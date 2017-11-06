Попов: в матче с «Уфой» был спартаковский футбол

Полузащитник «Спартака» — о победе над «Уфой», выезде в Севилью и шансах на выход из группы в Лиге чемпионов.

— «Спартак» пропустил на 10-й минуте. Что случилось?

— Гол не страшен — я был уверен, что мы выиграем этот матч. Видел настрой команды, понимал, что мы хорошо играем. Когда обсуждали с ребятами ситуацию в перерыве, то все были уверены, что забьём ещё один. Но в итоге забили два.

— Какой из голов вам понравился больше?

— Конечно, гол Промеса. Он показал, что мы контролируем игру. Когда забивал Адриано – это был уже конец.

«Спартак» забивает самый хитрый гол тура И впервые побеждает в домашнем матче «Уфу».

— «Спартак» отыгрался в первом тайме: низом Фернандо ещё не забивал.

— Фернандо исполнил очень хороший штрафной: стенка прыгнула, а он катнул мяч понизу. Так могут делать только по-настоящему классные игроки.



— С чего началась потасовка с игроками «Уфы»?

— Ничего страшного не случилось: потолкались немножко и успокоились.

— Три раза были вопросы по пенальти: один на Промесе, два на Зе Луише. Ваше мнение?

— Не хочу комментировать судейство. Главное, что мы выиграли. «Спартак» выглядел очень хорошо — это был наш спартаковский футбол.

— Тяжело было настраиваться на матч с «Уфой» после выезда в Севилью?

— Нет. Лига чемпионов – это отдельный турнир, как РФПЛ, Кубок России. Вы видели, что мы контролировали игру, создавали моменты. Повторюсь, ничего страшного не произошло.



— После «Севильи» Каррера устроил разнос?

— Нет, но сказал, что мы проспали первый тайм, только во втором начали играть.

Каррера: с Зобниным мы вернёмся к «Спартаку», игравшему в прошлом сезоне Главный тренер «Спартака» и футболисты – о пропущенном мяче в матче с «Уфой», возвращении травмированных игроков и перерыве на сборные.

— Главные конкуренты потеряли очки. Это внушает оптимизм?

— Мы не смотрим на конкурентов, отталкиваемся от себя. «Спартак» должен набирать максимум очков в каждой игре. В конце чемпионата посчитаем: кто будет лучше, тот и выиграет титул.



— Наступил перерыв для игр национальных сборных. Как дела у болгар?

— Мы не прошли на чемпионат мира, а сейчас играем товарищеский матч с Саудовской Аравией. Тренер работает уже не первый год, результаты улучшились. Вместе строим новую команду.

— После этого матч с «Краснодаром». Насколько это важная игра для «Спартака»?

— «Спартак» всегда настроен на победу. Когда болельщики с нами, они дают нам дополнительный заряд эмоций. Уверен, на выезде в Краснодаре они помогут нам своей энергетикой.



— Кстати, во время матча с «Севильей» слышали спартаковские заряды?

— Когда выходил на поле, слышал отдельные голоса. Они нас поддержали, а когда Зе Луиш забил — почувствовали себя как будто на родном поле. Ощущали поддержку болельщиков, слышали их перекличку. Наши фанаты всегда с нами и дают нам силу.



— Каковы шансы «Спартака» выйти из группы в Лиге чемпионов?

— Шансы большие, впереди две игры. Если наберём шесть очков, то сто процентов пройдём дальше.



— Вы всерьёз считаете, что «Спартак» может победить «Ливерпуль» на «Энфилде»?

— Я всегда верю в победу, потому что вижу уровень наших игроков, чувствую поддержку трибун. Я верю в нашу команду, и для меня не станет сюрпризом, если «Спартак» выйдет из группы.