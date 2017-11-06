Сёмин и Гончаренко придушили друг друга. Не в драке

Стартовый план

Прижатый к стенке на «Санкт-Якоб Парк» Виктор Гончаренко серией тактических перестановок устроил для ЦСКА лучший матч в сезоне. Сохранить швейцарский подбор игроков было невозможно из-за красной карточки Кучаева в предыдущем матче, а мышечная травма Головина на предматчевой тренировке окончательно перекрыла кислород тренерскому штабу. Выбор в центр поля был невелик, однако Гончаренко рискнул и сохранил базельскую схему 3-4-2-1, где Дзагоев и Витиньо исполняли инсайдов, а на острие атаки снова сыграл Понтус Вернблум.

Юрий Сёмин тоже подготовился к тактическим шахматам. После феерической победы над «Спартаком» в Тушино Сёмин редко отступал от схемы 4-2-3-1, где одновременно без ущерба командной игре можно было уместить главные атакующие силы «Локо»: Фернандеша, Фарфана и братьев Миранчуков. Под ЦСКА Сёмин вернулся к схеме в три центральных защитника, но стандартную расстановку «Локо» в ней (3-4-2-1) изменил. Причины просты.



1. Только в схеме 3-1-4-2 Юрий Палыч мог сохранить все основные контратакующие силы команды (и это сыграло).



2. Пара полузащитников в середине поля была более уязвима, чем тройка. Игорь Денисов хорош как выжигающий опорник и сильно проводит сезон, но ему не удаётся наладить взаимодействие с напарником, кем бы он ни был (Тарасов, Михалик, Антон Миранчук) – часто возникают ситуации, где оба опорника закрывают одну зону, но открывают стратегически важный центр.

Тактические ходы

Если объяснять игру «Локомотива» одним словом, она резкая: «железнодорожники» создают лучшие моменты или в скоростных контратаках, или после одного умного решения Фернандеша или Миранчуков, создающего острую ситуацию в штрафной. Своему стилю «Локо» не изменил и привычно щепетильно подходил к созданию опасных ситуаций (создал 3 явных голевых момента, дважды довёл мяч до вратарской без удара). Но стиль доставки мяча изменился. В большинстве матчей сезона красно-зелёные доводят мяч до чужой штрафной через передачи низом, и во втором тайме дерби атаковали так же, но до удаления избрали мишенью зону Набабкина.

«Локомотив» не мудрил – Пейчинович, один из крайних центральных защитников, делал диагональ или длинную передачу в его зону, туда подскакивал Фарфан и пробовал зацепиться за мяч. Набабкина выделили как слабое звено защиты ЦСКА, давили на его зону, атаковали уже после приёма мяча, надеясь на плохую обработку (так и происходило), и даже хорошая статистика Кирилла в единоборствах (8/12 выиграно) не кажется бочкой мёда. Во втором тайме «Локо» мало атаковал через его зону, но в первом мяче один из виновников – Набабкин: вместо того чтобы помешать Миранчуку ударить, он, вероятно, пробовал исполнить искусственный офсайд. И всё равно ошибся.



План ЦСКА был любопытнее. Если в левой зоне атаки разгоняли только Щенников, Натхо и Дзагоев, то справа активно менялись местами Витиньо, Фернандес и Вернблум. Понтус уходил направо редко, Витиньо – намного чаще, а при атаках формировались ситуации, когда два высокорослых игрока открывались в штрафной под подачу.

Витиньо, как видно на скриншоте, в такой схеме исполнял более свободную роль, выискивая мяч в глубине и открывая пространство для рывков латералей. В Базеле так играл Кучаев, создавая свободу для Щенникова, Дзагоев же был привязан ближе к центральной зоне (как и в дерби). При таком задании Витиньо стал одним из самых активных игроков матча: нанёс больше всех «армейцев» ударов по воротам – 2, не смейтесь, – и стал вторым в команде по конструктивным передачам (45). Но проблемы в черновой работе всё равно преследуют бразильца: он чаще всех терял мяч (13 раз) и ни разу не сделал подбор, отбор или перехват (единственный в ЦСКА).



Красная карточка Хосонова внесла коррективы и в течение игры, и в тактический рисунок.

Витиньо и Дзагоев стали поочерёдно занимать позицию левого центрального полузащитника, рядом с Щенниковым. Кадровый дефицит ЦСКА настолько силён, что в такую систему можно было вклинить лишь одного игрока, Георги Миланова (и Гончаренко запоздал с его заменой). «Локомотив» же перестроился на 4-2-3-1: сначала Михалик передвинулся в опорную зону, затем уступил место на поле Коломейцеву. Изменился и стиль атак «Локо» – команда стала двигать мяч низом, взрывая ситуации острыми передачами вразрез. Фланг Фернандеса и Набабкина уже не страдал, зато плыла противоположная зона, где Щенникову и Алексею Березуцкому не хватало помощи. Голевая атака в итоге прилетела через этот фланг, хотя в ней недоработали не Витиньо с Дзагоевым, а Натхо, Щенников и Вернблум, не сумевшие предотвратить атаку.

Тактические проблемы: «Локомотив»

Цвета «железнодорожников» защищает один из самых спорных игроков сезона, Владислав Игнатьев. Сёмин – единственный тренер, видящий Игнатьева крайним защитником на длинной дистанции, и при включениях игрока в атаку заметна его креативная жилка. По xA, ожидаемым голевым передачам, Игнатьев – 10-й в Премьер-Лиге и опережает даже одноклубника Ману Фернандеша. Потенциал Владислава как пасующего защитника раскрыт, он часто делает передачи вразрез, отключая целую линию передачей в полуфланг. По Impect, количеству отрезаемых пасами защитников, Игнатьев – 11-й игрок чемпионата: лучше Промеса и Паредеса например.



Но у Игнатьева есть ярко выраженная черта переученных крайних защитников. Вступая в отбор или прессинг, он уже думает, как начинать собственную атаку, агрессивно включается в давление после потери мяча… но открывает свободную зону для рывков. ЦСКА ловил латераля на таких включениях в прессинге. Были и моменты, где Игнатьев банально проигрывал единоборства, смещаясь в центральную зону перехватывать передачу – за счёт недостаточного чтения игры в обороне Игнатьев проиграл Щенникову дуэль на фланге в первом тайме.

Защита «Локомотива», не игравшая в конфигурации 3-4-2-1 с Ростова-на-Дону, вчера была удивительно нервной. Мацей Рыбусь до перерыва неоднократно ошибался перед своей штрафной – пытаясь выбить мяч, пасовал неточно. Или слишком слабо. Или зажигал «свечку». Удивительно тяжёл под прессингом был Соломон Кверквелия, чьи диагонали были главным оружием прошлогоднего «Локо» при доставке мяча в атаку. Вторую голевую атаку ЦСКА разогнал не Витиньо переводом на дальнюю штангу, не Вернблум желанием пойти в стык, а сам Кверквелия – неточным пасом без прессинга. Возможно, так на грузина повлияла ошибка под давлением за 20 секунд до этого – Соломон неправильным приёмом мяча сам загнал себя под прессинг и выбил мяч в спину Дзагоеву.

Во всей пятёрке защитников на высоком уровне сыграл, пожалуй, лишь Пейчинович – выиграл все 8 единоборств внизу, 15 из 19 единоборств в целом, справился с дополнительной нагрузкой от Марио Фернандеса. Но проблема не в схеме 3-1-4-2, а в персональных ошибках, что выделил и Юрий Сёмин после матча. Возможно, смена тактики могла негативно повлиять на «Локомотив» лишь вместе со сменой голкипера – Антону Коченкову и заново скроенной защите могла требоваться более чуткая коммуникация. Кстати, если заметили, с заменой вратаря «Локо» потерял и в качестве быстрых атак. Лишь однажды, в дебюте матча, Коченков быстро ввёл мяч в игру после удачного выхода, а потом ждал, пока все расставятся.

Тактические проблемы: ЦСКА

Конечно, Васин. Ошибки Виктора, напрямую влияющие на результат матча, к сожалению, стали привычными – в Черкизово он не смог прервать передачу Фарфана вразрез через свою зону, неловко пропустив мяч через ноги, а потом запустил Джефферсона за спину, организовал перуанцу выход один на один и сбил его в штрафной площадке. В моменте с пенальти Васин сделал двойную ошибку: до того как проиграть Фарфану в скорости, он неловко скинул мяч головой на подбор Алексею Миранчуку.

Проблема проста, и возврат к ней неизбежен: Васин – не страхующий защитник, ему самому нужна подстраховка. Порядок в центре обороны ЦСКА наступает, когда страхующим становится Василий Березуцкий, а Васин уходит на позицию правого центрального. Он хорош в позиционной защите, когда нужно оборонять зону – не даст создать численное преимущество на фланге, не будет выбрасываться в отбор без необходимости, а по максимуму всё перекроет. Для «чистильщика», самого центрального в тройке защитников, Васин слишком авантюрен. Пересчитайте все ошибки Виктора, когда он хотел поумнее выбить мяч, вспомните, как он признавал свои косяки… и продолжал их допускать. Васина не переделать – он недостаточно хорошо читает игру, допуская ошибки в простых ситуациях. В том числе технические, как вчера.

Гончаренко прав, отмечая, что до красной карточки Хосонова его команда не ошибалась. Потом «Локомотив» начал ловить ЦСКА на зонах, где не хватало игрока или кто-то недорабатывал. При расстановке 5-3-1 без мяча поочерёдно становились левыми полузащитниками то Дзагоев, то Витиньо, и бразилец традиционно доставлял команде больше головной боли. Один из моментов после перерыва «Локо» создал, когда Витиньо недоработал, перекрывая пас на Ману Фернандеша – и тут же случился традиционный локомотивский взрыв с резкой передачей вразрез на Фарфана.

Теневые тезисы

Вернблум на острие – не разовая мера



Виктор Гончаренко жёстко на это намекнул: «Весь вопрос в том, что нападающие должны оказывать давление на защиту соперника, а Понтус это делать умеет. Штатные форварды должны со скамейки смотреть, как выполнять эту работу, если пока не получается самим так играть». Возвращаемся к неоднократно раскрытой философии футбола Виктора Гончаренко, которую он объяснял в классной документалке Сергея Кривохарченко: не так важно выиграть единоборство, важно выиграть подбор после борьбы. От габаритного форварда требуется именно навязывать давление, и у Вернблума получалось.



В атаке швед выиграл лишь 4 единоборства из 12, но такие цифры для Гончаренко – ничто. Важно, что Вернблум регулировал прессинг ЦСКА, жестами показывая Дзагоеву, кого нужно накрывать, пихался с Соломоном Кверквелией и обеспечивал давление на Коченкова. Швед дважды добегал до вратаря «Локомотива», и Коченкову приходилось выбивать мяч наобум, а не в нужную зону.

Оценивать игру Вернблума в нападении стоит не по забитым мячам, хотя и забивать Понтус умеет – в Базеле все видели. Важнее, что Вернблум навязал искомое давление и ввёл Коченкова в панику, когда ЦСКА забивал второй мяч. Свою работу швед сделал и в атаке, и в борьбе – Вернблум не мог уйти из такой термоядерной игрушки без карточки.

Коломейцев – незаметный герой «Локомотива»

Спасительный гол «Локомотива» в концовке забил Ману Фернандеш, пас ему выложил Антон Миранчук, а всю атаку разогнал вышедший с лавки Александр Коломейцев. Отобрал мяч перед своей штрафной у Натхо, на рывке уберёг его от Щенникова и Вернблума, отдал в центр и электричкой рванул вперёд. После важного отбора, перехода в атаку на индивидуальных качествах и резкого рывка случилась предголевая передача, которая тоже останется в тени.

Коломейцев нормально относится к своей теневой задаче. В интервью он скромен, не скулит о маленькой игровой практике, выходит на поле и грамотно выполняет задание. Работоспособность Коломейцева восхищала и старых его тренеров: Рашид Рахимов почти сразу говорил, что из игрока выйдет толк, а Станислав Черчесов советовал его Капелло для сборной России. Его сила – в умении приносить пользу любым способом. В «Амкаре» и в «Локомотиве» у Игоря Черевченко Коломейцев выходил на острие атаки, играл атакующего полузащитника, «шестёрку», «восьмёрку». И за счёт бешеной работы на поле адаптировался к любой роли.



В нынешнем сезоне Коломейцев сыграл всего 140 минут и ни разу не начинал матч в основе, но его выходы с лавки для усиления атаки приносят результат. Выйдя на замену в Тушино, Александр забил «Спартаку». Теперь – работоспособностью сделал эпизод в матче с ЦСКА.

Игорь Денисов помогает «Локомотиву» в развитии атак. Сильнее, чем кажется

Фото: РИА Новости

Мы хвалим атакующую четвёрку «Локомотива» за скорость бега, мыслей и принятия решений, но обделяем стороной человека, разгоняющего атаки правильными решениями из глубины. Внезапно Игорь Денисов – 7-й игрок Премьер-Лиги по количеству отрезанных соперников на минуту командного владения мячом, но если другие пасующие начинают атаки резкими обостряющими передачами из глубины (Кришито, Паредес, Фернандо), то Денисов принимает очень правильные решения в разгоне атак, получая мяч под прессингом.



Раз – на Фернандеша пас.

Два – отправляет в контратаку Антона Миранчука.

Оба раза перед плеймейкерами «Локомотива» открывается большая свобода в центре поля и возможность новой скоростной атаки. Работа Денисова в конструировании атак красно-зелёных незаметна, но при переходе из обороны в атаку он очень помогает «Локо», особенно в последних матчах. Два гола из трёх «Зениту» москвичи нарисовали благодаря правильным пасовым решениям Денисова. Вчера таких голов не забивали, но несколько раз выходили в контратаку через передачи Игоря.



Незаметную роль Денисова хорошо объясняют цифры. Если считать голевые атаки и явные голевые моменты, Игорь поучаствовал в 10 подобных ситуациях «Локомотива» в текущем сезоне (28%). Сильнее вклад только у атакующей четвёрки. Вы думаете, что здесь должен быть вывод о нужности Денисова для сборной? Ну да, правильно думаете.

В материале использованы данные InStat, Understat и паблика «Пыльный чердак».