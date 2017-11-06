ЦСКА тормознул «Локо», но «Зенит» шансом не воспользовался

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лондоне

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Челси» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт испанский форвард Альваро Мората, который отличился на 55-й минуте. Таким образом, «Челси» одержал третью подряд победу в АПЛ, а «МЮ» потерпел второе поражение в трёх последних матчах чемпионата.

«Челси» (22 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (23) — на второй строчке.

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и увеличил отрыв от «МЮ» до 8 очков

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Кевин Де Брёйне сыграл в стенку с Фернандиньо, вышел на свободное пространство и хлёстко пробил в дальний нижний угол. На 49-й минуте Начо Монреаль придержал Рахима Стерлинга, который мог убежать один на один, а Серхио Агуэро уверенно реализовал пенальти, пробив в правый угол ворот.

В середине второго тайма Аарон Рэмси вырезал передачу в штрафную на ход Александру Ляказетту, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол, сократив отставание в счёте — 1:2. Однако на 74-й минуте «горожане» сняли все вопросы о победителе матча — Давид Сильва сместился на правый край, забежал под передачу партнёра и прострелил на Габриэла Жезуса, который с семи метров расстрелял ворота «Арсенала».

«Манчестер Сити» (31 очко) увеличил отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» до 8 очков. «Арсенал» (19) — шестой.

ЦСКА в меньшинстве упустил победу над «Локомотивом»

ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

На 14-й минуте Антон Миранчук сыграл в стенку с Джефферсоном Фарфаном и реализовал выход один на один с Игорем Акинфеевым, нанеся удар в дальний угол. На исходе получаса игры Витиньо ушёл от двоих соперников в центре поля и перевёл мяч налево, а затем подхватил пас Георгия Щенникова перед штрафной «Локо», ушёл от Игоря Денисова и удачно пробил в левый угол.

На 43-й минуте Витиньо ворвался на край штрафной, где обыграл соперника и сделал заброс на дальнюю штангу. Алан Дзагоев сумел сохранить мяч в пределах поля и скинул его к вратарской, где ошибку допустил Антон Коченков, который не смог отбить мяч, в результате чего Бибрас Натхо вывел гостей вперёд.

В дебюте второго тайма Хетаг Хосонов, сыграв прямой ногой против Тараса Михалика, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 75-й минуте Фарфан откликнулся на заброс в штрафную, где против него сфолил Виктор Васин, но Мануэл Фернандеш не смог реализовать пенальти.

В концовке матча Антон Миранчук в центре штрафной нашёл пасом свободного Фернандеша, который пробил мимо голкипера и сравнял счёт.

«Локомотив» с 33 очками лидирует в таблице. ЦСКА (26) — четвёртый.

«Рубин» — «Зенит» — 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче РФПЛ подряд

«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

Хозяева здорово сыграли в начале встречи, активным прессингом сдерживая атакующий заряд «Зенита». К концу тайма инициатива полностью перешла к петербуржцам, которые не реализовали несколько хороших возможностей.

После перерыва темп игры упал, обе команды допускали много брака. В концовке гости создали несколько хороших моментов, но голов зрители так и не увидели.

«Зенит» (30 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (19) — 10-й.

«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой» в Москве

В матче 16-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Лукас Фернандо, Квинси Промес и Луис Адриано. За «Уфу» мяч забил Сильвестр Игбун. Таким образом, уфимская команда прервала свою серию из пяти матчей без поражений в РФПЛ, а красно-белые победили после двух ничьих подряд в предыдущих турах.

«Спартак» (25 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Уфа» (21) находится на восьмой строчке.

«Анжи» на выезде одолел «Амкар», Маркелов оформил дубль и был удалён с поля



«Анжи» одержал победу над «Амкаром» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Уже на 6-й минуте Иван Маркелов вывел «Анжи» вперёд, однако вскоре Михаил Костюков сравнял счёт. В середине первого тайма Маркелов оформил дубль, а на 63-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, однако махачкалинцы смогли выстоять и добыть победу.



«Анжи» (16 очков) поднялся на 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (17) — 12-й.

Гол Джорджевича в концовке принёс тульскому «Арсеналу» победу в Хабаровске

Тульский «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В дебюте игры Эванс Кангва убежал к штрафной хабаровчан от центра поля и уверенно переиграл Александра Довбню, послав мяч низом в угол ворот. На 33-й минуте хозяева сравняли счёт — Константин Савичев среагировал на скидку в штрафную, оторвался от защитников и прострелил вдоль ворот мимо Владимира Габулова, а Виталий Федотов в подкате замкнул на дальней штанге.

В концовке игры тульская команда вырвала победу — на 86-й минуте победный мяч забил вышедший на замену Лука Джорджевич.

«СКА-Хабаровск» (12 очков) занимает последнее место в таблице РФПЛ.