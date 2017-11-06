«Рассчитываем, что не понесём никаких затрат на приглашение Аргентины»

Сборная России в понедельник вновь собралась в Новогорске и провела восстановительную тренировку. Практически все футболисты накануне играли, поэтому занятие было недолгим. После короткой разминки и восстановительных упражнений футболисты направились в спортзал.

Тренировка проходила в присутствии президента РФС Виталия Мутко: вице-премьер провёл у поля всё отведенное на занятие время. А после рассказал о разговоре со Станиславом Черчесовым иЭдуардом Безугловым, а также о предстоящем матче с Аргентиной.

— Во время тренировки общался с Черчесовым и Безугловым, — начал вице-премьер. — К сожалению, никак не получается собрать оптимальный состав. Постоянно какие-то травмы. Чемпионат у нас очень напряжённый, плюс у клубов, выступающих в еврокубках, был сложный отрезок. Нам приятно видеть Зобнина. Играть он пока, скорее всего, не будет, но он нужен в команде, ведь будут и теоретические занятия. К сожалению, нет Головина, на которого рассчитывали.



— Впереди у сборной очень важные матчи.

— Мы к этому плавно подходили. Рассчитываю, что встречи с такими сильными соперниками помогут нам сделать правильные выводы на финальном этапе подготовки к чемпионату мира. К тому же мы открываем «Лужники», болельщикам должно понравиться.



— Правда ли, что приезд аргентинцев обошёлся дешевле, чем они обычно просят?

— У ведущих мировых сборных из топ-10 есть определённые экономические требования, но они адекватные. Принимающая сторона как правило обеспечивает бесплатную дорогу, проживание, питание и прочие условия. Плюс обсуждается, как будут делиться доходы от проведения матча. В данном случае всё точно так же. Мы рассчитываем, что РФС не понесёт никаких затрат — всё покроется доходами от матча. Радует, что Аргентина решила провести у нас столько времени и сыграет второй матч в Краснодаре — это подарок региону и городу.

Пообщался с журналистами и Станислав Черчесов. Главный тренер сборной рассказал о травмированных игроках, а также о подготовке к важному контрольному матчу в «Лужниках».



— Ни Головин, ни Самедов не примут участия ни в сборе, ни в матче, — сказал Черчесов. — По Далеру Кузяеву есть вопросы, которые мы будем решать в ближайшие дни. У него побаливает плечо. Ну а так… Обычно всегда после тура бывают какие-то болячки. Надо все проанализировать и тщательно проверить. Сегодня отдельно работали Глушаков и Фернандес. Завтра в сборную приедут Головин и Самедов – специально на спонсорские мероприятия.



— Как будете удерживать тех, кто захочет сыграть с Аргентиной, даже будучи не совсем здоровым?

— Мы посмотрим объективное состояние игроков на день матча. Не забывайте, что у нас потом через пару дней уже матч с испанцами. Так же мы делали и во время игр с корейцами и иранцами.

— Будете ли кого-то выставлять персонально против Месси?

— До этого мы ещё не дошли. Изучим соперника, разберём.



— Это самое серьёзное испытание для сборной под вашим руководством?

— Испытания бывают разные. Не думаю, что матч открытия Кубка конфедераций был в психологическом плане легче. Так что тут с какой стороны посмотреть. Да, мы не каждый день играем со сборными, где есть такие звёзды. Но мы играли и с бельгийцами, и с португальцами. Мы тоже постепенно становимся командой… Надо уже не просто одну игру, а спаренные матчи сыграть с такими командами, чтобы сделать выводы и понять, в каком направлении работать.



— Как много игроков из этого состава сыграют на чемпионате мира?

— Такие вопросы… Главное, чтобы все были здоровы. Опять же, человек может быть здоров, но не совсем готов. Как Зобнин, к примеру. Ещё будет жеребьёвка — надо узнать, какие команды попадутся нам в соперники. От сетки тоже будет зависеть.



— В матче с аргентинцами вам важно добиться результата или показать хороший футбол?

— Наше настроение всегда такое: футбол — это спорт, а спорт — это результат. Надо и результат соответствующий показывать, и качественную игру. Полный стадион будет. И на арене, и по ТВ зрители будут смотреть. Футболисты ответственно относятся к этому, определённую симпатию у болельщиков завоевали. Хотим продолжить так же и быть реальной сборной.



— Насколько важно, что игра пройдёт именно в «Лужниках»?

— Это главный стадион страны — будет символично открыть матчем с Аргентиной. Всё готово, поле отличное.

Владимир Габулов вчера прилетел из Хабаровска: «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» на домашнем поле со счётом 2:1. Но, несмотря на длительный и непростой перелёт, голкипер сказал, что чувствует себя хорошо.



— С такими соперниками эмоции особенные. Ребята все в предвкушении! – поделился Габулов ожиданиями о предстоящем матче. — Хорошо, когда есть возможность попробовать себя в матче с сильным соперником. В составе сборной Аргентины собраны одни из лучших футболистов. На каждой позиции выступает, можно сказать, звезда. Но страха быть ни у кого не должно. Только страсть и желание выходить и побеждать.



Также с журналистами пообщался Антон Швец: он вызывался в сборную в сентябре, но прошлый сбор пропустил.



— Честно, не ожидал, что меня вызовут. Очень обрадовался, когда узнал, — сказал Швец. — Для меня большая честь быть здесь. Мне нужно много работать и много чего улучшать. Буду очень счастлив, если выйду против Аргентины хотя бы на 5-10 минут.