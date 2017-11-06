Символическая сборная 16-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

На этой неделе команда еле-еле вписалась в лимит РФПЛ на легионеров. И то благодаря натурализованному игроку.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

В матче с «Локомотивом» Игорь Акинфеев пусть и пропустил дважды, но проявил себя тем не менее отлично. Взятый им пенальти позволил «армейцам» в меньшинстве поделить очки с лидером.

«Всем нельзя, а Вернблуму можно». Как объясняли зарубу в дерби Пейчинович, Бабаев и Геркус про огненный матч «Локомотив» – ЦСКА.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Лучшим правым защитником 16-го тура стал Марио Фернандес за качественно проведённый матч против «Локомотива».

Грегор Балажиц, «Урал»

Редкое для центрального защитника достижение покорилось Грегору Балажицу из «Урала». Словенец стал автором дубля в матче против «Динамо». Это были все голы «Урала» в матче.

Уилкер Анхель, «Ахмат»

Венесуэльский защитник «Ахмата» Уилкер Анхель уже попадал в сборную тура в начале сезона. Потом был небольшой спад. Но в 16-м туре грозненский клуб обыграл «Ростов», а на поле снова был хорош Анхель.

Кристиан Рамирес, «Краснодар»

Левый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес отлично провёл игру с «Тосно». На счету эквадорца результативная передача на Юрия Газинского.

Полузащита

Бибрас Натхо, ЦСКА

Гол Бибраса Натхо «Локомотиву» помог ЦСКА на какое-то время повести в матче. Правда, преимущество «армейцы» не удержали – встреча завершилась со счётом 2:2.

«Зенит» перестал забивать в РФПЛ. Как Манчини и Бердыев сыграли по нулям «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» в Казани и упустил возможность сократить отставание от «Локомотива» до одного очка.

Антон Миранчук, «Локомотив»

В новой сборной лишь один брат Миранчук. Но не Алексей, как это чаще всего бывает, а Антон. На его счету гол и результативная передача в матче с ЦСКА.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Какое-то время в течение матча «Локомотив» — ЦСКА Мануэл Фернандеш даже мог бы считаться антигероем. Португалец не забил пенальти на 76-й минуте, когда его команда проигрывала в большинстве в один мяч. Но именно Фернандешу было суждено сравнять счёт в этом матче. Мануэл установил окончательный счёт встречи на 87-й минуте.

Мануэлная терапия. Как «Локо» спасся в дерби с ЦСКА «Локомотив» с ЦСКА открыли второй круг зажигательной ничьей.

Иван Маркелов, «Анжи»

На счету Ивана Маркелова из «Анжи» победный дубль в ворота «Амкара». Причём управился футболист за первые полчаса игры.

Нападение

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Вновь забивает Фёдор Смолов. Как и в прошлом туре, нападающий «Краснодара» оформил дубль. В 16-м туре от российского форварда пострадало «Тосно».

«Спартак» забивает самый хитрый гол тура И впервые побеждает в домашнем матче «Уфу».

Квинси Промес, «Спартак»

Великолепный победный гол записал на свой счёт Квинси Промес из «Спартака». При счёте 1:1 по истечении первого часа игры голландец финтом убрал защитника «Уфы», вошёл в штрафную, переложив мяч под правую и исполнил отличный удар в дальний угол ворот Александра Беленова. Чуть позже Промес стал автором результативной передачи на Луиса Адриано.

Тренер

Массимо Каррера, «Спартак»

«Спартак» последние два матча до 16-го тура закончил вничью, а в середине недели уступил важнейший матч в Севилье. Игра с «Уфой» была крайне важна, поскольку продолжение безвыигрышной серии наверняка возобновило бы разговоры о кризисе. Массимо Каррера сумел настроить своих игроков так, чтобы они сыграли максимально собранно и эффективно против опасного соперника.