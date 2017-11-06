Если вас раздражает судейство в РФПЛ, посмотрите «Ман Сити» — «Арсенал»

Во время весьма насыщенных выходных было не только много футбола: нашлось место также паре конфликтов и скандалу.

Деян Ловрен и идиоты

В последнее время у хорватского защитника не ладится игра. В игре с «Тоттенхэмом» он подарил гол Сон Хын Мину и был заменён уже на 30-й минуте. И вскоре начал получать угрозы. В соцсетях кто-то угрожал, что убьёт его семью. А на неделе, когда «Ливерпуль» играл с «Марибором», в его дом пытались пробраться какие-то люди и разбили дверь и окно дома молотком. Ужас.

Защитника поддерживает Клопп, он выпустил Ловрена на последние минуты игры с «Вест Хэмом». Болельщики «Ливерпуля» внезапно выбрали его лучшим игроком месяца – явно в знак поддержки. И даже тренер «Вест Хэма» Славен Билич, которого в любой момент могут уволить, нашёл слова для соотечественника. «Ловрен никогда не прячется на поле. Он храбр. Да, он делает ошибки, но это зависит от стиля игры «Ливерпуля». Я очень разочарован тем, что ему пишут. Такого не должно быть в футболе».

«Боруссия» Дортмунд и всё как обычно

Парадокс: дортмундцы провели, возможно, лучший матч за месяц, но получили 0:3 к 70-й минуте, опять проиграли и отстали от первого места на шесть очков. Матч с «Баварией» был достаточно качественным. Работал прессинг, в первом тайме удалось отобрать мяч у Хави Мартинеса и вывести Ярмоленко один на один, чуть позже получилась атака в стиле раннего Клоппа – после стандарта у своих ворот. Не помогло.

«Боруссия» как всегда легкомысленно отнеслась к собственным моментам, а «Бавария» забивала почти всё. Петер Бош сказал после матча, что у его команды ещё достаточно времени, чтобы догнать мюнхенцев, но пока это звучит не слишком убедительно: у «Боруссии» был шанс благодаря конфликту Анчелотти с командой, но Дортмунд уже потерял всю фору, которую тогда заработал.

Тренер «Боруссии» – псих. И страдает из-за этого Главное лицо и главная проблема главного матча сезона в Бундеслиге.

Резервным арбитром, который выходит на поле, если главный получит травму, была Бибиана Штайнхаус. И, представьте себе, Тобиас Штилер действительно получил травму – подвернул ногу. Правда, ему оказали помощь медики «Боруссии», и он смог продолжить игру.

«Монако» мстит за всё

«ПСЖ» красиво разбил «Анже», наконец-то отличился Килиан Мбаппе (дважды), но, результат «Монако» это перекрывает. У Леонарду Жардима проблемы по ходу сезона: молодая команда плывёт под давлением, особенно в ЛЧ, и не может показывать качественную игру на протяжении всего матча. Это обошлось дорого: четвёртое место в группе. Но в игре с «Генгамом» «Монако» оторвался. Победа со счётом 6:0, в которой отличились пять разных игроков, должна помочь с уверенностью в себе и концентрацией.

Все напомнили о себе: Бальде Кейта – о том, что он покупался вместо Мбаппе. Адама Траоре – что два года назад за него боролись большие клубы. Гвидо Каррильо – что у Фалькао есть дублёр. Но главное действующее лицо не отметилось голами. Защитник Алмами Туре сделал три голевые передачи.

Слушайте, на самом деле в «Монако» работает конвейер не игроков атаки, а защитников. Фабиньо, который потом стал играть в опорной зоне, был на карандаше у «Челси». Бенжамен Менди в «Сити», Лейвен Кюрзава в «ПСЖ». Есть ещё Джибриль Сидибе. А теперь на правой бровке бегает очередная выгодная сделка. Туре всего 21 год, но у него уже есть опыт игры в плей-офф ЛЧ, он участвовал в выносе «Ман Сити» и «Боруссии» и проигрыше «Ювентусу».

«Манчестер Сити»: гол из офсайда, Рахим Пенни и выдающаяся игра

В первом тайме с «Арсеналом» от игры «Сити» захватывало дух. Треугольники в полузащите вскрывали гостей, как консервный нож. Первый тайм мог заканчиваться разгромом, но Агуэро вначале не попал в ближний, а чуть позже Стерлинг не дотянулся до прострела Зане. В концовке команды обменялись моментами, но чуть раньше в длинной атаке счёт открыл Кевин Де Брёйне.

Во втором тайме случилось гораздо больше событий. Арбитр разглядел, как Начо Монреаль правой ногой неуклюже зацепил ногу Рахима Стерлинга, и назначил пенальти. Арсен Венгер негодовал. После матча он скажет, что Стерлинг «хорошо ныряет». Рахим действительно шёл на контакт, но Монреалю не мешало бы получше координировать движения, чтобы не цеплять ногами всё в радиусе двух метров.

Потом Стерлинг испортил классную атаку два в одного. Он видел Зане, давал поперечный пас и просто был неточен. Невероятно. В этот момент Гвардиола швырнул бутылку на землю. А в концовке главной звездой матча стал боковой судья Стюарт Барт. Он не заметил настолько очевидный офсайд у Давида Сильвы (в офсайде был и Габриэл Жезус), что команды на секунду остановились. А зря. «Сити» забил.

Дело сделано, но Венгер не мог успокоиться. Он сказал, что уровень судейства падает с каждым годом, что «Сити» выиграл благодаря судье и что «Арсенал» создал множество голевых моментов. В ответ Гвардиола парировал, что ошибки судей – часть игры, и напомнил матч с «Бёрнли», в котором «Арсенал» забил после игры рукой в добавленное время. Правда, про полуфинал Кубка прошлого сезона, когда «Арсенал» прошёл «Сити» благодаря голу из офсайда, напоминать не стал. В общем, после матча было не менее жарко, чем во время.

И вот ещё несколько фактов о «Манчестер Сити», чтобы понять, как хорош этот клуб. После 11 туров АПЛ у них: а) разница голов 38-7; б) отрыв от второго места – 8 очков; в) ни одного поражения.

«Манчестер Юнайтед»: Жозе Моуринью жалуется, что давно не жаловался

Неожиданный ход. Накануне матча с «Челси» Жозе скромно поставил себя в пример. «На моём месте другие тренеры только и говорили бы что о травме Погба. Его давно нет, нам это мешает, но я не говорю об этом. Хотя стоило бы». Что ж, это новый уровень mindgames. Что касается матча, на него «Юнайтед» вышел проводить типичную для себя игру против сильной команды. С намёком на 0:0.

Но даже хороший план имеет слабое место. В данном случае слабое место «МЮ» — возвращение в состав «Челси» Н‘Голо Канте. Без француза лондонцам не хватало в атаке остроты. Они или заигрывались (в первую очередь Фабрегас), или испытывали трудности с созданием моментов. Сейчас Канте вернулся на своё законное место, и Фабрегас получил гораздо больше свободы при конструировании атак. «Челси» стал острее.

В закрытой игре двух хорошо организованных команд имели шанс на победу и те, и другие, но «Челси» был чуть лучше весь матч и заметно лучше в начале второго тайма, когда забил. После игры Моуринью говорил, что Антонио Конте просто исчез и не пожал ему руку. А в «Твиттере» больше говорят о статистике. Вот она: у Моуринью в «МЮ» в трёх выездах на «Стэмфорд Бридж» три поражения и ноль забитых голов. Есть и другая статистика: в последних 11 матчах против команд из «большой шестёрки» Жозе ни разу не выиграл и шесть раз проиграл.

Кстати, Конте ответил тренеру соперников. Поучилось как-то странно. Итальянец сказал, что «демонстрировать уважение надо на поле, а не за пределами поля». Может, он не так выразился?

«Барселона»: не забивает Месси, не забивает Суарес. Пока не страшно

Безголевая серия Луиса Суареса достигла пяти матчей. Это совершенно не значит, что он выпадает из игры или перестал открываться под острые передачи. Моменты есть. Но с реализацией уругвайца что-то случилось. С «Севильей» у него был выход один на один, ещё в одном эпизоде защитник в последний момент выбил мяч из-под ноги. Ладно, низкая результативность Суареса была незаметна на фоне голов Месси, но и Лео притормозил.

Он забивал «Олимпиакосу» и «Атлетику», всего два гола за последний календарный месяц. И снова нельзя сказать, что Месси стал как-то по-другому играть. Просто к десятку перекладин и штанг, которые у него были в начале сезона, добавились промахи. Повод для беспокойства?

«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так? Разбираемся, есть ли в команде Зидана кризис.

Нет, пока «Барса» отлично справляется. Пако Алькасер и Херард Деулофеу по очереди играют на фланге полузащиты, смещаясь в центр при позиционных атаках. Получается эффективно. Дубль Алькасера выглядит немного неожиданно, но добавьте сюда пару моментов Месси и Суареса и повод для пенальти за руку Лангле… и картина меняется. Счёт 2:1 обманчив, могло быть 3:0 ещё в первом тайме. После 11 туров у «Барселоны» идентичные показатели во внутреннем чемпионате с «Манчестер Сити»: 10 побед, одна ничья.