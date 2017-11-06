«Как Будогосский может говорить, что фол Вернблума – это не красная?!»

— Как вы оцените судейство в матче «Локомотив» — ЦСКА?

— Скорее, оно было нервозным. Нельзя сказать, что всё было по делу. Судя по решениям в ключевые моменты встречи, возможно, Карасёв нервничал.

«Акинфеев быстро всех успокоил». Гончаренко и Сёмин – о дерби Пресс-конференция после дерби «Локомотив» — ЦСКА вышла не менее содержательной, чем игра.

— Какие решения вы считаете правильными, а какие спорными?

— Давайте посмотрим по эпизодам. Первый — 49-я минута, когда удалили Хосонова. Это действительно жёлтая карточка — игрок никак не мог сыграть в мяч. Другое дело, почему арбитр использует принцип преимущества? Сначала был фол, а он даёт продолжить, затем останавливает игру и выносит предупреждение. Сегодня даже женщины-арбитры знают, что при второй жёлтой карточке такого не может быть. Карасёв должен был сразу остановить игру и показать жёлтую. Представьте, если бы Хосонов забил гол? Но стоит отметить, что финальное решение Сергея — правильное.

Следующий эпизод – 56-я минута. Меня поражает, как можно было не удалить Вернблума. Это классическая красная карточка — идёт удар локтем. Видно согнутую руку и сжатый кулак. Это не отмашка, это удар — игрок мог получить тяжёлую травму. С другой стороны, возможно, Карасёв не видел эпизод со своей позиции. Но зачем тогда нужны помощники? Это плохая работа бригады — чистейшая красная карточка.



— Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высоко оценил работу бригады Карасева и сказал, что фол Вернблума – это жёлтая.

— Я не пойму, как можно так говорить. Правила дают однозначную трактовку удара локтем. У меня сейчас на сборах в Крымске девочки щёлкают такие моменты, как семечки. Как я им объясню, что это не удаление?!

— Как вы относитесь к привычке Вернблума агрессивно спорить с арбитрами? Кажется, что судьи боятся его наказывать.

— В своё время был у нас такой футболист — Халк, он провоцировал судей. Одно время они реагировали на его симуляции, пока это не стало очевидным. Вернблум тоже часто играет не по-спортивному, грязно. Судьи без сильного характера опасаются показать свой авторитет и наказать его один раз, другой. Если бы его наказывали постоянно, он играл бы совсем по-другому. А Понтусу всё прощается, и это плохо. Это влияет на чистоту футбола, даёт пищу для разговоров, провоцирует игроков. Возникают мелкие конфронтации, которые потом вырастают в нехорошие ситуации. Не хватает смелости, либо квалификации судить матчи такого уровня с такими сложными игроками.

— Вы бы показали красную карточку Вернблуму в этом моменте?

— Конечно, почему нет? Есть чёрное и белое, зачем выкручиваться?

«Всем нельзя, а Вернблуму можно». Как объясняли зарубу в дерби Пейчинович, Бабаев и Геркус про огненный матч «Локомотив» – ЦСКА.

— Ещё один неоднозначный момент – нарушение Васина, приведшее к пенальти. Фол последней надежды или нет?

— В тот момент я посмотрела на Карасёва: он идёт, голову гладит, трогает карман. Явно, что он думает, сомневается. Я так понимаю, ему подсказали. Здесь классическая красная карточка, потому что нет борьбы за мяч. Идёт лишение возможности забить — там был выход один на один, толчок и захват рукой, она чётко видна на повторе. Не понимаю, почему Карасёву не хватило квалификации, чтобы дать красную. Если бы он поступил правильно и удалил обоих игроков, никто не знает, как бы всё сложилось. И правильно Сёмин сказал: если бы можно было посмотреть повтор, всё могло бы поменяться. «Локомотив» мог взять три очка, а не одно.