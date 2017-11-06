Символическая сборная 16-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Игорь Акинфеев, ЦСКА
В матче с «Локомотивом» Игорь Акинфеев пусть и пропустил дважды, но проявил себя тем не менее отлично. Взятый им пенальти позволил «армейцам» в меньшинстве поделить очки с лидером.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Лучшим правым защитником 16-го тура стал Марио Фернандес за качественно проведённый матч против «Локомотива».
Грегор Балажиц, «Урал»
Редкое для центрального защитника достижение покорилось Грегору Балажицу из «Урала». Словенец стал автором дубля в матче против «Динамо». Это были все голы «Урала» в матче.
Уилкер Анхель, «Ахмат»
Венесуэльский защитник «Ахмата» Уилкер Анхель уже попадал в сборную тура в начале сезона. Потом был небольшой спад. Но в 16-м туре грозненский клуб обыграл «Ростов», а на поле снова был хорош Анхель.
Кристиан Рамирес, «Краснодар»
Левый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес отлично провёл игру с «Тосно». На счету эквадорца результативная передача на Юрия Газинского.
Полузащита
Бибрас Натхо, ЦСКА
Гол Бибраса Натхо «Локомотиву» помог ЦСКА на какое-то время повести в матче. Правда, преимущество «армейцы» не удержали – встреча завершилась со счётом 2:2.
Антон Миранчук, «Локомотив»
В новой сборной лишь один брат Миранчук. Но не Алексей, как это чаще всего бывает, а Антон. На его счету гол и результативная передача в матче с ЦСКА.
Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
Какое-то время в течение матча «Локомотив» — ЦСКА Мануэл Фернандеш даже мог бы считаться антигероем. Португалец не забил пенальти на 76-й минуте, когда его команда проигрывала в большинстве в один мяч. Но именно Фернандешу было суждено сравнять счёт в этом матче. Мануэл установил окончательный счёт встречи на 87-й минуте.
Иван Маркелов, «Анжи»
На счету Ивана Маркелова из «Анжи» победный дубль в ворота «Амкара». Причём управился футболист за первые полчаса игры.
Нападение
Фёдор Смолов, «Краснодар»
Вновь забивает Фёдор Смолов. Как и в прошлом туре, нападающий «Краснодара» оформил дубль. В 16-м туре от российского форварда пострадало «Тосно».
Квинси Промес, «Спартак»
Великолепный победный гол записал на свой счёт Квинси Промес из «Спартака». При счёте 1:1 по истечении первого часа игры голландец финтом убрал защитника «Уфы», вошёл в штрафную, переложив мяч под правую и исполнил отличный удар в дальний угол ворот Александра Беленова. Чуть позже Промес стал автором результативной передачи на Луиса Адриано.
Тренер
Массимо Каррера, «Спартак»
«Спартак» последние два матча до 16-го тура закончил вничью, а в середине недели уступил важнейший матч в Севилье. Игра с «Уфой» была крайне важна, поскольку продолжение безвыигрышной серии наверняка возобновило бы разговоры о кризисе. Массимо Каррера сумел настроить своих игроков так, чтобы они сыграли максимально собранно и эффективно против опасного соперника.