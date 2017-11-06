За Карасёва. Почему отстранять нужно не судей, а тренера ЦСКА

После ничьей с «Локомотивом» Виктор Гончаренко знал, на что жаловаться:



— Если бы не красная карточка на 49-й минуте, думаю, нам бы удалось выиграть. Игра шла по нашему сценарию.

— Второй матч подряд удаляется молодой игрок, — спрашивает комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сразу после матча. — Кучаев в Туле и Хосонов в Москве получили по предупреждению в каждом из таймов. У них эмоциональный захлест?

— Это тоже моя ошибка, — выбирает саркастическую тактику Гончаренко — Надо было предположить, что после матча с «Арсеналом» рефери будут вести себя таким образом. Знаете, вот говорят, что мы должны растить молодых футболистов, зарабатывать рейтинговые очки. Но Кучаев, который может играть, сейчас сидит на трибуне, а Хосонов будет отдыхать в следующем матче. Зато наверняка найдут кучу оправданий, чтобы рефери дальше судил.

— Была эмоциональная стычка, — так Генич называет забег Гончаренко к боковому судье, увидевшему атаку Вернблума на Алексея Миранчука. – Я вас таким разгорячённым не видел. В чём причина?

— Если главный говорит, что фола не было, а лайнсмен подсказывает, что был, то, конечно, возмущению нет предела.

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К пресс-конференции Гончаренко мог бы остыть, но и там он выкладывает свои аргументы, акцентируя на том, что судьи особенно часто ошибаются не в пользу ЦСКА. Рассмотрим эти заявления поподробнее. Начнём с удаления Хетага Хосонова.

На 40-й минуте 19-летний игрок не успел за Фарфаном и прямой ногой въехал перуанцу в район икры. Карасёв показал жёлтую, и это решение устроило всех футболистов ЦСКА. На 49-й Хосонов не смог обработать мяч и, неловко пытаясь исправить положение, вновь прямой и оторванной от земли ногой наступил Тарасу Михалику на голень. Оба фола были скорее красными, чем бесцветными, так что спасти полузащитника от удаления мог не Карасёв, а только программа поддержки юных игроков имени Виктора Гончаренко.

Одного лимита нам уже давно недостаточно, и, чтобы Хосоновы и Кучаевы не сидели на трибунах, уже сейчас стоит исключить красные карточки для молодых футболистов, отметив те части тела, по которым они могут бить безнаказанно. Также необходимо запретить легионерам пользоваться ошибками российских игроков, которым не исполнилось 20 лет. Например, если тот же Хосонов проигрывает борьбу Антону Миранчуку, то получивший мяч Фарфан должен стрелять в аут, а не отдавать голевой пас. Так было бы честнее, и счёт не стал бы 1:0.

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Безусловно, определённых льгот достоин и сам ЦСКА – как клуб, использующий воспитанников академии. Вернблум, например, должен получить официальное право бить локтями, орать на судей и толкать их, а Гончаренко – возможность ускоряться из своей технической зоны и бросаться на боковых арбитров. В таком случае никто не найдёт оправданий для рефери, показывающих «армейцам» карточки.

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Если же говорить серьёзно, то меньше всех в проблемах ЦСКА виновата бригада Сергея Карасёва. Не судьи ставят «армейцам» агрессивный футбол, в котором молодые игроки могут совершать ошибки. Не они вынуждены выпускать на ключевую позицию Хосонова, который смотрелся весьма неплохо, но по неопытности дважды результативно ошибся – перед голом Миранчука и с фолом на вторую жёлтую.

Карасёв вообще имел все основания «убивать» ЦСКА. Сразу после удаления Хосонова его толкали руками Натхо, Дзагоев и неистово вопящий Вернблум. Карасёв пожалел Понтуса, когда тот с гримасой бил в челюсть Миранчука. Он не отправил на трибуну Гончаренко, который пытался напасть на бокового и нарушил все правила приличия.



Каким бы ни было судейство, но на месте тренера ЦСКА невозможно представить Массимо Карреру, хотя Александра Самедова в матче «Спартака» с «Локомотивом» удалили в первом тайме не за грубый фол, а за падение в чужой штрафной. Так не ведёт себя Роберто Манчини, хотя «Зенит» вылетает из Кубка России, играя вдесятером почти все 90 минут. Так не делал даже Луческу, у которого к российским (и особенно московским) арбитрам был длиннющий счёт. Да, Виктор Михайлович недавно выиграл у «Базеля» в Лиге чемпионов и мог почувствовать себя совсем большим, но только объект его нападок в мировом футболе сейчас находится выше любого продукта РФПЛ, систематически представляя страну на матчах топ-уровня. Но вместо уважительного отношения Карасёв попал на территорию хамства, принял удар на себя, а потом ещё и получил такие обвинения, будто хватал мячи в руки и забрасывал их в ворота Акинфеева.

Впрочем, Виктора Михайловича тоже можно и понять, и простить. Он создал в команде ту эмоциональную атмосферу, которая позволяет идти среди лидеров РФПЛ и побеждать в еврокубках. Гончаренко действительно мог завестись, услышав от Хосонова нечестное: «Я его (Михалика) вообще не трогал». Главный тренер ЦСКА мог сильно огорчиться, когда судьи приняли несколько решений в пользу «Локо».



Но после просмотра ключевых эпизодов ему всё-таки стоит извиниться. Так было бы честнее не только перед Карасёвым, а вообще перед лишёнными слова и защиты судьями. И на этом неприятный эпизод классного матча можно было бы считать исчерпанным.