом?

– Пошла передача с фланга, Игбун оказался один и пробил в угол. Передача хорошая была, с фланга, как мне кажется, выйти никак нельзя, потому что она сильный получилась.

– Во втором тайме Обляков бил. Как вам показалось, можно было брать его удар?

– Непонятно. Вроде казалось, что перекрывали.

– Нет обиды, что в сборную не попали?

– Нет, какие обиды? Главному тренеру решать, кто играет. Наше дело – показывать себя.

– Можно ли сказать, что сложности первой половины сезона позади?

– Наверное, можно. Главное, чтобы мы продолжали выигрывать и радовать болельщиков, от игры к игре прибавлять.

– На матч с Аргентиной собираетесь?

– Нет, я к сыну поеду.

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Футболисты «Уфы», как и их наставник, были крайне расстроены поражением. В смешанной зоне для общения с журналистами остановился лишь один игрок – полузащитник Иван Пауревич.

– Мы неплохо начали, – сказал Пауревич. – Потом сели ниже. У нас всегда такая проблема. Не успевали прессинговать и выходить из-под прессинга соперника.

– В чём причина поражения сегодня?

– Может, устали. Перелёт в Хабаровск, игра с «Рубином» была очень сложной, сегодня с искусственного на натуральное поле перешли. Ноги не совсем свежие. Хорошо, что сейчас будут выходные. И через несколько дней начнём подготовку к следующему матчу.

– Какие изменения внёс тренер после перерыва?

– Следить за игроками между линиями. Постоянно открывались Промес, ЗеЛуиш, Попов и Фернандо. Если даём пространство, то сразу видно мастерство игроков «Спартака».

– До этого матча у вас был баланс встреч со «Спартаком» в положительную сторону, за счёт чего это получалось?

– Сложно сказать. Я думаю, что мы дали им сегодня много пространства. Если отдаёшь хотя бы полшага, они сразу этим пользуются. Это самая главная наша проблема.

Текст: Алина Матинян, Сергей Титов